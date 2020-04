5月生命靈數運勢分析：丟開那些不該你所負累 讓責任回歸

引用七數的指引做為五月的開端:)

.

丟開那些不該你所負累,讓責任回歸,

那重量並不是只有你能背,沒有非得要你背。

生命靈數怎麼算? 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據, 例如: 1988年08月08日生, 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6,所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可, Ex:1+0=1,依此類推。 就上例而言,可以優先看「靈數6」的運勢, 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看, 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢! 圖片由左上開始是一,依序到最右下是九。 圖片來源:巧巧提供

★生命靈數1

整體運勢:氣氛緊繃,難以放鬆,是五月份的基調,在各方施力,都會感到阻力大於助力的本週期,可能會讓一號人想盡辦法要用力,卻仍不得其門而入,多忙而少得的日子裡,最適合的就是休養生息,而且也真的到了需要休息的時候,生活的氣氛多數時間裡是延續、逐漸發展的,而四月的你或許已經用了過多力氣,緊繃也有部份是從四月份來的,因為覺得進度落後,就想補齊,但是把焦點都放在這裡的話,不易促成事情進展之外,反而一不小心就再失分,對現況而言,最實際的是順勢而為,不強求反倒能輕鬆度日。

工作/學習狀況:在專業上也難展開手腳,身旁的豬隊友眾多,如果你無法先說服自己轉念,可能讓你在溝通上、心情上都有極大的無力感,一來是跟他人的討論很難有結果,狀況多是對方太不進入狀況、缺乏專業素養,同時也是你一不小心求好心切,就會用太嚴格的方式去檢視眼前的每個細節,兩邊落差之下便會讓你覺得挫折連連、怎麼這些人都講也講不聽;在時程上的安排也要有「被延遲」的心理準備,計畫趕不上變化,旁人的狀況連連當然是主因,但如果你不想助長這樣的態勢,也得注意自己的要求過高,也會是加重進度延遲的幫凶。

這段時間無論個人或團隊工作,皆有這類傾向,調整標準、靈活應對,顯然會比硬幹到底來得能讓工作順利。

愛情:單身者就....建議可以看看,我想你也只會看看,在心裡翻個白眼就結案了,因為外在機會雖有,卻都是些阿貓阿狗,看不上眼的、對話難有交集,對方卻自認為跟你很聊得來的人,紛紛在本週期出籠,與其是這樣的對象,你會更希望他們都待在自己的籠子裡不要出來比較好;

對於平日社交活動少、跟人往來機率的人,算是五月較能安寧度日的族群,若你的生活本就很多跟人的交流機會,那就多保重,白眼收好,少開口,低調帶來安全。

有伴侶者與另一半的溝通,是五月的重點功課,雙方說話都迂迴、不直接,互相套話或模糊焦點、不針對問題回答,是本週期的導火線,如果一開始沒有避開這樣的談話方式,那麼後續在對談中的刁難、刻意挑語病,為難彼此,就會變成必然的續集;

這段時間得認真去看看,在相處中,雙方勢必有各自在逃避的問題,才會演變成這個局面,對方在閃避的是什麼,或許你能很快的點出來,那你的呢?

我想這對你才是更重要的問題,當你能直視自己,並且先由自己以坦誠置換掉閃避,才會有機會引導對方跟隨你的腳步,從這樣相互為難的角力中脫身。

訊息指引:Resourcefulness

有節度的運用手邊資源,蓄積不該揮霍的浪費,為未來留出餘地與空間。

★生命靈數2

整體運勢:外在局勢多忙而少得,不會完全落空,但超額的努力只是白費力氣,開省電模式,是五月份最佳的應對策略;雖然會看到機會出現,但多數中長期,需要再從多角度去擬定或修正細節,所以眼光放遠還是可以的,只要它不影響到你腳下的步伐,現階段仍是把焦點放在眼前的小步小步邁進,比起長程的計畫更實際,所以請二號人務必檢視自己的分心能力,如果你自知是容易分心的人,就把多數心力放在過好今天、領到這個月的薪水、先把事情的基礎都準備好,這樣的紮根工作雖然看似枯燥,但實際深入會發現,重覆跟單一的事,更能安定你此刻的身心。

