快訊

打卡5熱點暗藏殺機 怎樣避疫當網美又保命？

圖輯／零確診得來不易 回顧台灣防疫一百天

５月生肖運勢大公開！「這個生肖」最衰尾當心車關，千萬事事小心…

聯合新聞網 / 文／時報出版
圖／ingimage
圖／ingimage

如果你有夢想，就該保護它、實現它！（很熟悉的台詞）如果你有朋友，就該愛護他們、向他們學習、和他們合作，借力使力一起實現夢想。（很熟悉的勵志語言）庚子金鼠年就是這樣的流年，和朋友一起實現夢想。（很真實的話）亦即，用夢想建立團隊，用團隊實現夢想。（非常真實而誠懇的話）

是的！庚子金鼠年就是這樣的流年。（回歸現實面的話）「團隊」在庚子金鼠年的太歲結構中，代表的是「家人」，具有相同理想和目標的人，行為模式與節奏相近的人，同時也代表「人脈」。易經財經專家陶文出版《2020鼠年開財運賺大錢》（時報出版）提到，積極廣結善緣儲備「貴人」籌碼，唯有如此才能夠讓自己從今年開始興旺十二年。

這是人幫人的世界，而庚子金鼠年太歲在五行結構中已然自顧不暇，並沒有太多的剩餘能量可以幫助我們。親愛的讀者們，如果你想擁有好運勢，就請幫助自己廣結善緣、積累人脈，儲備貴人籌碼。而最好，也是最直接的策略，就是先成為別人的貴人。陶文老師溫馨提醒，可以參考（國曆5/5～6/4）各生肖運勢有效趨吉避凶。

【鼠】幸運顏色：紅色、芥末黃、粉綠

雖然是「月德吉星」主事的月份，不過本月還是不宜嫁娶。對於事務的執行也需要謹慎以對，只因為「小耗星」與「死符星」的干擾，大意失荊州的故事最好不要發生。愛情運勢，女優於男。投資運勢頗佳，獲利機點宜掌握。

【牛】幸運顏色：紅色、紫色、黃色與駝色

本命三合吉星和太歲月德吉星照拂的本月，諸事皆宜。國曆5月23日開始進入「潤四月」，對於上有高堂的人而言，需要贈送禮物添福壽。由於「出發」的磁場十分活躍，大利創業和轉換跑道。家庭磁場頗佳，搬家、入宅、修造與購屋之舉，宜順勢執行之。

【虎】幸運顏色：芥末綠、粉紅色、淡黃色和棕色

初夏之月，天晴氣朗，再加上「文昌星」的護持，這是個名利雙收的月份，因此值得將精力聚焦在事業上。女士們的愛情運更是理想，存在著一種「汰舊換新」的能量，掌握「正緣星」，獲得幸福。謹言慎行，因為「六害小人星」虎視眈眈。

【兔】幸運顏色：粉綠、紅紫色和黃色

驛馬星職事之月，再加上「財祿星」和「官祿星」併臨，這是個大利為事業奔波的流月。在辦公室和住家的東南方擺放「陰陽水」，可化阻力為助力。愛情運勢雖佳，不過還是需要提防誤踩地雷。健康運勢並不理想，休息是為了走更遠的路。

【龍】幸運顏色：紅色、紫色、黃色、綠色

陽光普照的本月，又有「天喜星」照拂，再加上「太歲月德星」高掛，本月諸事皆宜。「官貴星」與「權勢星」氣勢佳，值得為事業多用心力，容易獲得預期中的成就。惟值得提醒的是，由於月犯「流霞」與「小耗星」，健康和財務同樣重要。

【蛇】幸運顏色：水晶綠、紫色、黃色

本命之月，這是一種能量的重疊，本月不利嫁娶。謹慎理財是必要的功課，因為「劫財星」暗中作祟，面對親友的借貸宜量力而為。雖然如此，貴人磁場依舊明顯，合作事宜只要做好多贏考量，這是個大利簽約立盟的月份。

