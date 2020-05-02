每日星座運勢／雙魚好運降臨財神顧 充實自我時機
2020-05-2
牡羊座
衝動是魔鬼。
整體運：★★★★☆
投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大大方地與對方交往會有好結果喔！
事業運：★★★☆☆
人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
財運：★★★☆☆
進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-24:00和闐玉白
開運方位：正北方向
金牛座
穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。
整體運：★★★★☆
裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，瞭解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。
愛情運：★★★★☆
夫妻、情人間多營造生活情趣，讓感情保鮮；單身者一旦擦出愛情火花，感情進展神速！
事業運：★★★☆☆
感覺生活較平淡，如果不甘寂寞，下班後不妨多與好友聚會，容易獲得各種新訊息。
財運：★★★★☆
忙碌的一天，財運很不錯，財神爺給予的寶藏在外地，要主動向外活動、與人密切接觸才能挖到寶藏，有利於洽商、業務工作者。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-10:00湖水綠
開運方位：東南方向
雙子座
情緒平穩，易有哲學方面的領悟。
整體運：★★★☆☆
今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情進展順利，有望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。
事業運：★★★☆☆
應加強你的人脈，少招惹是非。廣交益友，多招賢能人士，讓貴人助你一臂之力。
財運：★★☆☆☆
莫負債、控制刷卡消費的慾望，否則日子會很難過喔！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00香檳金
開運方位：西北方向
巨蟹座
相互信任是維護感情的基礎。
整體運：★★★☆☆
你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。
愛情運：★☆☆☆☆
情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。
事業運：★★★☆☆
運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！
財運：★★★★☆
財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：12:00-13:00玉米黃
開運方位：東南方向
獅子座
懂得如何發揮個人魅力。
整體運：★★★☆☆
此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好調節心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。
愛情運：★★☆☆☆
找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。
事業運：★★★☆☆
會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。
財運：★★☆☆☆
容易受人引誘而引發貪念，要小心。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-17:00遠洋藍
開運方位：正西方向
處女座
被愛包圍。
整體運：★★★★☆
今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的講學，學習狀況將能得到突破。
愛情運：★★★★★
動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；最好表現出多重面貌，讓他感受到你神秘多變的一面。
事業運：★★★★☆
情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。
財運：★★★☆☆
有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-08:00水晶紫
開運方位：正東方向
天秤座
凡事不可太計較。
整體運：★★★☆☆
人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。
愛情運：★★★☆☆
會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！
事業運：★★★☆☆
別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。
財運：★★★☆☆
財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-08:00蘭花紫
開運方位：東南方向
天蠍座
大膽追求激情。
整體運：★★★★☆
性愛方面兩人的交流較重要，放下羞怯心理，坦誠積極地追求美妙新鮮感覺，能助愛情歷久彌新；投資運旺盛，證券投資易獲較高利潤，不過要對產品慎重選擇，加強風險承受能力；學生思維比較混亂，應適當放鬆。
愛情運：★★★★☆
桃花氣勢如虹，約會不斷。新鮮的約會地點能讓你玩的很開心，就算再忙也要抽空赴約唷！
事業運：★★★★☆
行事果決，超強的行動力讓你「過五關，斬六將」，讓身邊的人驚歎不已。
財運：★★★★☆
正財、偏財運都不錯，小小賭注也能贏得樂觀回報。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-16:00玳瑁棕
開運方位：西南方向
射手座
不可有太大的貪慾。
整體運：★★★☆☆
狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。
愛情運：★★★★☆
有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。
事業運：★★☆☆☆
運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。
財運：★★★★☆
多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢渠道，進財豐厚。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-22:00嫩芽綠
開運方位：東南方向
摩羯座
思緒飄渺，不要做幻想主角。
整體運：★★★☆☆
單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約上好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。
愛情運：★★★☆☆
單身者有許多與異性接觸的機會，戀愛指數升高；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。
事業運：★★☆☆☆
易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。
財運：★★★☆☆
生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：18:00-20:00大理石灰
開運方位：東北方向
水瓶座
運勢平順，有利展現才華。
整體運：★★★☆☆
今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。
愛情運：★★☆☆☆
容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起矛盾。
事業運：★★★★☆
運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！
財運：★★★☆☆
適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00碧空藍
開運方位：正東方向
雙魚座
好運降臨。
整體運：★★★★★
財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。
愛情運：★★★★☆
甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的渠道。
事業運：★★★★☆
表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。
財運：★★★★★
財運暢通無阻，有利於金錢運作。有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：08:00-09:00芒果黃
開運方位：正東方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言