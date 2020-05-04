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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有長輩緣 射手強項令人驚艷

聯合新聞網 / 文／唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報5/4-5/10】

重要星象：金、木、土陰影期，火星最後衝刺，太陽與魔羯星群三分相

金、木、土陰影期，回顧過往考驗，思考未來要如何應對；金星雙子停滯期，思考溝通、社交等問題；木星魔羯停滯期，反省高層的施政作為；土星水瓶停滯期，審視社群關係，並拿出辦法來調整。火星在水瓶最後衝刺，此時期為多事之秋，社群能量沸騰，勿因一時衝動而造成眾怒。太陽與魔羯星群120度三分相，意味著協調和順暢，政府與金錢有良性連結，相關方案也越趨明確，值得關注。

工作注意：巨蟹、處女、天蠍、射手

巨蟹：有長輩緣，有問題可以多去請教

處女：有好意見就勇敢表達，展現思考力

天蠍：短期內能做出好成績，要奮起加油

射手：強項令人驚艷，參與比賽能名列前茅

桃花注意：獅子、天秤、水瓶、雙魚

獅子：與前任桃花頗有連結，有機會求和

天秤：要一鼓作氣，別猶豫不決而錯失良機

水瓶：凡事別想得太嚴重，自己要堅強一點

雙魚：不認真的桃花，當作交朋友就好

財運注意：白羊、雙子

白羊：報酬陸續到手，理財逐漸有成

雙子：有好的理財方案，還是要節約一下

健康注意：金牛、魔羯

金牛：注意內分泌失調，或姿勢不良的毛病

魔羯：面對老毛病，該好好治療

星座運勢 火星 木星 財運 每週星座運勢 唐綺陽

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