工作/學習狀況:在專業上,進度會有一度看似加速、被拉快了,不過那只是短期的變化,其實很快就會再落回原狀,倒不是完全沒進度那麼糟糕,只是進三步退二步,最終會發現就「只是進了一步」這樣而已,這時候看待的角度就很重要,如果你一開始就沒有因為進退而變動計畫,只是如常的繼續既定的步伐,就可以免除過程中情緒的消耗,讓工作更愉快;就成果上來說,大的沒有,或是看似有、但後面又被折扣掉了居多,但小的、短期的成果則沒有問題;

旁人在這段時間會丟出許多讓人分心、讓你猶豫「是不是也要....」的選項,務必穩住腳步,先依自己原本的選項為主,會是最能減少麻煩的做法。

愛情:單身者在生活中,沒有新的波瀾,原本的名單中也無可為之處,如果你希望有機會,勢必得另拓新戰場了,說無可為之處,是因為目前的時機,能跟你多互動的對象,你反而需要更多考慮,因為本週期出現的,多是「好像還行」的,不是「你覺得可以」的,這一樣可以回到前面工作的論述中,這些沒那麼好但還行的,會讓你自問「是不是要考慮呀?」這類的人就可以優先刪去了;至於積極的拓展交際,並無不可,但是效率不高就是,就看你是否願意試試囉!

有伴侶者在關係中,得有「堅守立場,即便爭吵或失去也決不退讓」的決心,因為在關係中的問題,本週期會被突顯出來,伴侶會陸續丟出讓你想問「天啊你怎麼會這樣想」的狀況或話題,所以當類似的驚嘆出現時,最該做的不是妥協,而是不懷疑自己的堅定;

如果你期待這段關係能深耕或是長期發展,那就得用行動讓對方知道「這不對,而且我不會配合」,本週期發生的困境,是看清楚對方是否適合你的試金石,別讓自己對不良的人生選項妥協,該為自己主張的時候已在眼前。

訊息指引:The best is yet to come

我們還在路上,即便前方的美好已清晰可見、彷若就在眼前,

但,別忘了我們還在路上,還需要一點踏實,加上一點時間。

★生命靈數3

整體運勢:對於是否該離開生命的某些境遇、某些人,應該已經有更明確答案的本週期,看得更清楚,反而讓你困在原地,實在不是合理的狀況,請三號人在五月,務必鼓起勇氣,回到事實中,你會發現這些該離開的生命境遇、人、生活模式,都早已經對你拋出過不只一次的訊號,只是你一直在拖,而現在是最後的最後,該下決定的時候到了,別再轉身就逃,因為眼看已經逃不掉,如果再不做選擇,那就只有接受結果,不過那往往不是你想要的那個,想要的,只有自己會為自己主張,別再準備,你早就已經在路上。

工作/學習狀況:專業上不利團隊合作,需要更多獨處的空間,才有好作品,所以如果你發現工作卡關、進度停滯,那麼是必須調整工作成員的時候,本週期也容易有跟人溝通失利、爭執的外在問題,去突顯這樣的「應該要做點往來對象調整」的訊號,請順勢而為;

並且,在原本的往來跟配合對象,也有變動、離開的傾向,精簡工作流程跟人事,是這段時間,比起工作本身更需要努力的地方,汰舊不一定要換或是補上新的,輕盈的佈局會讓你的進度比預期更好;

獨立工作者,請制定短期、小規模的工作計畫,小區塊的逐一進行,讀書或是學習計畫也是,只要掌握「個人化、輕薄短小」的大原則,就能在其中得到成就感,獲得不錯的工作或學習進度。

愛情:單身者,目標明確的話,設定好條件跟前進方向,五月份找到新對象的可能會高於其他月份,這段時間的好處並不在於「拓展名單」,而是「我終於確定我要的就是那樣,其他人都可以刪掉、不用搖擺或懷疑了」,這樣的明確、自我認知,將可以讓你視野清晰,如果在此刻願意再加點行動力,那麼只要多增加點社交活動,很容易就讓你離擺脫單身的路更靠近。

有伴侶者,在關係中需要比平常更多一點努力,去理解伴侶真正的需求是什麼,這段時間,對方可能會有減少互動、表現出對關係倦怠的傾向,當這樣的態勢出現時,三號人就得自己有點警覺才是,勢必相處中有你忽略的事,對方或許已經試過許多方式告訴你卻未果,所以來到這一步,那麼找出「到底少看了什麼」就是這段時間的當務之急了,依著每段關係的差異性,狀況較重的,或許對方會直接停止互動,讓你問不到答案,不過如果是那麼糟的情況,我想你也早就有答案了,只是沒有處理問題,希望讓關係恢復穩定,你得做得比想得更多,只思考不行動,就毫無意義。

訊息指引:Conscious presence

關於社會制約,需要被丟開,

而答案不在外面,它向來早就寫好,只在你自己能觸及的,內在的房間。

★生命靈數4

整體運勢:外在與內在即將同時失調的五月,你得準備好堅強的身心來應戰,時間與金錢都容易分配不均、原本談妥的也有更高生變的機率,整個週期,受災最少的狀況,應該是「沒進度」,沒進度就是好進度,沒有扣分就是加分,所以先求保本,再考慮其它事吧!

