每日星座運勢／雙魚異性結緣有機會 投資會有回報

2020-05-8

牡羊座

停止你的抱怨。

整體運：★☆☆☆☆

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，專心工作會妥當些，要謹防異性朋友所造成的困擾！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

財運：★☆☆☆☆

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00鉑金灰

開運方位：正南方向

金牛座

運勢攀高的一天，表現機會頗多。

整體運：★★★★☆

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多請教，對方一語點中要害，讓你有茅塞頓開之感。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

愛情運：★★★★☆

戀愛不錯，出了偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順心。

財運：★★★★☆

得財自然而且順利，遇到金錢面的疑難雜症也能因為貴人的相助而逢凶化吉。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00石榴紅

開運方位：西北方向

雙子座

不妨把爭吵當作調味品。

整體運：★★★☆☆

伴隨小吵小鬧，雙方反而得到更進一步的瞭解，今天則特別能體會這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則有些得不償失。

愛情運：★★★☆☆

單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！

事業運：★★★★☆

擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目的明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00蘭花紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

精神飽滿的一天，情緒比較激昂。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，兩人比較融洽，共進晚餐更會增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。工作上能與同事友好的進行協作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事偏向同事間有良性的互動，壞事偏向自己提不起勁！

財運：★★★★☆

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00翡翠綠

開運方位：正東方向

獅子座

人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧。去書吧，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通PASS掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢！

事業運：★★☆☆☆

少管閒事，靜以修身，做好本職工作就好，管得太多易得罪人。

財運：★★★☆☆

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00可可棕

開運方位：東北方向

處女座

偶爾的改變也是一種情調。

整體運：★★★★☆

平時大大咧咧的你突然對他表現出來的溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此而窩火；有條件的朋友可以去戶外騎騎馬，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

愛情運：★★★★☆

恭喜你，你的表白正是他的期待，加油啊！

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意的就神遊！被上司逮到不免是一番責備喔！

財運：★★★☆☆

物質慾望旺盛的一天，容易花錢在吃喝玩樂享受上。把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00橄欖綠

開運方位：東南方向

天秤座

遇到小阻力，需理性處理。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻關係較緊張，小心戰爭一觸即發。兩人在一起容易爭吵，雙方都應少說兩句才好！

事業運：★★☆☆☆

很多事情會需要獨自處理，使得壓力增加。雖不能得到實質幫助，但請教有經驗者的意見會少走彎路。

財運：★★★☆☆

小賭怡情，開心就好，不宜太投入！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00夕陽橙

開運方位：西北方向

天蠍座

堅持自己的原則和信念。

整體運：★★★☆☆

即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望；今天的你稍微任性一點也會被別人接受哦，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，有伴侶的人雙方都應少說兩句挑剔埋怨的話，這樣才不會引發口角。

事業運：★★★☆☆

把握住要點才是最重要的，先把份內事做好，同事說什麼不用太過在意，若是參合進去，以免被人嫌棄。

財運：★★★★☆

花錢慾望強烈，你覺得花大錢也無所謂，只要開心就好。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

射手座

學習能動性很強。

整體運：★★★☆☆

因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握你會發現意想不到的樂趣！

財運：★★★☆☆

膽大心細，投資注意看好大方向！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00深海藍

開運方位：西南方向

摩羯座

精神恍惚，工作不在狀態。

整體運：★★☆☆☆

今天還沉浸在玩樂當中，難以收心投入工作，若不能及時調整情緒，工作將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。

事業運：★★☆☆☆

一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。

財運：★★☆☆☆

在錢財上別投機，易被騙。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00咖啡棕

開運方位：東北方向

水瓶座

戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

整體運：★★☆☆☆

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

事業運：★★☆☆☆

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜處理投資問題。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00深茄紫

開運方位：正東方向

雙魚座

熱情高漲，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到牛市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。

愛情運：★★★★★

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不差，可是辛苦難免，工作上宜憑實力取勝，倘若過度貪心，亂用小計謀恐會引來負面的力量。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00珍珠白

開運方位：西北方向





