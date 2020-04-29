每日星座運勢／射手收穫豐富的一天 事業發展順利

2020-04-29

牡羊座

工作再忙也不能冷落了對方。

整體運：★★★★☆

今天的工作進度過於緩慢，心裡有點著急，但幸好會獲得同事的理解，並得到他們的幫助；已婚者會因為工作忙而冷落對方，多給對方以關懷，事業愛情也會兩不誤；財運不順，出門當心，最好不要隨身攜帶貴重物品。

愛情運：★★★★☆

單身者桃花在外，多向外活動，接觸不同類型的人，會有不錯的姻緣際遇。

事業運：★★★☆☆

會得到同事的大力支持，這也是因為你平時毫不吝嗇的付出所得的回報。

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00遠洋藍

開運方位：正北方向

金牛座

別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

整體運：★★☆☆☆

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看不到成效，但仍有小小的滿足感。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

事業運：★★★☆☆

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

財運：★★☆☆☆

多留心錢財往來，易有糾紛。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00珍珠白

開運方位：東南方向

雙子座

愛拼才會贏。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定咧，不要碎碎念不停，否則情人會發飆的。

事業運：★★★★☆

在實施計劃的途中，看似困難重重，實則充滿契機，不放棄，堅持下去就會看到希望。

財運：★★★☆☆

暗財運弱，正大光明的賺錢實際些！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00青金石藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

為愛而勇敢。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，問題百出，平心靜氣處理下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心，堅強起來，為愛而變得勇敢吧。約上朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人易忽視另一半的感受，若你能多關心對方，會獲得不少驚喜唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾呢！

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會與人合作而且有豐厚收穫。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00深茄紫

開運方位：東北方向

獅子座

事業、愛情都順利的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

事業運：★★★☆☆

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00珠貝白

開運方位：正北方向

處女座

言詞太過犀利，小心別人投來怨恨的目光。

整體運：★★☆☆☆

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，說者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★★☆☆

敏感的一面突顯，工作上容易因速度太慢，而耽誤緊急事項的進度唷！

財運：★★☆☆☆

對錢的敏銳度不高，小心破財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00深海藍

開運方位：正西方向

天秤座

被溫暖的感覺所包圍。

整體運：★★★★☆

相親者與相親對象很是投緣，小公園或休閒廣場都是增進瞭解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是乾的勁十足呢！

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，只要結果令人興奮，過程曲折一點也沒什麼大不了。

事業運：★★★★★

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！可是辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00大理石灰

開運方位：正西方向

天蠍座

待人處事不可做作，真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前吹牛，會有被對方揭底的危險，還是實事求是的好。對訊息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情況有點糟，想辦法善後，不要繼續胡鬧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

財運：★★★☆☆

理財主觀性頗強，宜以守代攻！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00珠貝白

開運方位：正南方向

射手座

收穫豐富的一天。

整體運：★★★★★

在看或聽其他戀人的愛情故事中感觸很多，對於自己的感情會更懂得珍惜；財富方面收穫頗豐，短期投資帶來的收益較多；事業的發展順利，有業務談判的工作者成功率頗高。

愛情運：★★★★☆

感情豐富很豐富呢，很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★★

事業運頗優，多能抱持快樂樂觀的心情工作，無論績效是否很好，起碼心情很開心。

財運：★★★★☆

財運還不錯，股票族的朋友適合經過分析後再買賣，有機會小賺一筆。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00珠貝白

開運方位：正北方向

摩羯座

有機會發揮優勢與專長。

整體運：★★★★☆

今天與另一半溝通較深入，因聊到彼此都感興趣的話題，氣氛非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，日常的累積在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫。

愛情運：★★★☆☆

出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★★

事業運頗優，心情快樂之下工作績效特別好，而且耐心、耐力、腦力也不錯唷！

財運：★★★☆☆

金錢運作上特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00琉璃銀

開運方位：西北方向

水瓶座

情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

整體運：★★☆☆☆

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的理解。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

事業運：★★☆☆☆

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00石榴紅

開運方位：東北方向

雙魚座

愛情並非一味的妥協退讓。

整體運：★★★☆☆

另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的良苦用心。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖呆在家裡會比毫無目的的出行更有收穫。

愛情運：★★☆☆☆

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多呢就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。

事業運：★★★★☆

想要成功的慾望強烈，行動力十足，但急於求成也易忽略細節，造成失誤不斷。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00寶石藍

開運方位：西北方向





