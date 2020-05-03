每日星座運勢／巨蟹利用時間想夢想 人氣指數攀升
2020-05-3
牡羊座
追求物質滿足的慾望佔勝了理智。
整體運：★★★☆☆
看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不順頻頻，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。
愛情運：★★★☆☆
有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。
事業運：★★★☆☆
臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。
財運：★★☆☆☆
錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00珊瑚橙
開運方位：西南方向
金牛座
掙多少不重要，留多少才重要。
整體運：★★★★☆
今天重點不是能掙多少錢，而是能留下多少，只有當掙的錢能留住才能成為你的資產；兩人關係一旦確定下來，就別怕人知道，能得到大家認可會讓他安心不少；今天要特別注意心臟，別做刺激性運動，情緒也不宜有太大波動。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。
事業運：★★★★☆
別讓自己太閒，多利用時間進修或是接觸一些新鮮事物，會很有收穫！
財運：★★★★☆
如果你積蓄豐厚，可以擴大投資，錢滾錢能讓你更快獲利。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：04:00-06:00玳瑁棕
開運方位：西北方向
雙子座
運勢不錯的一天，心情開朗。
整體運：★★★★★
今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。
事業運：★★★★★
職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。
財運：★★★★☆
財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-23:00水鑽藍
開運方位：正北方向
巨蟹座
尊重別人也是尊重自己。
整體運：★★★★☆
伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶白或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。
愛情運：★★★★☆
人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。
事業運：★★★☆☆
可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！
財運：★★★★☆
今天的財運有利於高額現金交易、緩慢買賣業。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：20:00-22:00珍珠白
開運方位：東北方向
獅子座
心情不錯，頭腦清醒讓思路也變得清晰起來。
整體運：★★★☆☆
閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！
事業運：★★★☆☆
感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！
財運：★★★★☆
穩中有漲，偏財還不斷。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-22:00玉米黃
開運方位：正東方向
處女座
多關心另一半。
整體運：★★★☆☆
愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。
愛情運：★★★☆☆
單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。
事業運：★★★★☆
運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。
財運：★★☆☆☆
遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-10:00碧空藍
開運方位：東北方向
天秤座
精力充沛，學習力強。
整體運：★★★★☆
今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。
愛情運：★★★☆☆
對愛情有點懶洋洋，想等人來噓寒問暖，也特別容易被異性打動唷！
事業運：★★★☆☆
心中的想法不能全部如願，但他人的經驗與建議，卻能讓你感觸頗多，豁然開朗。
財運：★★★★★
財運暢通無阻，有利於金錢活動，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、佣金薪資談判等等！唯一不適合的就是投資。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-15:00金桔綠
開運方位：西南方向
天蠍座
有想法就要付出行動。
整體運：★★★★☆
桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收獲。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。
事業運：★★★★☆
優越感充斥的一天，樂於助人和足智多謀的一面突顯，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。
財運：★★★★☆
為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢需要頻繁的與人社交周旋。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-10:00香檳金
開運方位：西北方向
射手座
記得給自己的嘴把門。
整體運：★★★★☆
今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。
愛情運：★★★★☆
魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。
事業運：★★★★☆
開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。
財運：★★★☆☆
得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-24:00白鋼銀
開運方位：正南方向
摩羯座
穩定的一天，精力充沛。
整體運：★★★☆☆
今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。
愛情運：★★★☆☆
答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！
事業運：★★★★☆
行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
財運：★★☆☆☆
人情的打點會讓你小有破財。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00可可棕
開運方位：正東方向
水瓶座
新環境新感覺。
整體運：★★★☆☆
你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。
愛情運：★★★★☆
對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。
事業運：★★★☆☆
新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。
財運：★★☆☆☆
控制物慾、降低貪念，方能有節餘。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：09:00-11:00大理石灰
開運方位：正北方向
雙魚座
歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。
整體運：★★★★☆
今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得帶上禮品，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤會的也能得到化解、冰釋；財運不錯，即使有禮要送出，但得到親友回饋的金額也會不少，偏財運也還不錯。
愛情運：★★★★☆
愛情來得快，去得也快，單身者在選擇對象時宜謹慎，太快投入容易上當受騙。
事業運：★★★☆☆
運勢有所提升，感覺很有能量，以往的誤會可望化解，有種重見光明的輕鬆。
財運：★★★★☆
財運佳，但切勿過貪，以免因貪損財。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00古銅青
開運方位：正南方向
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