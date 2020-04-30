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塔羅：常遇「渣」情人？追求幸福你就缺這件事

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

看身邊的人談戀愛，總是有情人終成眷屬，而你卻老是和幸福擦身而過！甚至遇上渣情人？到底是哪裡出了錯，為什麼好像被月老遺忘，連愛神的箭也都不知去向？現在就讓科技紫微網來為你占卜，為何幸福總差臨門一腳？你最需要的是什麼！

　

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「想要幸福報到，你最需要的是？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌1：星星（逆位）

代表：重拾信心與希望

星星牌逆位象徵著你在感情中缺乏自信心，不很清楚自己想要的是什麼，也很容易不切實際。選到這張牌的你，預示著你對戀情的未來沒有規劃，走一步算一步，同時又過於期待對方能替你作主，將一切都交給另一半。談戀愛時應將主導權握在自己手上，確信自己能得到幸福，這樣一來，最終將能實現願望。

　

選牌2：惡魔

代表：不被慾望牽制

惡魔牌象徵著放縱與屈服。選到這張牌的你，預示著你在挑選戀愛對象時不太謹慎，總是跟著感覺走；或因急於想擺脫單身，導致愈愛愈寂寞。你應該要明白，談戀愛不能只滿足物質與肉體上的慾望，更要注重心靈上的交流，找到聊得來、有相同興趣的對象，才能開花結果。

　

選牌3：戀人（逆位）

代表：信任關係

戀人牌逆位象徵著猜忌與不滿足。選到這張牌的你，預示著你在談感情時沒有辦法完全相信對方，甚至常對另一半抱有戒心。可能是過去的創傷，或者身邊友人的例子，造成你的不信任感。然而，每段感情都是新的開始，如果你能重新創造戀人間的親密關係，單純的享受戀情帶給你的快樂，你就能找到幸福結局。

　

選牌4：教皇

代表：擴大生活圈

教皇牌象徵著團體與儀式。選到這張牌的你，預示著你可以多參加社團活動，來尋找志同道合的伴侶，在有共同生活圈的前提下，能讓關係更穩定；有對象的人，也不要排斥和對方的親朋好友聚會，與雙方的親友聯絡越密切，越能鞏固這段佳緣。

　

選牌5：審判（逆位）

代表：愛的包容力

審判牌逆位象徵著考驗與難關。選到這張牌，預示著你最近很容易用放大鏡去檢視你的另一半或追求你的人。你似乎受不了他對待你的方式，覺得他不夠完美，但感情並不能用單一標準去衡量。若你能用新的角度去感受，或許你會發現最好的人早已在你身邊了。

　

選牌6：太陽（逆位）

代表：能相守也能獨立

太陽牌逆位象徵著穩定的能量。選到這張牌，預示著你喜歡沉浸在熱戀期的甜蜜中，希望對方每天都用充滿活力與積極的態度與你互動，然而你的另一半並不可能一直圍著你打轉。進入感情降溫期後，要達到「相守時開心，獨立時也不覺得難受」的境界，穩定相處的方式才能讓你們走得更長久。

　

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