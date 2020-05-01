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每日星座運勢／處女工作順利的一天 適宜外出洽談

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-05-1

牡羊座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通，資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。

事業運：★★★★☆

積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00水鑽藍

開運方位：正西方向

金牛座

有時候錯失的不僅僅只是機會。

整體運：★★☆☆☆

股民易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄的身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

愛情運：★★☆☆☆

桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。

事業運：★★★☆☆

其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00橄欖綠

開運方位：正北方向

雙子座

相當順意的一天，一些小挫折不會影響你的心情。

整體運：★★★★☆

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加不少的印象分。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

愛情運：★★★★☆

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

事業運：★★★★☆

職場中表現得氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，最好別與人有金錢往來。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00咖啡棕

開運方位：東南方向

巨蟹座

工作中不要越級表現。

整體運：★★★☆☆

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一味樹立「大方」形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半遭受的委屈發洩在子女身上。

愛情運：★★☆☆☆

單身者可以好好展現自己，多去參加聚會，才有機會遇到心儀的對象喔！

事業運：★★★☆☆

這是一個輕忽不得的時刻，一旦過度放鬆情緒，盲目追尋快樂，會有意想不到的打擊出現。

財運：★★★☆☆

莫盲目的同情弱者，而任意給予金援，宜量力而為，尤其在異性朋友方面。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00鉑金灰

開運方位：正南方向

獅子座

家人的理解和支持會讓你充滿力量。

整體運：★★☆☆☆

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他的足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉職的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運進入陰雨綿綿的狀態，特別容易哭泣的一天。

事業運：★★★☆☆

無論別人怎麼說，至少要表現出受教模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。

財運：★★☆☆☆

對於賺錢這檔事若非迫在眉睫恐略為鬆散。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

處女座

工作順利的一天。

整體運：★★★★★

今天約會你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多；但在公司與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點，你對對方尊重的同時也會增加客戶對你的信任。

愛情運：★★★★☆

感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！好運居多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

天秤座

今天不宜行動，以靜制動為上策。

整體運：★☆☆☆☆

今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的你處理疑難雜症的能力比較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯息事比較要緊。

事業運：★★★☆☆

工作方面運勢平穩，也有晉陞的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。

財運：★☆☆☆☆

金錢上不太如意，得失心也會重一點，所以不要輕易嘗試高風險的金錢遊戲。破財時看開一點。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00大理石灰

開運方位：東南方向

天蠍座

直覺敏感，投資上表現出色的一天。

整體運：★★★★☆

財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的品種，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作中的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理歸類，便於以後進行查閱和調用。

愛情運：★★★★☆

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

事業運：★★★☆☆

事業普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★★★

有不勞而獲的機會，例如：中獎、得禮金、分紅。而且今日容易知足，得了小財也能開心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

射手座

家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，滿腦子想著錢，可是錢偏偏今日與你無緣！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00羽絨白

開運方位：西北方向

摩羯座

手忙腳亂反而影響工作進展。

整體運：★★★☆☆

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開懷一些，把錯誤改過來接下來才能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適當地給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

財運：★★★☆☆

懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00大理石灰

開運方位：西北方向

水瓶座

味覺靈敏且很有口福的一天。

整體運：★★★★☆

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者注意把握。

愛情運：★★★☆☆

有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！

事業運：★★★★☆

可在具有創造性的工作領域中發揮出能量，不過在聽取意見與建議方面稍有欠缺。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合計劃財務問題！工作上與錢有接觸者，要特別謹慎小心。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀

開運方位：西南方向

雙魚座

感情出現微妙變化，應加強溝通。

整體運：★★☆☆☆

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有個別同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

愛情運：★★☆☆☆

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

事業運：★★★☆☆

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

財運：★★☆☆☆

開銷多，金錢流動性強。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00桐花白

開運方位：正東方向



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