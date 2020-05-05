每日星座運勢／天蠍細微的變動都能 為創作帶靈感

2020-05-5

牡羊座

車到山前必有路，自信開闢成功之路。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。斂財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

愛情運：★★☆☆☆

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

事業運：★★★☆☆

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

財運：★★☆☆☆

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00金桔綠

開運方位：西南方向

金牛座

工作中不可過於誇大事實哦！

整體運：★★★★☆

今天的愛情運勢十分惹眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！斂財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★☆

約會別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜之約的每一秒鐘都別浪費。

事業運：★★★★☆

收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！

財運：★★★★☆

有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00琉璃銀

開運方位：正北方向

雙子座

投資缺乏激情。

整體運：★★★☆☆

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

愛情運：★★★☆☆

單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。

事業運：★★★☆☆

機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會也會是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。

財運：★★★☆☆

容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00檸檬綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

與工作夥伴共同進退。

整體運：★★★★☆

人際關係不錯，透過與他人交流，建立廣闊的人脈；工作上也有遇到最佳拍檔的機會，有問題就開口請求他人協助，共同解決問題增加彼此信任感；今天也是外出的幸運日，戶外活動讓體力迅速恢復。

愛情運：★★★☆☆

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

事業運：★★★★☆

好心情的陪伴下會有很好的表現，你的歡樂會感染到周圍同事，輕鬆的環境會讓你出色的完成任務。

財運：★★★☆☆

今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00芒果黃

開運方位：正北方向

獅子座

今天遇事不夠冷靜，容易衝動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。

愛情運：★★★☆☆

常有異性主動示意，單身者容易受到誘惑，要特別注意控制好感情，以免遭遇爛桃花。

事業運：★★☆☆☆

會面臨不少挑戰，易遭逢小人破壞或強敵競爭，宜用專業技術來證明自我價值，勿逞口舌之快。

財運：★★☆☆☆

貪心者，謹防因小失大，佔了小便宜卻失去人心。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

處女座

做的不如想的好。

整體運：★☆☆☆☆

「強扭的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排最後他人都不能赴約。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00祖母綠

開運方位：正東方向

天秤座

學會尋找生活中的側重點。

整體運：★★☆☆☆

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收穫，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生不必要的誤會與摩擦，應加強溝通以免誤會的加深。

事業運：★★☆☆☆

歸咎心理比較嚴重，凡事遇到挫折或變故，喜歡把責任歸咎到其他人或事物身上，而不知從自己身上找失敗的原因。

財運：★★★☆☆

消費慾望強烈，有揮金如土的傾向。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00碧空藍

開運方位：東南方向

天蠍座

細微的變動都能為創作帶來靈感。

整體運：★★★★★

今天的無心之舉也有可能給你帶來意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者開展工作。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能攻能守的運作自如，只要懂得尊敬上位者，上司多能給予你正面的肯定。

財運：★★★★☆

擅用智慧、口才得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00琥珀橙

開運方位：正西方向

射手座

有意見的話與別人當面談清楚。

整體運：★★★☆☆

單身女性今天容易惹不良緋聞，如不想是非上身盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭愈加強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

事業運：★★★☆☆

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

財運：★★★★☆

多與朋友聯繫，有機會賺取外快。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

摩羯座

裝下可愛，為你的運氣打打氣。

整體運：★★★★☆

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心點，同事和領導都會對你有好感的。

愛情運：★★★★☆

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時，多聽聽另一半的意見，固執己見會讓對方生氣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，一分耕耘一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通聯繫一番。

財運：★★★☆☆

錢財不可露白，小心惹禍上身。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

水瓶座

愛情可謂「亂花漸欲迷人眼」。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，注意把握分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令信心倍增，再將激情保持得長久些。

愛情運：★★★★☆

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

財運：★★★☆☆

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00咖啡棕

開運方位：西北方向

雙魚座

對方的神秘感讓你很著迷。

整體運：★★★☆☆

單身者易受獨來獨往型異性吸引，不如先把好感藏在心裡，這樣反而有益於感情的培養。事業上有重操舊業的好時機，發展趨勢良好。求職者易從眾多求職者中脫穎而出，得到期待已久的工作機會。

愛情運：★★★★☆

戀情在不斷升溫，對情人有依賴感，甜蜜溫馨，如能適當分開，愛會更濃烈喔！

事業運：★★★☆☆

在高難度的工作中有表現的機會，但你易產生退縮的念頭。別把機會當風險，把握好大方向就趕快行動，以免錯過機會。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00湖水綠

開運方位：西南方向





