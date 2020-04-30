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5月星座塔羅運勢：雙子戀愛甜蜜 摩羯擺脫低潮

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網】

　

進入五月，夏天的氣息也日漸濃厚了。各星座的運勢能否跟著氣溫一樣越來越火熱？愛情運、事業運和財運會有哪些轉折點需要留意？別擔心，科技紫微網已經為你占卜一整個月的運勢走向，趕快來看看。

　

牡羊座

塔羅牌：權杖Ace

權杖這張牌代表旅行和移動，所以此月是非常適合旅遊與冒險的一個月。它同時也代表著創造與挑戰、以及重大事件的開始，所以請你勇敢前行吧！

5月將會發生的事件：

1、在遊樂場、茶館或地鐵站，有機會邂逅愛情。

2、夫妻會有一次促膝長談，加深彼此瞭解。

3、求職順利，升職加薪的成功率高。

4、考試會得到突破性的成績。

5、投資受不實消息影響，做出錯誤判斷。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

金牛座

塔羅牌：錢幣Ace

這是帶來富裕與地位的牌，可使經濟基礎變得穩固，生活變得穩定，並獲得利益。此時是非常適合在事業、財富上積極爭取與發揮的一個月。

5月將會發生的事件：

1、單身者在交際場合會散發神秘感，引來異性關注。

2、會遭遇戀人的小脾氣、小抱怨。

3、懶惰而拖延工作。

4、會有不錯的合作夥伴主動找上你。

5、在會議上發表的一個點子，使你獲得獎金。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★★

　

雙子座

塔羅牌：錢幣皇后（逆位）

這是一張暗示著表面繁榮、內在卻相反的牌，外表看上去花團錦簇，別人以為你過得很好，但其實你常會被一些麻煩事纏繞，或是因為失誤而陷入泥沼。

5月將會發生的事件：

1、同事會幫你介紹不少不錯的對象。

2、夫妻能重拾幸福甜蜜的約會時光。

3、因一個錯字影響工作的整體效果。

4、孩子發生叛逆的行為。

5、聽信小道消息，大量囤貨，導致虧本。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

　

巨蟹座

塔羅牌：聖盃九

聖盃九是一張可以招來美好福氣的幸運牌，代表著願望達成。它預示著5月巨蟹座可以得到你希望擁有的東西，並能感受到生活的美好與滿足。

5月將會發生的事件：

1、因朋友撮合而遇到心動的對象。

2、情侶會有一段歡暢輕鬆的相處時光。

3、會收到心儀已久的禮物。

4、上司會交給你一個從未做過的案子。

5、在戶外撿到錢財的機會很高。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

獅子座

塔羅牌：寶劍七

寶劍七正位，預示著暗地裡有敵人。此月你常會有模糊不清之感，總覺得好像被奇怪的雲霧籠罩著，讓你辨不清方向。或是似乎被人當成了攻擊目標，但又沒辦法釐清實際情況。

5月將會發生的事件：

1、單身者會被「閃」得自怨自艾。

2、情侶間會產生誤會。

3、績效綜合考評可得到嘉獎。

4、求學者能得到老師的特別關照。

5、證券市場的大起大落，讓你陷入投資困擾。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

處女座

塔羅牌：權杖七

這是一張十分有利於挑戰的牌。無論敵人是誰，勝利的女神都會對你微笑。不要退縮，拿出勇氣前進，成功就會在前面等著你。

5月將會發生的事件：

1、可以在比較安靜的場所結交到新朋友。

2、閨蜜會為你帶來好消息。

3、另一半的行為會與你的意願相反，越想得到關心越是得不到。

4、新的搭檔、新的挑戰機會開始出現嘍！

5、只要銷售人員稍微多說兩句，你就會乖乖交出付款碼！

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

天秤座

塔羅牌：權杖四

這是一張表示和平狀態的牌，抽到這張牌，代表天秤座的人這個月會迎來休閒舒適的生活， 還會有小小的幸福與喜悅發生喔。

5月將會發生的事件：

1、展現口才或是特殊才藝，會讓你更具吸引力。

2、戀愛中的人有利談論婚嫁。

3、已婚者會因工作繁忙，沒時間陪另一半。

4、與朋友聚會時，激發了工作方面的靈感。

5、買彩券會中獎。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

天蠍座

塔羅牌：權杖八

權杖八代表著事情急劇變化，而這種過快的變化對天蠍而言並非樂事。所以對於停滯不前的問題，惟有快刀斬亂麻，才能突破困境。

5月將會發生的事件：

1、換了新造型，獲得異性的好感。

2、感情會受到流言蜚語的衝擊。

3、臨時加派的任務讓你吃不消。

4、因朋友/同學的失誤，讓你的心血白費。

5、風險高的投資產品，遇不上對的操作時機。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

射手座

塔羅牌：聖盃二（逆位）

這次為射手座抽到的牌是聖盃二逆位，這張牌最顯著的特徵是感情上的變化，可能是相互猜忌的友情，也可能是無法滿足的愛。容易與身邊親密的人產生對立情緒。

5月將會發生的事件：

1、由於情緒煩躁，氣走了對你有好感的人。

2、約會結束後，因爭執該怎樣回家而吵架了。

3、小人背後使壞，讓你的努力白費。

4、新出的綜藝節目會佔用你的時間。

5、人情紅包突增，還是與外界失聯一段時間吧。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

摩羯座

塔羅牌：聖盃四（逆位）

這次為摩羯座抽到的聖盃四逆位也是一張比較好的牌。它預示著你即將建立新的人際關係，也會發現新方法和機會來脫離低潮期。以前猶豫不決的事，你將有辦法做出抉擇。

5月將會發生的事件：

1、你先前感到完全不來電的異性，會被同事幫你們湊成一對。

2、與另一半的長輩相處愉快。

3、會發生人員異動。

4、一直毫無起色的科目或是項目，會出現突破。

5、在網購時受氣，浪費時間與精力。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

水瓶座

塔羅牌：寶劍三

親愛的水瓶朋友們，很抱歉，這不是一張好牌。它代表著困難與不幸，表示縱使不斷等待，失去的東西也無法再回來了。所以此月一定要珍惜與看好你所擁有的事物喔。

5月將會發生的事件：

1、在密友的積極牽線下，有機會相親。

2、情侶相處會因意見不同而吵架。

3、寵物不小心走丟。

4、上班昏昏沉沉，工作出錯。

5、計劃要買的東西，會因資金問題而擱置。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

雙魚座

塔羅牌：寶劍五（逆位）

很遺憾這次為雙魚座抽到這張牌。寶劍五無論是正位還是逆位，都預示著事態的惡化；逆位尤其代表無法預測的損失，容易被打敗。此月一定要謹慎行事，低調做人。

5月將會發生的事件：

1、告白不成功。

2、關心朋友比另一半多，使對方不滿而出走。

3、新的工作內容，讓你不得不在週末加班。

4、會結識新的人脈。

5、經商者在開拓新市場時會遇到陷阱。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

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