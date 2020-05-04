聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有長輩緣 射手強項令人驚艷
【唐綺陽星座運勢週報5/4-5/10】
重要星象：金、木、土陰影期，火星最後衝刺，太陽與魔羯星群三分相
金、木、土陰影期，回顧過往考驗，思考未來要如何應對；金星雙子停滯期，思考溝通、社交等問題；木星魔羯停滯期，反省高層的施政作為；土星水瓶停滯期，審視社群關係，並拿出辦法來調整。火星在水瓶最後衝刺，此時期為多事之秋，社群能量沸騰，勿因一時衝動而造成眾怒。太陽與魔羯星群120度三分相，意味著協調和順暢，政府與金錢有良性連結，相關方案也越趨明確，值得關注。
工作注意：巨蟹、處女、天蠍、射手
巨蟹：有長輩緣，有問題可以多去請教
處女：有好意見就勇敢表達，展現思考力
天蠍：短期內能做出好成績，要奮起加油
射手：強項令人驚艷，參與比賽能名列前茅
桃花注意：獅子、天秤、水瓶、雙魚
獅子：與前任桃花頗有連結，有機會求和
天秤：要一鼓作氣，別猶豫不決而錯失良機
水瓶：凡事別想得太嚴重，自己要堅強一點
雙魚：不認真的桃花，當作交朋友就好
財運注意：白羊、雙子
白羊：報酬陸續到手，理財逐漸有成
雙子：有好的理財方案，還是要節約一下
健康注意：金牛、魔羯
金牛：注意內分泌失調，或姿勢不良的毛病
魔羯：面對老毛病，該好好治療
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言