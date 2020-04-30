每日星座運勢／雙子外力刺激找靈感 財務運作頻繁
2020-04-30
牡羊座
有浪漫約會，充滿激情的一天。
整體運：★★★☆☆
有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！
愛情運：★★★★☆
單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往會有好結果喔！
事業運：★★☆☆☆
今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動不在你預期中，你對於突如其來的變化容易產生適應不良感覺。
財運：★★★☆☆
有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：23:00-24:00白鋼銀
開運方位：西北方向
金牛座
把握機遇。
整體運：★★★★☆
工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當，關係著成敗，不宜過於謹慎但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你更好地做出決定性的選擇。
愛情運：★★★☆☆
戀愛平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！
事業運：★★★★☆
在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻，總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。
財運：★★★★☆
財運不錯，可買樂透碰碰運氣。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00冷泉藍
開運方位：東北方向
雙子座
情感生活中溫柔攻勢更具效果。
整體運：★★★★★
工作中注意對細節深入考慮，統籌規劃，辦事效率能提高不少；生活中你給對方的一些溫柔提醒，會讓他在感動的同時也順從了你的意願；學生學習接受能力會有所提高，對於老師的授課也不再興趣缺缺。
愛情運：★★★★☆
今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！
事業運：★★★★☆
事業運不錯咧！雖然腦袋瓜有點空，可是藉由外力的刺激就能找到靈感囉！
財運：★★★★★
財務運作頻繁的一天，有金錢流通快速的跡象。理財上呈現積極大膽的作風，有閒錢之人有大手筆投資的跡象。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-10:00大理石灰
開運方位：西南方向
巨蟹座
切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。
整體運：★★☆☆☆
小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不了兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。
愛情運：★★☆☆☆
單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。
事業運：★★☆☆☆
心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。
財運：★★★☆☆
最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：16:00-18:00睡蓮紫
開運方位：正東方向
獅子座
惰性橫行期間讓學習者有些苦悶。
整體運：★★★☆☆
習上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。
愛情運：★☆☆☆☆
消極、負面、極端的態度會讓感情蒙上一層陰影。
事業運：★★★★☆
有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。
財運：★★★★☆
判斷準確，容易得財哦！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-06:00苔蘚綠
開運方位：東南方向
處女座
應該從不同角度去考慮問題。
整體運：★★★★☆
很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，反而影響對感情的積極性，別一味的反駁，試著從他的角度去考慮；工作中有點偏執己見，妄下定論，虛心聽取別人的意見對工作和人際都會有幫助；不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面。
愛情運：★★★☆☆
渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！
事業運：★★★☆☆
今日的事業運好壞參半，壞的地方呢就是有點辛苦的感覺，好的地方呢，就是有做就有得！
財運：★★★★☆
可做些短期投資，會有不錯的收穫。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-16:00碧空藍
開運方位：西北方向
天秤座
用腦過度，更顯疲倦。
整體運：★★☆☆☆
認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。
愛情運：★★☆☆☆
單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。
事業運：★★★☆☆
特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收穫了快樂。
財運：★★☆☆☆
留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-07:00墨玉綠
開運方位：正西方向
天蠍座
今天你的疑心病太重。
整體運：★★★☆☆
對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。
愛情運：★★☆☆☆
你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。
事業運：★★☆☆☆
在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。
財運：★★★☆☆
破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-11:00碧空藍
開運方位：西北方向
射手座
大膽地嘗試會得到可喜的回報。
整體運：★★☆☆☆
新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。
愛情運：★★☆☆☆
戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！
事業運：★★☆☆☆
容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數降低。
財運：★★★☆☆
想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-18:00瑪瑙黑
開運方位：西北方向
摩羯座
相信口頭宣傳會讓你吃虧。
整體運：★☆☆☆☆
對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合同的條文，以及咨詢相關專業人員。事業上在下決定前要三思，過於隨性只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，嗯，維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣，鬧性子時別他跟一般見識咧！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待份內事。
財運：★★☆☆☆
算你遇上剋星了，討價還價的會讓你不勝其煩。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-24:00玉米黃
開運方位：正北方向
水瓶座
總體運勢平順，能保持一個愉快的狀態。
整體運：★★★☆☆
抽時間攜同另一半去電影院看場愛情電影，能從中體會到彼此的愛戀之情。單身者穿著打扮可以新潮前衛一點，能提升桃花運。投資前景明朗，若能找到得力的投資夥伴，是個不錯的時機，能將風險減到最低。
愛情運：★★★★☆
在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落戀人，試著讓他加入你的社交圈吧！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。
財運：★★★☆☆
金錢的損失大多來自於誤判，通常腦筋打結時，別做金錢投資。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-23:00燻鮭紅
開運方位：西南方向
雙魚座
生意人的財運較好，多留意市場行情。
整體運：★★★★☆
戀愛中的人與另一半相處多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中瀰漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場營銷方面的知識，對擴大發展有助益。
愛情運：★★★★☆
多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有點偷懶的心態，挺會摸魚的咧！放慢腳步輕鬆一下無仿，但不要誤了正事喔！
財運：★★★★☆
今天你能快速的組合資源，集中可用的力量達到目的。不過不要牽動太大，想動的同時也要保證後院的穩定！
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00檸檬綠
開運方位：正東方向
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