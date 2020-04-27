每日星座運勢／金牛大膽開發有財路 鼓起勇氣示愛

2020-04-27

牡羊座

情緒波動較大，小心過激行為。

整體運：★★☆☆☆

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

事業運：★★☆☆☆

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

財運：★★☆☆☆

破財日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00萊姆黃

開運方位：西南方向

金牛座

信心滿滿，各項運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天是相親的大好日子，似乎月老早有安排，把自己打扮得漂亮一點。財運旺盛，適合行動，不要在項目的選擇上花費太多心思，很容易浪費好時機。工作上發揮出色，任務能順利完成。

愛情運：★★★★★

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣示愛吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運挺不錯的，尤其是工作上萍頻頻運用口才之人，今日說話顯得特別有說服力。今日也利於與人競爭，一爭長短。

財運：★★★★☆

財運還不錯，但不是從天而降的那一種，宜自己大膽去開發後才看得到財路。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00水晶紫

開運方位：正北方向

雙子座

心動不如行動。

整體運：★★★★☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高哦，需好好把握；過去那套理財方法用在今天會顯得老套，不如嘗試下新的方法，效果會更佳；工作熱情高漲，說到的事急於趕快做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

與異性朋友的關係融洽，有戀愛機緣，單身者有暗戀對象可大膽表達愛意。

事業運：★★★★☆

精力充沛，活力十足，專心於工作，一定會出色的完成任務。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00玉髓紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

忙碌的一天。

整體運：★★★☆☆

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖囉，愈是亂想會愈孤單的咧！

事業運：★★☆☆☆

待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。

財運：★★★☆☆

金錢耗損的機率不高，容易損財大多是消耗在親人身上。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00玉髓紅

開運方位：西北方向

獅子座

工作上順風順水，讓心情無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，獲得上佳表現。

愛情運：★★★☆☆

易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起矛盾。

事業運：★★★★☆

工作中有機會帶領新人，扮演領導者的角色，並且能得到大家的擁護。

財運：★★★☆☆

財運不錯，已經開始為日後的投資做規劃，記得要多聽聽有經驗人士的意見。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00珍珠白

開運方位：東北方向

處女座

試著給自己減壓。

整體運：★★★☆☆

工作中有點急於求成，使得工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬，看開一些才不會太難過。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨多了點，忍一忍，少說兩句吧！

財運：★★★☆☆

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00脆梅青

開運方位：正西方向

天秤座

對於不利你的傳言，要及時澄清。

整體運：★★☆☆☆

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★★☆☆☆

異性緣不錯，也有不少好桃花對你產生好感，但你似乎在玩遊戲，不想真心付出。

事業運：★★☆☆☆

抗拒的心態突顯，對於他人提出的要求和建議會不想理會，單槍匹馬獨立作業，但這樣會讓你遇到重重困難。

財運：★★★☆☆

喜歡享受的一天，因此還是滿肯花錢在美食，衣著，甚至收藏品上。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00朝霞紅

開運方位：正北方向

天蠍座

別把自己的想法強加於人。

整體運：★★★★☆

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運紅火，在經過深思熟慮後選擇的投資產品可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日，花點心思送份小禮物或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

事業運：★★★☆☆

容易激動，上班族多注意控制自己的情緒。

財運：★★★★★

對賺錢的慾望強烈，也有許多賺錢的渠道。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00青金石藍

開運方位：西北方向

射手座

珍惜眼前幸福。

整體運：★★★☆☆

今天有些抱怨的情緒，與家人有失融洽，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶約會浪漫。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖囉，愈是亂想會愈孤單的咧！

事業運：★★★★☆

凡事靠自己，對於工作者來說，在處理事情上宜感性與理性相結合，以免偏激。

財運：★★★☆☆

財氣時好時壞，不夠穩定。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

摩羯座

心情愉快，內心充滿希望。

整體運：★★★★☆

很多工作需要在今天處理，幸而你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會受到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商，關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00淺海藍

開運方位：正北方向

水瓶座

行動時顯得有些吃力。

整體運：★★☆☆☆

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

愛情運：★★★☆☆

單身者希望在事業上能有收穫，心思沒放在愛情上；戀愛中的人忙於工作，無暇顧及感情。

事業運：★★☆☆☆

易惹是非，有人打你小報告，周圍的壓力會使你無心工作。應學會用平常心對待，並且多反省跟同事的相處方式。

財運：★★☆☆☆

財運較弱，創業者面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00水晶紫

開運方位：東南方向

雙魚座

顯得急躁，做事缺乏耐性。

整體運：★☆☆☆☆

不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，急躁，好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要咧！

財運：★★☆☆☆

小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00芒果黃

開運方位：東南方向





