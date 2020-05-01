小孟塔羅：連假也要防疫！我該避開那些場所才能有效防疫？

新型冠狀病毒疾病(COVID-19)遍及全球。台灣致力控制疫情及分配防疫物資，多國媒體紛紛將目光投向台灣的做法。人民有秩序的遵守政府政策，成功守護了自己的家園，也才有餘裕能幫助別的國家。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我該避開那些場所才能有效防疫？

請憑直覺選擇一張牌。

A：看房。(權杖四正位)

牌面上有一個女子，周圍有四朵高大的向日葵。

A：看房。(權杖四正位) 圖／小孟提供

這張牌表示防疫期間，你應該要避免去看房子。我能理解有買房需求的心情，並不會因為疫情而有所退卻，但你可能無法一一確認，過程中所乘坐的電梯，觸摸到的門把、物品，或碰到的人是否安全。小孟老師在此提醒你，不妨請房仲多提供E化的資訊，當做你的參考依據即可。

B：公用澡間。(節制牌正位)

牌面上有一個長翅膀的人，兩朵花之間有水在流動。

B：公用澡間。(節制牌正位) 圖／小孟提供

這張牌表示防疫期間，你應該要避免與他人共用澡堂。也許你有良好的運動習慣，或有想要打造健美體態的想法，因而找時間到健身房鍛練，由於洗澡時不會戴口罩，加上使有者甚多有一定風險。小孟老師在此提醒你，多利用居家運動方式替代，或在外運動後返家洗漱即可。

C：銀行。(錢幣四正位)

牌面上有一個男子，雙手加上頭腳各守著一枚圓幣。

C：銀行。(錢幣四正位) 圖／小孟提供

這張牌表示防疫期間，你應該要少去銀行辦事。銀行容易聚集許多人，尖峰時段更是人滿為患，人與人要保持安全距離，要實施更是困難重重，儘管門口處會先量體溫，仍會有潛在病毒的風險。因此小孟老師在此提醒你，開啟網路銀行使用服務，或藉由ATM的功能來替代。

D：室內課程。(錢幣侍者正位)

牌面上有一個男子，用雙手小心的捧著一粒水果。

D：室內課程。(錢幣侍者正位) 圖／小孟提供

這張牌表示防疫期間，你應該要避免在室內上課。精進自己固然是好事，但由於與同學、老師相處時間不短，若不幸有人身體出現異狀，出現連鎖反應可就不好了，儘量不要以身犯險。小孟老師在此提醒你，可利用線上語影音課程，除了沒有場地的限制外，不懂之處甚至能反覆觀看。

牌面上有一個女子，鏡子映出手中已開花的盆栽。

E：電影院。(聖杯七正位) 圖／小孟提供

這張牌表示防疫期間，你應該要避免去電影院。當心情煩悶時會想轉移焦點，這時看場電影享受聲光效果，本來是個不錯的選擇。但當人群聚在室內空間，加上各種不確定的因素時，還是小心謹慎一點才好。小孟老師在此建議你，大電視螢幕搭配電視盒，搖身一變成你的專屬劇院。