每日星座運勢／雙子外力刺激找靈感 財務運作頻繁

2020-04-30

牡羊座

有浪漫約會，充滿激情的一天。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往會有好結果喔！

事業運：★★☆☆☆

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動不在你預期中，你對於突如其來的變化容易產生適應不良感覺。

財運：★★★☆☆

有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00白鋼銀

開運方位：西北方向

金牛座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當，關係著成敗，不宜過於謹慎但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你更好地做出決定性的選擇。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻，總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。

財運：★★★★☆

財運不錯，可買樂透碰碰運氣。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00冷泉藍

開運方位：東北方向

雙子座

情感生活中溫柔攻勢更具效果。

整體運：★★★★★

工作中注意對細節深入考慮，統籌規劃，辦事效率能提高不少；生活中你給對方的一些溫柔提醒，會讓他在感動的同時也順從了你的意願；學生學習接受能力會有所提高，對於老師的授課也不再興趣缺缺。

愛情運：★★★★☆

今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯咧！雖然腦袋瓜有點空，可是藉由外力的刺激就能找到靈感囉！

財運：★★★★★

財務運作頻繁的一天，有金錢流通快速的跡象。理財上呈現積極大膽的作風，有閒錢之人有大手筆投資的跡象。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00大理石灰

開運方位：西南方向

巨蟹座

切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

整體運：★★☆☆☆

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不了兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

愛情運：★★☆☆☆

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

事業運：★★☆☆☆

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

財運：★★★☆☆

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

獅子座

惰性橫行期間讓學習者有些苦悶。

整體運：★★★☆☆

習上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

愛情運：★☆☆☆☆

消極、負面、極端的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★★★☆

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

財運：★★★★☆

判斷準確，容易得財哦！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

處女座

應該從不同角度去考慮問題。

整體運：★★★★☆

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，反而影響對感情的積極性，別一味的反駁，試著從他的角度去考慮；工作中有點偏執己見，妄下定論，虛心聽取別人的意見對工作和人際都會有幫助；不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面。

愛情運：★★★☆☆

渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

事業運：★★★☆☆

今日的事業運好壞參半，壞的地方呢就是有點辛苦的感覺，好的地方呢，就是有做就有得！

財運：★★★★☆

可做些短期投資，會有不錯的收穫。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00碧空藍

開運方位：西北方向

天秤座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★☆☆☆

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★☆☆☆

單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。

事業運：★★★☆☆

特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收穫了快樂。

財運：★★☆☆☆

留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00墨玉綠

開運方位：正西方向

天蠍座

今天你的疑心病太重。

整體運：★★★☆☆

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

愛情運：★★☆☆☆

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

事業運：★★☆☆☆

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

財運：★★★☆☆

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00碧空藍

開運方位：西北方向

射手座

大膽地嘗試會得到可喜的回報。

整體運：★★☆☆☆

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

愛情運：★★☆☆☆

戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！

事業運：★★☆☆☆

容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數降低。

財運：★★★☆☆

想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

摩羯座

相信口頭宣傳會讓你吃虧。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合同的條文，以及咨詢相關專業人員。事業上在下決定前要三思，過於隨性只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，嗯，維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣，鬧性子時別他跟一般見識咧！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待份內事。

財運：★★☆☆☆

算你遇上剋星了，討價還價的會讓你不勝其煩。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00玉米黃

開運方位：正北方向

水瓶座

總體運勢平順，能保持一個愉快的狀態。

整體運：★★★☆☆

抽時間攜同另一半去電影院看場愛情電影，能從中體會到彼此的愛戀之情。單身者穿著打扮可以新潮前衛一點，能提升桃花運。投資前景明朗，若能找到得力的投資夥伴，是個不錯的時機，能將風險減到最低。

愛情運：★★★★☆

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落戀人，試著讓他加入你的社交圈吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

財運：★★★☆☆

金錢的損失大多來自於誤判，通常腦筋打結時，別做金錢投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙魚座

生意人的財運較好，多留意市場行情。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人與另一半相處多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中瀰漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場營銷方面的知識，對擴大發展有助益。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點偷懶的心態，挺會摸魚的咧！放慢腳步輕鬆一下無仿，但不要誤了正事喔！

財運：★★★★☆

今天你能快速的組合資源，集中可用的力量達到目的。不過不要牽動太大，想動的同時也要保證後院的穩定！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00檸檬綠

開運方位：正東方向