在這樣的週期基調下,當然不建議所有投資,投資有風險,五月更高,請不要貿然開始新計畫,被騙的機率相當高,再者是人際紛擾也多,所有重要事務,如果可以,都在五月前處理完會是最理想的,若已經身處五月,只能多保重,減災是最能、也最該著眼的事。

工作/學習狀況:在專業上的人際不和,如果你能更客觀一點看待,就會明白他人的批評並不惡意,一切都有所本,只是因為是事實,所以比惡意造謠的更讓人難受,時程安排混亂、或一再被修改、無法依原本計畫走,難有秩序,其實也多是因為你之前某些時機下的一意孤行所導致的,所以這段時間很難有具體的進度,如果要說,主要的工作就是在把之前做錯的、任性而為不聽他人勸的缺口都補平,在工作中、專業成就上的光環也必須卸下,端著架子或只是假裝虛心,在這段時間都無法隱藏,所有的念頭都展現在行動中,會被一眼看穿,務實與誠心的虛心,會是讓工作重回應有秩序的唯一辦法。

愛情:單身者與有伴侶者同陷危機,對單身者來說,正面的形象無法有效的拓展出去,感情與工作或是生活其他部份是連動的,在日常的惡評、自以為的部份,當然會對個人形象有影響,若你一直以來都有刻意營造的某種形象,也很有機會在這時候一併被拆穿,大家會更有機會認識真實的你,四號人得先檢視,並試圖換個做法,不然對長程的社交生活影響不小,越早面對,主動出擊會比被動被揭穿來得好太多。

有伴侶者跟另一半的磨擦機會增加,對於平日已有爭執的則會升溫,一場難以避免、勢必會丟失面子的戰爭就在眼前,伴侶的批評、以及不滿之處,其實都相當明確,對於還在關係中的四號人,唯一的做法是「明白自己所做跟所認知的,很可能幾乎全錯」,若你希望關係留存,在知道全錯之後,當然需要的是全改,如果你覺得面子很重要,那在五月,勢必你得在面子跟你的伴侶之間做出選擇了,危機不小,是長期的問題被表面化,得小心處理,才能為關係找回生機。

訊息指引:Obstacles and opportunities

困境從無意留你在原地,它始終是用來被穿越,

寫在故事中段的插曲就是插曲,別誤在過程畫下句點,變做結局。

★生命靈數5

整體運勢:生活態勢與財務相對其他人明朗的本週期,五號人的心情卻似乎完全沒有跟上這樣的腳步,在實際上,生活跟人際上能夠得到多數人友善的對待,雖然與某重要女性的爭執仍在(*此處的重要女性通常會是母親、或是地位輩份較高的女性(或具有女性特質的在上位者)的確會干擾情緒,但比起規避問題、不直接接觸,直接面對跟說清楚,才是有益於現況的做法,而這樣的溝通,其實也容易因為你的主動,發展得比想像中的好一些;先找出情緒困擾的原頭解決,然後回到生活中,你便能看到這些友善與順利,雖不大,可是它們都確實存在著,現況並沒有你想像的那麼糟。

工作/學習狀況:在專業上穩定的進帳,計畫也妥當進行的本週期,只需要安撫好你情緒有點多的業主或長官,工作本身是沒有太多狀況的,同事或是對外的窗口,都在好溝通的路線上,對於五號人來說就節省非常多力氣了;

至於來自主管的反覆不定跟奇特要求,才是你比較該煩惱的事,這部份是越冷處理越會擴大戰線,所以務必正面以對,就想著「這是通往快速解脫的道路」會讓你比較有動力去做,仔細去看,其實對方只是情緒上需要被安撫跟同理,所以說理的路線顯然是行不通,因為那不是他要的、所以聽不懂,請給出愛與尊重,即便沒有真心,演的也可以,都是工作,只要跨過就能安心在日常當中。

愛情:男性單身者,將會發現長期對你有好感的人一直在身邊,默默付出關心跟愛,若你是女性,但擇偶性別為同性的,也會有類似的答案出現,是一段可以進入人生新階段的週期,如果生活中的紛亂處理得當,有足夠穩定的心情,就可以看到擺脫單身的路在哪裡;

對於擇偶對象是男性的五號人,就比較可惜,雖然也會感受到身旁人的關愛,不過礙於都是同性,只能說「獲得不少友誼與愛」,至於愛情,本週期是較無可為空間的噢!

