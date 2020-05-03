殺破狼周運勢／摩羯情感塵埃落定 水瓶轉換新的職務

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的債務會在此時清償。某些白羊座這段時間可申請到紓困貸款或是補助，這些款項會在本週入帳，經濟壓力可獲得緩解。

工作運方面，在志業宮位的木星與冥王星脫離不良相位影響，同時在面試宮位的金星與火星有良好連結，轉換跑道會有貴人幫忙，跳槽到一個新的工作領域，展開新的職業生涯。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到金星影響，某個素未謀面的網友會頻頻拋出曖昧訊息，讓你頗為心動，此時要當心是一場騙局。情感關係穩定的白羊座，最近容易沈迷在追劇或不切實際的小說情節中。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星持續受到天王星影響，在某個組織或團體捲入麻煩的人事糾紛，資源分配不均，使得許多人感到不滿。某些白羊座甚至身陷財務問題風暴中，有些血汗錢被侵吞。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的火星與金星有良好連結，在工作領域上業績表現優異，可獲得額外的獎金或加給，收益增加。某些金牛座會同時兼好幾份差，多賺一些錢貼補家用。

學業運方面，在學業宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，很順利地產出報告與作業，獲得優異的成績，同時可輕鬆通過許多考試，在重重考驗中出類拔萃，獲得重要的認證與資格。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與喜歡的人在這段時間雙方都不太理性，很多小事情容易起爭執，需特別注意情緒管理，一旦吵架，會難以收拾，甚至因此被分手。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到金星影響，朋友要慎選，有些傢伙特別愛佔你便宜，已經到過份的程度。某些金牛座可能會被同儕慫恿，嘗試一些不良嗜好，甚至因此身陷成癮性的物質中。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某些任務或職務會在此時圓滿達成，塵埃落定，並可卸下重擔，好好休息。某些雙子座會在滿月期間決定辭掉目前的工作，好好休養生息。

金錢運方面，在財務宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，脫離財務困境，手上會有新的資源或是資金可以運用。先前不斷虧錢的投資可望在這段時間回本，在適當的時機出脫不穩定的投資物。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的金星受到海王星影響，目前沈迷在熱戀中，工作都因此無法專心。某些雙子座被爛桃花纏上，明知對方很渣，卻還是無法抗拒對方的追求，搞得身心俱疲。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，本週腸胃狀況不太理想，容易吃壞肚子，或是因為緊張，引起嚴重的胃痛。女性的雙子座則要注意婦科方面的毛病，生理不順的問題會特別嚴重。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，同時在感情宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，懸而未決的曖昧關係塵埃落定，一旦發現對方沒有認真思考未來，會在此時作出抉擇。若是雙方都有共識，兩人會有同居或結婚的打算。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與在人際關係宮位的太陽、水星有良好連結，此時會交到來自異國的新朋友，感覺十分新鮮有趣。在異地生活的巨蟹座，會受到當地人的照顧，使你覺得人間處處有溫情。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與水星呈現合相，受到滿月的影響，會因為情感關係因素，與某些朋友漸行漸遠，甚至因為牽涉到肉體關係，使得一段友情變質。當心捲入金錢糾紛，與親朋好友不要在金錢上有所往來為佳。

健康運方面，火星與土星齊聚疾厄宮位，要持續注意刀火燙傷見血光的意外傷害，有些慢性疾病容易惡化與復發，筋骨、牙齒、皮膚有發炎的現象。此時也要注意因為各種病毒感染造成發燒的現象。

獅子座：

整體運勢

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家宅或家庭方面的問題，會在本週塵埃落定，有搬家需求的獅子座可以找到理想的落腳處。某些獅子座的家人在本週較為情緒化，不要隨之起舞為佳。

工作運方面，在工作宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，同時在志業宮位的水星與太陽呈現合相，在職場不利於你的障礙已一一排除，目前的職務可望穩固下來，心中較為篤定。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到在人際關係宮位的金星影響，這段時間不要幫朋友作保、買賣貴重產品，也不要借錢給人，容易造成財務、信用的損失。與朋友間的肢體互動需保持適當距離，避免捲入桃色風波。

感情運方面，土星與火星齊聚感情宮位，原本很甜蜜的關係，要當心因為自己個性上的缺失，使得對方在此時決定停損，而被分手。某些獅子座則會開始感覺自己在情感關係上的不對等，而感到痛苦。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，放棄一些執著，願賭服輸，回頭會發現，有個人默默在身後守護著你，別為了一顆星星放棄整片天空。

學習運方面，滿月發生在學習宮位，某個科目終於修業完成，拿到學分或理想的成績。有參加任何考試的處女座，本週會收到成績單，會有令你滿意的結果。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與火星齊聚工作宮位，除了例行公事之外，多了許多額外任務要處理，還有一些豬隊友扯你後腿，需要幫忙收拾爛攤子，工作量增加，心情煩躁。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，賴以為生代步的交通工具在此時壽終正寢，需要換一台新車。某些處女座會開始搭乘交通運輸工具上下班。搭乘大眾運輸工具通勤的處女座，容易發生不愉快的事件。本週要特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，會有一筆補助款或是遲來的工作酬勞入帳，有錢可以還清帳單，解決燃眉之急。某些天秤座的收入有著落，脫離缺錢的窘境。

