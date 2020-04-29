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5月星座財運TOP5：金牛投資看到回報 獅子可買樂透試手氣

聯合新聞網 / 安妞星座
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五月份太陽與水星落在金牛座，這顯示國際疫情能有所趨緩，在解決疫情的方法上逐漸有突破性的進展，而這波疫情讓全世界都似乎靜止了下來，各行各業紛紛受到影響，而在12星座中誰能在這波疫情之中保持財運亨通呢?

第五名：摩羯座

摩羯座的人五月份在工作上需要多注重職場上的溝通力，因為本月份會有很多的機會可以讓你好好展現自己，所以機會來的時候千萬不要壓抑，要大膽的發揮意見與想法，因為在本月份你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，會得到躍身的機會喔。而同事之間也會互相扶持相安無事，若有業務要合作進行也會順利。若有想轉行的魔羯朋友本月份藉由長輩的牽線容易遇到賺錢的好機會。財運上正財為主，過去努力累積的實力會讓你在這波疫情裡面避開許多危機，財運穩當就是福氣。而在投資方面適合保守為主。新市場若沒研究不要貿然投入。

第四名：天秤座

天秤座的人本月在工作上有機會被賦予重大的任務，你們會備受肯定與重用，切莫害怕承擔責任或者太追求表現完美，這個月只要你用心去做，就會讓上層主管看到你的努力而更看重你喔，另外在跟同事相處上容易有意見上的分歧，要記得多傾聽對方在意的點，用對方能理解的邏輯去溝通，才能讓同事之間分工進行得更加順利，計畫事半功倍。財運上是以正財運為主，但本月份的偏財運也不錯，若有副業在經營的人這個月會有不錯的收益，若想要投資副業的可以在這個月去安排了解，會有好的機會出現，可以好好把握。

第三名：獅子座

獅子座的人在本月份收入穩定，可以算是過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳在財運上能更開拓，你們這一年來穩紮穩打讓你們獲得一個堅穩的地位，而這個月人際關係良好，可以善用人脈資源會為你帶來好消息，在團隊合作上也會有良好的收益。財運在正財上非常旺，多努力就能看見成績，也能在這個月為未來半年打下良好的基礎。在偏財運上這個月若想去買樂透或是刮刮樂試試手氣，也會有不錯的運氣。而因為人氣旺的關係本月也很容易收到親友贈送的禮物。

第二名：水瓶座

水瓶座的人五月份的財運算是名利雙收，若有想要換單位或是換工作跑道的水瓶座，這個月容易遇到新的工作機會，並且很有可能是從來沒接觸過的領域，雖然會因為對全新領域不熟悉而感到擔心，但若是跨出這一步會讓你打開人生的新道路，讓你能體驗更多更廣的視野，若是有看到怦然心動的機會出現，建議可以好好把握，趁勢轉換會有好事發生喔。正財運上雖然你力求完美覺得可以更好，但仔細一看你會發現自己已經在更上一層樓的路上了。若有經營副業的人本月份財運亨通可以賺到不少的外快，建議可以加把勁努力做。

第一名：金牛座

金牛座的人在五月份會有撥雲見日的感覺，對於自己所追求的未來方向與定位將越來越清晰，當你們越清楚自己的目標，就能更穩扎穩打的全速前進，在這個月要加強自己的勇氣，不要因為擔心而限制自己，勇敢追求就會看到成績。而工作上有越來越多的重要任務來找你，金牛朋友們也要對自己有信心，只要記得小心謹慎的處理細節，就不會有問題喔。正財運勢走強不斷上升，可以趁這段時間努力開拓會迎接豐收，偏財運屬優良，過去的投資會看見回報，若想要嘗試新的挑戰不訪試試看，會有意外收穫喔。

偏財運 樂透 星座運勢 財運

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