【馬】幸運顏色：紅色、紫色、粉綠

劫財星虎視眈眈，本月宜謹慎理財。嫁娶之事，避之為宜。貴人星十分明顯，合作共好共榮是理想旺運策略，不過遊戲規則宜說清楚講明白。男士們宜仔細面對愛情事務，提防誤闖別人的愛情禁區。健康事務，依舊需要多費心思。

【羊】幸運顏色：綠色、紅色、紫色、黃色

「幸福星」照拂的本月，家庭事務值得擇吉執行之，例如搬家、入宅、修造，以及購屋置產。「健康星」氣勢佳，值得安排健康檢查。「驛馬星」發動，有意改變事業環境、轉換跑道的羊族們，這是個值得努力的月份。成家立業好能量，就在本月。

【猴】幸運顏色：藍色、黃色、芥末綠

六合之月，諸事皆宜。「天德、貴人、福德、福星」四大吉星匯聚，這個月的天空是精彩的，而猴子們的運勢更是活絡的。事業氣勢佳，貴人就在身邊，需要用謙虛引動。女士們的情緣運勢佳，不過還是需要提防誤踩地雷。

【雞】幸運顏色：咖啡色、芥末、綠駝色

三合吉星照拂的本月，諸事皆宜。官祿星與福氣星併臨，再加上本命元辰星氣勢頗佳，職場事務宜展現積極的作為。有意轉換跑道的雞族們，這是伯樂明顯之月。家庭運勢亦佳，大利搬家、入宅與修造。國曆五月二十三日進入潤四月，宜為父母親添福添壽。

【狗】幸運顏色：正紅、紫色、西瓜黃、駝色

祿神主事之月，再加上「紅鸞星」、「龍德」和「紫薇」三大吉星的照拂，這是個吉利的月份。事業的出發，居家的遷徙、入宅和修造，甚至於購買屋宅之舉，都適宜順勢執行之。職場事業容易出現招手的訊息，應積極瞭解、珍惜機會。

【豬】【宜謹慎】幸運顏色：粉綠、咖啡色、藍綠色、紫色

六沖之月，諸事不宜。驛馬星發動，不宜遠行，對於交通安全宜多用心，喝酒不開車，疲勞更不應該駕駛。正緣星雖然明顯，本月卻不利嫁娶，女士們需要妥善管理情緒，放不下就得不到。男士們請勿隨意放電。謹慎理財值得提醒。

本文節錄：【2020鼠年開財運賺大錢】一書，時報出版，作者陶文，未經同意禁止轉載。
本文節錄：【2020鼠年開財運賺大錢】一書，時報出版，作者陶文，未經同意禁止轉載。

本文節錄：【2020鼠年開財運賺大錢】一書，時報出版，作者陶文，未經同意禁止轉載。

生肖運勢 愛情運 夢想 時報出版 咖啡

相關新聞

塔羅：常遇「渣」情人？追求幸福你就缺這件事

看身邊的人談戀愛，總是有情人終成眷屬，而你卻老是和幸福擦身而過！甚至遇上渣情人？到底是哪裡出了錯，為什麼好像被月老遺忘，連愛神的箭也都不知去向？現在就讓科技紫微網來為你占卜，為何幸福總差臨門一腳？你最需要的是什麼！

５月生肖運勢大公開！「這個生肖」最衰尾當心車關，千萬事事小心…

如果你有夢想，就該保護它、實現它！（很熟悉的台詞）如果你有朋友，就該愛護他們、向他們學習、和他們合作，借力使力一起實現夢想。（很熟悉的勵志語言）庚子金鼠年就是這樣的流年，和朋友一起實現夢想。（很真實的話）亦即，用夢想建立團隊，用團隊實現夢想。（非常真實而誠懇的話）

5月星座塔羅運勢：雙子戀愛甜蜜 摩羯擺脫低潮

進入五月，夏天的氣息也日漸濃厚了。各星座的運勢能否跟著氣溫一樣越來越火熱？愛情運、事業運和財運會有哪些轉折點需要留意？別擔心，科技紫微網已經為你占卜一整個月的運勢走向，趕快來看看。