家宅運方面，在家宅宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，手上的房地產，或是家宅中用不到的空間成功出租，經濟狀況會因此有所改善。某些天秤座的家中會多了新的成員，家中有喜事發生。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到遠行宮位的金星影響，目前雖然可以在家中工作，有些事務卻必須親自到海外處理，面臨進退兩難的狀況，必須要尋求一些替代方案解決。

感情運方面，土星與火星齊聚在戀愛宮位，越是危險的關係，會越想征服，然而一旦陷入肉體關係後，就會成為對方的禁臠，難以自拔，此時要當心招惹上覬覦你身體或是金錢的爛桃花。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，會因為投資得宜，目前過著較為奢侈的生活。某些天蠍座會在稅務上獲得減免，或是因為特殊身份獲得補助。然而金星受到海王星影響，會把好不容易賺到的錢浪費在風花雪月的事物上。

工作運方面，在面試宮位的木星與冥王星脫離不良相位影響，考試運、面試運佳，面試新工作十分順利，很快就會錄取進入理想的單位。某些天蠍座會順利通過國家考試，進入公家單位工作。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，影響感情宮位的水星、太陽，此時正面臨情感關係的抉擇，必須斷絕不健康的戀情，離開一個軟爛的情人，然而在認清對方的當下，也會覺得自己好傻好天真。

家宅運方面，土星與火星齊聚家宅宮位，與家人關係較不理想，某個家人需要你照顧，常常被情緒勒索，很不想買單，卻不能丟下對方不管。某些天蠍座居家環境吵雜，常被鄰居的噪音干擾，不得安寧。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，在工作領域會額外兼任一些職務，工作加給也會因此增加。某些射手座經營副業有成，會有不錯的收益進帳。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，另一半對你極為體貼，被捧在手心上呵護備至。單身的射手座，會邂逅天菜級的對象，對方對你似乎也很感興趣，然而金星受到海王星影響，要當心天菜是個爛桃花。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星與太陽受到滿月影響，某個工作或任務在此時告一段落，職務會有一些更動，甚至在此時離職。某些射手座對於目前的工作領域感到倦勤，會想休個長假，思考未來的動向。

交通運方面，土星與火星齊聚交通宮位，這段時間需特別注意交通安全，發生行車糾紛與收到罰單的機率較高，甚至因為嚴重的違規，被吊銷駕照。某些射手座代步的交通工具故障頻頻，車子可能得報廢了。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，跟過去比起來，會有許多時間更新工作領域的專業技能，可趁這段時間好好進修。某些摩羯座工作面臨轉型，必須要重新學習新的技術。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與水星受到滿月影響，懸而未決的情感關係會在此時塵埃落定，如果陷入不健康的戀情，也會在此時停損。感情已穩定的摩羯座，懷孕的機率較高，此時會得知喜訊。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友在這段時間比較情緒化，或是因為一些因素離開了你的生活，留下許多遺憾。有些摩羯座會在這段時間脫離一個團體，或是與一些朋友漸行漸遠。

金錢運方面，火星與土星齊聚金錢宮位，雖然很努力地縮衣節食，卻有許多預期之外的花費，存款就快要見底，對於經濟狀況感到焦慮。某些摩羯座會去找些兼職貼補家用，卻遠遠追不上花錢的速度。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個職務或任務在此時圓滿完成，可順利卸下重擔。某些水瓶座會在這段時間轉換新的工作職務，此時會完成交接，迎向新的挑戰。

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，目前正在迷戀某個人，或是偶像明星，也有一些水瓶座被寵物收編，努力照顧毛小孩。然而金星受到在金錢宮位的海王星影響，此時要當心有心人利用你的愛來進行詐騙。

本週須注意的部分

健康運方面，土星與火星持續在命宮行進，要特別當心血光之災，容易發生意外傷害，慢性疾病在這段時間有惡化的跡象。此時也會因為筋骨、牙齒、皮膚方面的一些毛病困擾不已。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到金星影響，會是腦波很弱的時期，容易盲目追求目前流行的商品，或是因為恐慌，囤積大量日用品，造成物資與食物的浪費。

雙魚座：

整體運勢

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，原先預定的遠行計畫取消，這段時間會順利拿回退款，繁瑣的事務與手續會在此時圓滿落幕。在海外的雙魚座會在這段時間順利回到家，心情穩定下來。

工作運方面，在面試宮位的太陽與水星受到滿月的能量影響，面試結果會在本週收到，會在此時決定要到哪個單位落腳。工作穩定的雙魚座，洽談的合約會在本週順利簽約，許多事務塵埃落定。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的海王星受到金星影響，有些事實已經擺在眼前，卻會採取逃避或自我欺騙的態度面對，使周遭的人覺得你很墮落。單身的雙魚座會迷戀虛幻的偶像，越來越宅，變成社會邊緣人。

健康運方面，土星與火星齊聚精神宮位，在命宮的海王星又受到金星影響，會是心靈層面十分憂鬱的時期，有許多雙魚座會癱在床上，提不起勁做任何事情，容易在此時罹患精神疾病。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。