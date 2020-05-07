每日星座運勢／水瓶愛情會有所斬獲 爭取勝算更大

2020-05-7

牡羊座

思路明確，進退有方。

整體運：★★★★☆

智商走強，不管工作如何紛繁複雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，找準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食麵愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在聯誼中結識志趣相投的異性朋友，可望深入交往；已婚者感情甜蜜。

事業運：★★★★☆

人際關係良好，工作上遇到難題容易得到同事的幫助，讓你輕鬆度過難關。

財運：★★★☆☆

你對金錢的慾望是那麼強大，但行動上的步調太緩慢，要小心因你行動上不夠快速而失去了機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00羽絨白

開運方位：西北方向

金牛座

生活有起有伏，需靠自己維持平衡。

整體運：★★☆☆☆

對前一段感情仍有些難以忘卻，走不出前事的陰影，容易給人逃避的錯覺。求財有利與人合作，單獨投入不易獲得進帳。喜歡因工作忙碌而帶來的快感，以讓自己遠離空虛。

愛情運：★★☆☆☆

另一半對你特別的依賴，多分一些時間給對方，你的付出也會得到同等的回報喔！

事業運：★★☆☆☆

情緒較低落，無法靜下心來投入工作，今天的工作很重要，應學會調整和放鬆心情。

財運：★★★☆☆

財運不穩定，得財勞心又勞力。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00水鑽藍

開運方位：正西方向

雙子座

花錢慾望較強，不易守住錢財。

整體運：★★★★☆

工作上甚為專注，並能獨立策劃，使得你的工作效率增加；今天對錢財會過於慷慨，且樂善好施，對於親友借錢多會答應；健康運有點小異常，牙齒易發炎疼痛。

愛情運：★★★☆☆

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時竟使你進退兩難。如果能另辟奇徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

事業運：★★★★☆

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者尤為有利！

財運：★★★☆☆

投資前應考慮風險性，別太盲目！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00辣椒紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

說出去的話很難收回。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起喜歡反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

愛情運：★★☆☆☆

今天表白要小心喔，雖然我知道你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。

事業運：★★★★☆

好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

財運：★★☆☆☆

賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00玉髓紅

開運方位：西南方向

獅子座

低調處理更有利於事情的發展。

整體運：★☆☆☆☆

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病殃殃的感覺，很是無精打采。

愛情運：★★☆☆☆

有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，很怕壓力加上多愁善感，稍微遇上一點挫折就會令你心灰意冷。

財運：★★☆☆☆

少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00金桔綠

開運方位：西北方向

處女座

為了別人的事而辛苦奔走。

整體運：★★☆☆☆

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

愛情運：★★★☆☆

單身者太過謹慎小心，容易錯過好桃花；已婚者多表現你的溫柔，讓對方感受到你的溫情！

事業運：★★☆☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨安排學習進修，既增長知識，又能交到好朋友。

財運：★★☆☆☆

勿聽信小道消息，可減少失財的機率。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00雪花銀

開運方位：東南方向

天秤座

今天容易出現尷尬的場面。

整體運：★★★☆☆

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

愛情運：★★★☆☆

你特別需要情人的關心，對方的溫柔，能解除你心中的煩悶。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，是你好好展現創意與能量的時候，可望在專業領域盡情發揮。

財運：★★★☆☆

不適合與人合夥投資，易起錢財糾紛。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00深茄紫

開運方位：正南方向

天蠍座

運勢較低，給自己信心，不要垂頭喪氣。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間偶爾小打小鬧，但不影響感情，反而增加了彼此的親密度；單身者戀愛機會較少。

事業運：★★☆☆☆

工作失誤不少，小心影響工作進度，別太懶散，集中精神才好。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，恐有難言之隱，也要注意為財與人發生口角爭執。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀

開運方位：正東方向

射手座

工作激情有增無減。

整體運：★★★★☆

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也隨之如雪片般飛來。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心心上人吧！

事業運：★★★★★

事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的工作快快處理完吧！

財運：★★★☆☆

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00琉璃銀

開運方位：正東方向

摩羯座

腦力勞動繁重。

整體運：★★★☆☆

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想碰撞的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

事業運：★★☆☆☆

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

財運：★★★★☆

運很不錯，只要透過勤勞的耕耘與人競爭，就能收穫到你意想不到的財富。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00秋葵綠

開運方位：正南方向

水瓶座

愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★★

有機會單獨與他相處，不要錯過，將真實的一面展現出來就好；財運頗好，易在基金及證券方面有所收效；熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★★☆

今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★★☆

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！可是辛苦中能得到快樂的成就感。今日頗適合多運用個人的專業性來取得大家的認同，塑造良好形象。

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00硃砂紅

開運方位：正西方向

雙魚座

很普通的一天，適合放鬆的神經。

整體運：★★★☆☆

今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

會覺得另一半的處事態度難以理解，不瞭解對方的想法讓你覺得很困惑。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，注意把握大方向，多聽聽他人的意見，工作會有新的契機。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00香檳金

開運方位：東北方向





