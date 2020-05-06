每日星座運勢／金牛事業超越競爭者 適當控制脾氣

2020-05-6

牡羊座

減壓是你今天最需要做的事情。

整體運：★★★☆☆

今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，用微量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。

愛情運：★★★☆☆

容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！

事業運：★★☆☆☆

職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。

財運：★★★★☆

財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00臘梅白

開運方位：東南方向

金牛座

適當控制脾氣。

整體運：★★★★★

在另一半面前有些耐性不足，若不收斂有引發爭執的可能；事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢；偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。

愛情運：★★★☆☆

今天雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓他逮到你亂花錢小尾巴唷！

事業運：★★★★★

今日是個奮鬥挑戰的日子，不妨提起勇氣接觸陌生的領域，或許會產生壓力，不過呢，在壓力中你會有進步的喔！

財運：★★★★★

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00象牙白

開運方位：正西方向

雙子座

學會與人分享。

整體運：★☆☆☆☆

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺。在錢財上會有揮金如土的傾向，還是暫時把錢交給家人的好。事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然覺得距離好遙遠。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，有點懶散兼力不從心，而且感受力特強，稍有風吹草動都會令你緊張。

財運：★★☆☆☆

投資理財仍宜虛心求教，莫自作聰明不聽人言的拿鈔票開玩笑！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

整體運：★★☆☆☆

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

事業運：★★★☆☆

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內，否則會搞得一身烏煙瘴氣。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00琥珀橙

開運方位：西北方向

獅子座

運勢強盛的一天，好運就降臨到你的身上。

整體運：★★★★☆

愛情運很強，你熱情似火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。需要喬遷新居的人來說是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。有機會遇到貴人，在你最需要幫助的時候向你伸出援助之手，讓你覺得真愛尚在人間。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下就能營造快樂的一天。

事業運：★★★★☆

適合與人合作，相互發揮各自的優勢，彌補彼此的不足，可達到一加一大於二的效果，並能輕鬆且有效率的完成工作內容。

財運：★★★★☆

正財收入豐厚，生意人有機會與財力很強的人合作，獲利機率高。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00乳酪白

開運方位：東南方向

處女座

賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。

整體運：★★★☆☆

今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收帳，盡量爭取取得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這塊大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間少談金錢問題，一談錢易產生不愉快；單身者有機會與樂觀的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

對客戶的草率要求，也應盡力予以答覆，以免給雙方未來的關係造成隔膜。

財運：★★★★☆

多與親友互動，有機會獲得不錯的商機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00羽絨白

開運方位：正東方向

天秤座

今天很容易便想起往事。

整體運：★★★☆☆

與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！

事業運：★★☆☆☆

別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！

財運：★★★☆☆

財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00珠貝白

開運方位：東北方向

天蠍座

想到也能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出哦！賺錢雖然不輕鬆，但並不影響獲得勞動成果時的喜悅；今天會得到千里馬遇伯樂的幸運，工作實力得到較大程度的彰顯，且得到同事們的認同。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，粘花惹草可就不好！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，是個充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

財運：★★★☆☆

財運普通，又注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動性，控制不佳時會有亂花錢的徵兆。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00艷棗紅

開運方位：正東方向

射手座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

事業運：★★★☆☆

慾望濃烈，想要表現，證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

財運：★★☆☆☆

財務上容易出現小狀況，可是只要用保守理智的態度來處理，就能降低風險與損失。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00珍珠白

開運方位：東北方向

摩羯座

今天情緒較低落，容易被一些小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天你的事務繁忙，與戀人沒有什麼時間聚在一起。工作上今天相當的被動，繁重的壓力感，讓你有種力不從心的感覺。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！

事業運：★★☆☆☆

面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。

財運：★★★☆☆

沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00石榴紅

開運方位：東南方向

水瓶座

幸運降臨，順風又順水。

整體運：★★★★☆

已婚者的感情生活多姿多彩，與伴侶的激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃有望實施，天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，卯足勁向前衝哦！

愛情運：★★★★☆

多安排與情人約會的時間，晚上到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。

事業運：★★★★☆

工作上圓融待人可獲得良好的發展，在溝通時若言語太過尖銳則易影響人際關係。

財運：★★★★☆

財運不錯，易有驚喜！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙魚座

積極一點，機會就多一點。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

事業運：★★★☆☆

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

財運：★★☆☆☆

小心賺取不法之財而引來官非！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00桐花白

開運方位：西南方向





