每日星座運勢／處女工作順利的一天 適宜外出洽談
2020-05-1
牡羊座
真誠的付出，必有所收穫。
整體運：★★★☆☆
謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通，資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。
愛情運：★★★☆☆
散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。
事業運：★★★★☆
積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。
財運：★★☆☆☆
財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-11:00水鑽藍
開運方位：正西方向
金牛座
有時候錯失的不僅僅只是機會。
整體運：★★☆☆☆
股民易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄的身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。
愛情運：★★☆☆☆
桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。
事業運：★★★☆☆
其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！
財運：★☆☆☆☆
金錢問題多多，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：15:00-17:00橄欖綠
開運方位：正北方向
雙子座
相當順意的一天，一些小挫折不會影響你的心情。
整體運：★★★★☆
你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加不少的印象分。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。
愛情運：★★★★☆
今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。
事業運：★★★★☆
職場中表現得氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。
財運：★★☆☆☆
財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，最好別與人有金錢往來。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：04:00-06:00咖啡棕
開運方位：東南方向
巨蟹座
工作中不要越級表現。
整體運：★★★☆☆
在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一味樹立「大方」形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半遭受的委屈發洩在子女身上。
愛情運：★★☆☆☆
單身者可以好好展現自己，多去參加聚會，才有機會遇到心儀的對象喔！
事業運：★★★☆☆
這是一個輕忽不得的時刻，一旦過度放鬆情緒，盲目追尋快樂，會有意想不到的打擊出現。
財運：★★★☆☆
莫盲目的同情弱者，而任意給予金援，宜量力而為，尤其在異性朋友方面。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-22:00鉑金灰
開運方位：正南方向
獅子座
家人的理解和支持會讓你充滿力量。
整體運：★★☆☆☆
有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他的足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉職的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運進入陰雨綿綿的狀態，特別容易哭泣的一天。
事業運：★★★☆☆
無論別人怎麼說，至少要表現出受教模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。
財運：★★☆☆☆
對於賺錢這檔事若非迫在眉睫恐略為鬆散。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：15:00-16:00珊瑚橙
開運方位：東南方向
處女座
工作順利的一天。
整體運：★★★★★
今天約會你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多；但在公司與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點，你對對方尊重的同時也會增加客戶對你的信任。
愛情運：★★★★☆
感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。
事業運：★★★★☆
事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！
財運：★★★★☆
財運還不錯唷！好運居多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：04:00-06:00燻鮭紅
開運方位：東南方向
天秤座
今天不宜行動，以靜制動為上策。
整體運：★☆☆☆☆
今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。
愛情運：★☆☆☆☆
今日的你處理疑難雜症的能力比較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯息事比較要緊。
事業運：★★★☆☆
工作方面運勢平穩，也有晉陞的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。
財運：★☆☆☆☆
金錢上不太如意，得失心也會重一點，所以不要輕易嘗試高風險的金錢遊戲。破財時看開一點。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：20:00-22:00大理石灰
開運方位：東南方向
天蠍座
直覺敏感，投資上表現出色的一天。
整體運：★★★★☆
財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的品種，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作中的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理歸類，便於以後進行查閱和調用。
愛情運：★★★★☆
戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！
事業運：★★★☆☆
事業普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。
財運：★★★★★
有不勞而獲的機會，例如：中獎、得禮金、分紅。而且今日容易知足，得了小財也能開心。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00薰衣草紫
開運方位：正東方向
射手座
家是你的避風港灣。
整體運：★★★☆☆
今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。
愛情運：★★★★★
戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。
事業運：★★☆☆☆
運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！
財運：★☆☆☆☆
財運不順暢，滿腦子想著錢，可是錢偏偏今日與你無緣！
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00羽絨白
開運方位：西北方向
摩羯座
手忙腳亂反而影響工作進展。
整體運：★★★☆☆
出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開懷一些，把錯誤改過來接下來才能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適當地給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。
愛情運：★★☆☆☆
渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。
事業運：★★★☆☆
工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。
財運：★★★☆☆
懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-20:00大理石灰
開運方位：西北方向
水瓶座
味覺靈敏且很有口福的一天。
整體運：★★★★☆
今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者注意把握。
愛情運：★★★☆☆
有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！
事業運：★★★★☆
可在具有創造性的工作領域中發揮出能量，不過在聽取意見與建議方面稍有欠缺。
財運：★★★☆☆
普通的一天，專心的工作吧，不適合計劃財務問題！工作上與錢有接觸者，要特別謹慎小心。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀
開運方位：西南方向
雙魚座
感情出現微妙變化，應加強溝通。
整體運：★★☆☆☆
有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有個別同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。
愛情運：★★☆☆☆
糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！
事業運：★★★☆☆
有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！
財運：★★☆☆☆
開銷多，金錢流動性強。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-07:00桐花白
開運方位：正東方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言