有伴侶者,在關係中也會感受到有人陪伴的好處,心情安穩,但另一半似乎不太有安全感,這部份是你可以為對方多努力點的,如果沒有做到這點,對方情緒會持續呈現起伏不定、難搞、刻意的刁難,因為也很好判定,只要出現這些問題,放下手邊的所有事,立刻全神貫注在對方身上,就是按停的開關,比起做點什麼,專心的陪伴對對方來說才是更受用的,在過程中,你也會發現,其實對方沒有「確實想要的東西」,只不過是一份專心跟耐性而已。

訊息指引:The art of surrender

順勢而為,沒有非得攀越不可的峰巔,喘口氣,不為比有所為更可為。

★生命靈數6

整體運勢:紛擾退去,雨過天晴,五月全新的局面已在眼前,重新找到人生定位、合作伙伴、支持你的人也陸續出現,雖然在人際上,來的人不全是適合的,但不適用的通常也都很好判定,不會讓你產生遲疑或是困擾,財務穩定,理性判斷過是合宜的標的物,便可以進場,會帶來短期獲利;可以得到家人跟親近伙伴的支持,如果有誤會,任何需要主導性、下決定的事務,也都適合在本週期進行。

工作/學習狀況:在專業上有晉升的空間,被委以重任、或至少得到口頭認可的機會不少,對願意把資源分享出的六號人來說,不但是本人得利,旁人也會跟著沾光,對於原本有卡關、困住不知道該怎麼解決的難題,這段時間也可望撥雲見日,遠程工作、創意發想類的工作進度,會比一般事務型的工作進展更多,提案也能順利進行,而且可以多工、同時、在這段輕輕付出就會有大大收獲的時期,大膽的策略比保守更可為,別只守成或是做些跟過去一樣的事,會浪費了如此美妙的機運。

愛情:單身者在關係上,能夠靠旁人的口碑、你平時的累積,終於在本週期看到桃花的花苞陸續出現,如果你沒有對象,那麼介紹顯然是一條可行的路,至少朋友家人們都是靠得住的、會幫你說好話、加分不少,在推進關係的路上能夠省不少力氣,期待新對象嗎?那就跟旁邊的人多說說,讓他們幫你開路吧!

有伴侶者,在關係中能得到美好的滋養,撇開熱戀期的情侶不說,老夫老妻在本週期也都會有種「結婚(在一起)真是人生正確的決定」的感覺,另一半對你悉心的照料、聽你說話、幫你排憂解勞,所有戀愛與關係的美好,都在本週期有比平常更高的機會享受到,只要你不白目,懂得有來有往,就可以把這些小確幸一一放大,閃瞎旁人也沒問題。

訊息指引:Expand Your horizon

突破舒適圈,全新的視角與觀點,是飛躍困境的翅,正待起飛。

★生命靈數7

整體運勢:情緒難以平靜的五月裡,外來干擾也多,如果感到內在混亂跟心情低落,務必先檢視與他人之間的界線,是否有過度模糊的傾向,話有沒有好好說?有沒有修飾過了頭?有沒有覺得「反正他又不會接受」就省略表達?這些很可能都是造成你不穩定的根源,先讓自己的情緒需求舒適、得到滿足,是七號人們首要的工作;

在本週期仍不缺外援,若上述處理無法自己做到,協助對象的選擇上,伴侶優於親友,選擇親友者,得注意避開你的壓力源(長輩、情緒不穩者、嚴苛者請先略過),尋求單純可以傾聽、給予支持的對象會得到較好效果。

