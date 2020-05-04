每日星座運勢／摩羯接住丘比特之箭 工作勿太衝動

2020-05-4

牡羊座

生活不溫不火，女生要特別注意健康。

整體運：★★☆☆☆

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★★☆☆

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00白鋼銀

開運方位：正南方向

金牛座

對待愛情還需主動些。

整體運：★★★☆☆

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要有所甄別，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時可以看看，如何增強兩性互動關係之類的書籍，借鑒別人的經驗。

愛情運：★★★☆☆

桃花太多令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。

事業運：★★★★☆

若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。

財運：★★☆☆☆

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00金桔綠

開運方位：東北方向

雙子座

內心溫暖，易得親人支持。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成反而會影響工作質量，增加返工的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

愛情運：★★★★☆

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂，單身朋友好好把握今天吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少回收多少，要有耐心一點，因為脾氣較容易急躁。

財運：★★★☆☆

今日快點把手頭的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要帶信用卡上身上，否則容易把身邊的錢花光光！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00雪花銀

開運方位：正南方向

巨蟹座

情緒不太穩定，思緒比較混亂。

整體運：★☆☆☆☆

今天感情方面很被動，不想於對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

愛情運：★★☆☆☆

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

財運：★☆☆☆☆

要小心被親朋好友的話誤導了，說不定對於他們有利的訊息卻不適合你。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

獅子座

精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的把握度不強，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

財運：★★★☆☆

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00睡蓮紫

開運方位：正北方向

處女座

壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

整體運：★★☆☆☆

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花繚亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

愛情運：★★★☆☆

剛展開新戀情的人應在溝通上多費點心思，否則兩人的戀情難以長久。

事業運：★★☆☆☆

顯得有些精神恍惚，處理事物時頭腦中都沒有形成具體的解決方案，甚至在做事過程中都有可能出現發呆的狀況。

財運：★★☆☆☆

別太投機，小心損失錢財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00大理石灰

開運方位：正北方向

天秤座

好運的一天。

整體運：★★★★☆

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你頗有滿足感。投資理財頗感順利，親友的金援讓你內心感激，投資收效良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情仍在持續上升，默默跟自己作戰。

愛情運：★★★★☆

感情纖細的一天，容易體貼關懷對方，很適合約會喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，可是卻是個忙碌的日子，如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力，所以仍然要秉持備戰的態度，迎接繁雜的工作。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00薔薇粉

開運方位：正東方向

天蠍座

學會穩中求勝。

整體運：★★★☆☆

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找家安靜富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點滯後，需加把勁哦！

愛情運：★★★☆☆

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

事業運：★★★☆☆

做事如果不順利，就別強求，不然會使運勢更糟糕，還不如把力量集中在喜歡的事情上。

財運：★★★☆☆

可別胡亂憑直覺操作，一但火燒鈔票恐欲哭無淚唷。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00青金石藍

開運方位：東北方向

射手座

凡事不可操之過急。

整體運：★★☆☆☆

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

愛情運：★★☆☆☆

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

事業運：★★★☆☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

財神過門不入，保守者破小財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00乳酪白

開運方位：正西方向

摩羯座

快樂的一天，要接住丘比特之箭哦！

整體運：★★★★★

單身者可利用休息時間去近郊走走，帶上自己心愛的物品，為自己助助運，會有美麗的邂逅的哦！你若是精打細算起來比誰都能節省，這種風格當然大受長輩讚賞；工作積極性較高，願意吃苦。

愛情運：★★★★★

愛情運有高潮迭起的跡象，有出忽意外之外驚喜發生喔！

事業運：★★★★☆

今日的事業運旺旺，可是辛苦難免，必須費心的與人周旋交涉，多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行。

財運：★★★★☆

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00脆梅青

開運方位：正東方向

水瓶座

時間觀念有待提高。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財失誤。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手做做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷誤的機會高。

財運：★★★★☆

有機會進財，不過天上不會掉金幣，想賺錢的話就應主動開發財源，多向外發展。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00深茄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

思維活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心，只顧自己會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理份內是外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

財運：★★★☆☆

花錢的企圖心有點強，有閒錢時就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00鉑金灰

開運方位：正東方向





