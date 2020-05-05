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想結婚先三思！據說這些生肖容易有婚姻危機

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【文‧科技紫微網

　

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生肖兔

屬兔的人在婚姻、感情方面十分細膩、敏感。他們善於珍惜眼前的緣分，懂得抓緊當下的幸福，但也因此很容易患得患失。尤其在婚前婚後，他們會有很強烈的落差感，然而那些不開心的事情，他們只會默默的藏在心裡，等到有一天他們把自己搞得疲憊不堪的時候，就會萌生分開的念頭。

究其原因還是不安全感所導致。他們總是想要將對方「綁」在自己身邊才踏實，所以當伴侶不在身邊時，就會開始變得疑神疑鬼，各種揣測和不安統統上演，婚姻也開始出現危機。

　

生肖鼠

屬鼠的人算是敢愛敢恨的，只要不合適，又何必拖拖拉拉？結了婚之後，他們的自我意識仍然非常強烈，似乎所有的事情都要聽他們的。長此以往，婚姻就會朝著不健康的方式發展，最終容易出現不歡而散的結果。

雖然屬鼠的人表面上看起來是一個成熟的人，但實際上在處理家務事的時候，他們常有孩子氣的一面，習慣站在自己的角度去思考問題，忽略了另一半的感受。若這類不愉快不斷累積，會讓兩顆心的距離漸行漸遠。

　

生肖馬

屬馬的人很善於開拓人脈，適應能力非常強，三教九流都可以當朋友，這種特質比其它生肖帶有更多的花心因素。一旦禁不起誘惑，就可能讓感情動搖、甚至是背叛婚姻，這是屬馬的人容易遇上婚姻觸礁的重要原因。

另外，屬馬的人有情感潔癖，不只十分在意對方與自己的靈魂契合度，也追求完美的家庭生活。然而，生活是一場又一場的現場直播，不像預錄節目能喊卡重來，當屬馬者太過吹毛求疵時，會讓另一半心生怨懟，不知不覺就埋下婚後感情坎坷的隱憂。

　

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