每日星座運勢／雙子外力刺激找靈感 財務運作頻繁

2020-04-30 牡羊座 有浪漫約會，充滿激情的一天。 整體運：★★★☆☆ 有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性

5月星座財運TOP5：金牛投資看到回報 獅子可買樂透試手氣

五月份太陽與水星落在金牛座，這顯示國際疫情能有所趨緩，在解決疫情的方法上逐漸有突破性的進展，而這波疫情讓全世界都似乎靜止了下來，各行各業紛紛受到影響，而在12星座中誰能在這波疫情之中保持財運亨通呢?

【心測】選一種顏色，測出你的隱藏個性

最近顏色的話題很熱門，每個人對顏色的喜好也各有千秋，但其實與性別或出身並無太大關連，而是偏向個性、特質的解讀。接下來科技紫微網就用一個簡單的心測，根據顏色來看看你的隱藏個性有哪些特色？

會賺錢也會存錢的生肖 第二名就有頂級富翁？

因為疫情的關係，最近全球經濟都出現了萎縮，很多行業大受重創，失業人數大幅增加。此時的我們再次體認到賺錢的重要，和存錢的必要。只有賺錢與存錢的能力並存，才能挺住生活中的風風雨雨。哪些生肖如有財神相助，命中注定有財有庫？跟著科技紫微網一探究竟。

【測字】感到諸事不順？下半年你的人生會逆襲嗎

今年上半年很多人都感到諸事不順，會不會期待著下半年來個逆襲翻身呢？其實，這絕非不切實際的事情，而是一個值得規劃的方向喔。下半年你的人生能否像電影裡的英雄，先被逼到絕境，再讓大家刮目相看，就讓科技紫微網以測字的方式為你預測吧！

【測字】遇桃花、有婚緣？測出感情運重要訊息

詩人泰戈爾說：「眼睛為她下著雨，心卻為她打著傘，這就是愛情。」最近因為疫情的關係，少了人與人的相聚，多了與自己相處的時間，心底的寂寞就不由得浮上水面了。接下來有沒有可能迎來愛情的甜蜜，以彌補時運的鬱悶呢？要想知道自己近期的感情走向，就讓科技紫微網透過測字來為你預測吧！

盤點上半年的桃花命格，想旺感情、聚人緣就趁現在

疫情仍未結束，社交依然受阻。要阻隔病毒，但不能阻隔愛。當前這宅在家、線上辦公的日子裡，你有好人緣嗎？是桃花朵朵開，還是與愛情無緣？今天，科技紫微網來盤點上半年的桃花命格。

唐綺陽星座運勢週報：白羊表現出色成黑馬 魔羯避免粗心財物損失

冥王星逆行，使得木冥合相形成的壓力逐漸緩解，在五月中前，應把握機會重新布局、做好準備。水星進金牛，適合檢視財產、進行務實評估的時機，思考如何省錢也能過好日子。金、木、土陰影期，大眾開始進行回顧或檢討，金星逆行雙子，補強學校教育系統、回溯旅遊史，木星逆行魔羯，調查各國政府疏忽大意的政策，土星逆行水瓶，反省社群或群體的負面事件，拿出辦法來制止。

殺破狼周運勢／天蠍收到意外之財 射手工作突發頻頻

天蠍座金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，會收到許多意外之財，因為特殊身份領到補助，生活十分優渥。不過由於金星受到海王星影響，有些金錢來得容易，去得也快，常把金錢浪費在不切實際的事物上。

熱門新聞

台灣最強臭豆腐在哪？ 老饕狂推這間：拿號碼牌就全身臭

連日+0很快能回歸正常生活？ 急診醫曝關鍵：幾年內回不去

紫+綠色超夢幻！全家便利商店「澎湖仙人掌霜淇淋」期間限定開賣

1968之亂… 官商秀政績 呷緊弄破碗

慶連續零確診！義大世界請媽媽、醫護人員吃大餐玩樂園

勞動節連假天氣 吳德榮：周六起水氣漸增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。