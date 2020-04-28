每日星座運勢／水瓶運旺貴人助力強 桃花運強強滾

2020-04-28

牡羊座

今天適宜學習，提高自身的素養。

整體運：★★☆☆☆

今天在與另一半的交往中，說話有時候不經大腦，很可能因為自己無意的言行而惹惱對方。財運上今天很難找到合適的投資項目，不要輕易聽信他人的言論，自己多做分析才能得出正確的結論。

愛情運：★★☆☆☆

容易鑽牛角尖，戀愛中的人不想談及婚嫁之事，容易與戀人在婚姻問題上爭執不下。

事業運：★★★☆☆

不求有功但求無過的一天，做好份內的工作就好，過多插手他人的事會讓人反感。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00香吉士黃

開運方位：東北方向

金牛座

情緒略有起伏。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變的很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。

事業運：★★★☆☆

作積極性不錯，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。

財運：★★★★☆

正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00葡萄紫

開運方位：西南方向

雙子座

調整策略就會見成效。

整體運：★★★★☆

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，前期的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，站在不同的角度考慮事情，從另外的方法著手。愛情滋潤使得神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

愛情運：★★★★☆

緣分就在你身邊，單身者想戀愛應多留意身邊的異性朋友，正有人在默默的關注你唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

財運：★★★★☆

財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一兩張樂透試試手氣！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00湖水綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

愛情有新情況出現。

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動。

愛情運：★★★★☆

愛情升溫，多用感性方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進瞭解。

事業運：★★★☆☆

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

財運：★★☆☆☆

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，最好別與人有金錢往來。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00石榴紅

開運方位：西北方向

獅子座

事業和財富能同步發展。

整體運：★★★★☆

工作上雖然較為辛苦，但總算得以發展，連帶財運也有好轉，因而使你有創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會透過各種方式增進彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

伴侶是有點強勢啦，自己就忍忍吧，想想他也是好意。

事業運：★★★★☆

直覺敏銳，能以客觀的眼光去分析他人的長處，洞察別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。

財運：★★★★☆

可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳務不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00水晶紫

開運方位：正西方向

處女座

處事過於感性，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來對方的不滿及妒意。

事業運：★★☆☆☆

因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。

財運：★★☆☆☆

少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00桐花白

開運方位：正北方向

天秤座

微笑將是你的招牌。

整體運：★★★★☆

今天的你，心情可謂是陽光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

運勢平平，花點精神在自己身上，不要去挑剔對方。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極點，持續點，才能在工作上得到成就感。

財運：★★★★☆

打起精神做生意，大訂單可離你不遠了喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00珍珠白

開運方位：西南方向

天蠍座

工作快樂，但是財運不樂觀。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人和異性朋友交往要把握尺寸，以免對方吃醋鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感覺工作能力的提高。財運較弱，股票被套機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

愛情運：★★★★☆

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方獨立一些才好喔！

事業運：★★★☆☆

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難得到圓滿實現。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在有大動作！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

射手座

情緒不穩定，易為一些小事動怒。

整體運：★★☆☆☆

今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易感受到另一半的強勢態度，千萬別硬碰硬，多忍耐可避免爭吵。

事業運：★★★☆☆

工作進展較順利，易獲得貴人助力；有賺外快的機會，注意把握！

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，金錢的損失多來自於自己的迷糊、缺乏計劃、拖延錯失良機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00玉髓紅

開運方位：正東方向

摩羯座

身體欠佳，心情比較沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適讓自己做什麼都提不起勁來。工作方面比較鬱悶，繁重的任務無法按時完成，讓自己倍感沮喪。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多注意腳下才好。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點力不從心，偏偏壓力重重，自己得想辦法克服喔！

財運：★★☆☆☆

還是安心的去求正財吧！偏財今日很不適合你，涉及到的情況太複雜了。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00艷棗紅

開運方位：東北方向

水瓶座

運勢旺盛，貴人助力強。

整體運：★★★★★

諸事順利，收穫頗多的一天。愛情運強盛，單身者有機會趕很多場約會，小小的虛榮心得以滿足；已婚者與另一半在一起時言語特別多，溝通順暢，感情升溫。工作有收穫，有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的日子，今天的你特別容易引來異性的目光，是個光芒四射的日子唷！

事業運：★★★★☆

今日事業就是一團忙碌，許多的事情一下子就擠在一起囉！

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘與人競爭。對於頭銜大、職位高的人幫助較明顯。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00墨玉綠

開運方位：東北方向

雙魚座

掌握方法技藝，會讓事情事半功倍。

整體運：★★★☆☆

愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提高。工作時你的態度對你的工作效率有著直接影響，不可馬虎行事。

愛情運：★★★★☆

愛情不請自來，單身者只要主動一些就有機會談一場令人陶醉的戀愛。

事業運：★★★☆☆

對同事的要求較嚴苛，不滿意時會嚴厲批評，易招人反感，應注意言詞！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00玉米黃

開運方位：西北方向





