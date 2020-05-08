中年暴富？這些命格就是超級潛力股

【文‧科技紫微網】

年輕人做事往往不喜歡等待，總希望能在當下轟轟烈烈做一番大事。然而，有些人能夠少年得志，也有人大器晚成，必須慢慢等。現在科技紫微網要點名五種命格，據說投資報酬率特別高，大家可以在他們身上多學點成功的特質，或是牽回家當伴侶也可以喔！一起來看看哪些命格上榜了？

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七殺

非常清楚自己要的是什麼，並且會為了目標展開積極行動。他們不畏挑戰競爭，不怕困難挫折，那股不服輸、不怕死的勁，讓他們比同齡人更容易闖出名堂。若是行事能更有規劃，克制急功近利的心態，成功的道路會更穩妥。

破軍

說到行動力，破軍和七殺可是並駕齊驅的。他們總想搶先一步，跑到所有人的最前面；只要是他想要的，就一定要得到。哪怕付出再大的代價，為了成功，他會拼盡全力。若能多一些耐性，能貫徹始終，大富大貴並非夢想。

紫微

對人對己都要求很高，成功慾望強，會不斷要求自己進步，也要求身邊的伴侶、下屬提升。靠著鍥而不捨、追求卓越的精神，以及天生超強的領導欲和領導力，他能越爬越高，成為行業佼佼者。

武曲

別看武曲平時一副「生人勿近，別惹我」的架勢，永遠埋頭做著自己的事情，遵循著自己的原則；其實他野心大著呢，只是他善於隱藏，往往不鳴則已，一鳴驚人。當然，若是在人際上更圓融一些，避免小人橫生枝節，成功的腳步會更快。

太陽

這個主星因為行動力較弱，承擔不了太大的競爭壓力，單靠自己能力確實不容易成功。但妙就妙在太陽的貴人運特好，為人處事總是得人心、受歡迎。他們總是有超強的感染力與影響力，因此不乏有人為他背書，提供支援。因此只要他願意奮鬥，有所行動，就能事業有為。

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