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套泳圈難脫身、乾性溺水 成孩童戲水隱藏危機

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不是愛情長跑 這些星座是「曖昧長跑」的常客？

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

曖昧這種情感，最好的形容詞就是「友達以上，戀人未滿」，有一種朦朧之美。有些人愛情長跑，最終修成正果；而有些人卻癡迷於「曖昧長跑」，哪些星座最容易有這種「症頭」呢？就讓科技紫微網為大家揭曉答案。

　

射手座

備胎頗多，習慣搞曖昧

一般都認為射手寶寶是花心大蘿蔔，無論是單身還是有伴侶的狀態，都不乏曖昧對象，搞曖昧已成為一種習慣。確實不錯，你很喜歡那種說不清、道不明的情感關係，欲言又止的情感會讓你興奮不已，很是享受。而那些有很多備胎的感覺、豐富多姿的情感經歷、即使有了對象之後還魅力四射……也會讓你優越感滿滿。

　

雙魚座

追求朦朧美，喜歡搞曖昧

雙魚天生就有一雙勾魂眼，又有一顆如水的感性心靈，追求如夢似幻的浪漫愛情。而「曖昧」這種不明朗、充滿朦朧之美的情感關係，最容易讓你一不小心就沉浸其中。特別是在單身狀態時，喜歡不敢直說，不喜歡也不想拒絕，你這副無辜的模樣令人欲罷不能，而你也會不知不覺愛上這種曖昧不明的感覺。

　

天秤座

邊走邊看，不懂拒絕

你的交際廣泛，來者不拒，朋友遍布天下。你喜歡的對象很多，有一點傻傻分不清誰才是真愛的味道。在外人看來，你是在搞曖昧，其實你只是在茫茫人海中尋覓良緣，不想錯過任何一個可能的機會，因此不斷的邊走邊看，騎驢找馬。你並不急於確定一段關係，只想在曖昧不明中把網撒得更大一些、再大一些……。

　

巨蟹座

不敢表白，享受曖昧

巨蟹寶寶極具親和力，溫暖如冬日之陽，時常給周圍的人送溫暖，送愛心，是個人見人愛的可人兒。面對你喜歡的人，你會因為害怕被拒絕而不敢表白，只會默默關心、付出，並在曖昧不明的關係中不斷試探對方的心意。這樣的舉棋不定，讓你一步步陷入一段又一段的曖昧之中，糾纏不清，斬不斷，理還亂。

　

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