以愛為名的關懷,是本週期需要勇敢推開的,請務必為了自己戰鬥到底。

工作/學習狀況:在專業上仍是不輕鬆的,被高標準、高規格的全面檢視,會讓七號人們備感壓力,情緒失調則會帶來工作進度上的延遲、判斷失誤,在工作量不小的五月裡,團隊應戰會是七號人最好的工作策略,如果想要一肩扛起所有事務,這段時間是一定承擔不起的,所以就不用想著要冒險衝一把挑戰看看了,如果堅持不分散工作,最後只會被迫中斷手中的工作、或打掉重來、做白工的機率相當高,請在一開始就制定好作戰策略,以及保持過程中的清醒,隨時分攤掉工作量,因為本週期所有工作時程都是緊密相連,一環扣一環,具時效性的工作佔比高,只要能抓緊計畫跟底限,通常就能順利過關;

對正在研究、學習者也是,多利用資源、前人或共享的智慧,請不要土法鍊鋼,聰明的分配時間是本週期的要務。

愛情:單身者在在尋求關係上,因為拿不定主意,對於部份七號人來說,可能有舊創未解的問題,無論是原生家庭的範本讓你心生卻步、或是過往戀情的不順,皆有可能在本週期裡,在你的心與「跨出一步」的界線中築起高牆,如果你始終找不到牆在哪兒,尋求專業的諮商協助,對於把七號人快速的拉出泥淖會有幫助,現階段的你需要擁有更客觀的角度,會更能早日判斷出眼前對象是否正確,不再游移不定。

有伴侶者在關係中,對於對方總是切不中要點、過度堅持自己的做法,會更不滿、心生厭倦,現階段的你或許覺得憤怒又心累,比起積極的說服對方、讓對方理解,建議七號人應該讓自己多休息,先停止跟豬打架,會是比較務實的方式;

如果你充滿了上述的負面情緒,得先認清,事實上伴侶在本階段,仍有自己的問題需要克服,或許不是不做,是「做起來真的很困難」,對於太難的事耍賴跟拖延,雖然過份,可也不是不能理解,如果你太涉入其間,只會換得更多疲勞跟情緒上的壓力,先冷處理對雙方都好,留出空間,讓對方自己去檢討過錯,會比你的責備跟說服有效得多。

訊息指引:Unburden the load

丟開那些不該你所負累,讓責任回歸,

那重量並不是只有你能背,沒有非得要你背。

★生命靈數8

整體運勢:心情豐盛的時期,更要注意實質荷包與帳面上的進出,是否有消費過頭的傾向,在本週期容易有許多外來的誘惑,「看起來」都很棒,相當值得一試的東西,雖然不至於有雷,可是當全部都要的時候,那麼地雷顯然會出現在你的帳面跟荷包裡,財務計畫得採取更小心、更務實的方式去控管,才不會到了月底需要吃泡麵度日;

但消費誘惑多,也代表著八號人在這個月在與外界交流的部份是相當活躍的,好處是當然會同時帶來很多的合作機會,雖然並非全都可行,當中仍須謹慎選擇與自己專業有關、熟悉的領域,但原則也算簡單明瞭,只要不脫此範疇便可有所斬獲,帳面上或許在一陣收入支出之後,最終結果沒差多少,但心情上的「所有得」,才是八號人在本週期心情愉快的重點。

工作/學習狀況:專業技能易受到質疑與挑戰,或許跟有新的任務指派也有關係,這段時間會經常覺得「怎麼這個我不會?」「這個不夠用了,需要趕快學」所以無論是否正在學習階段,都勢必有新的知識技能需要再進修,再進修也不是問題,但八號人的盲點,可能在於「要做就要快點做到」,這就會讓你產生很大的挫折感,接著就很可能因為沒有辦法速成,而被你判定這樣的學習無效、沒必要、要再換一個,但實際上你卻只要再堅持一點時間,就會看到成果逐漸展現,所以這段時期的定性,如果你原本不具備或不足,那也會是需要努力的重點之一;

工作或專業上要有進展,這些定性是首要條件,只要撐下去、再撐一下,你就會得到前所未有的成就感,並且跟著帶來專業上的成功。

學習更是如此,貴在專精,更貴在持續,因為本週期實在容易放過自己跟偷懶,不要半途而廢,就萬事可成。

愛情:單身者在尋找的,是「更好的對象」吧?但實際上沒有「更好的」只有「你要什麼」,如果你要的只是「更好的」那麼就會迷失在比較之間,看似有在做什麼,但是無法帶來實質能相處或發展的關係,就有點可惜;

目標設定、務實,都是尋找到合適伴侶的要務,本週期只要往這個方向去,就可以至少分辨出哪些人可以、哪些人不行,或是需要再增加哪些活動,做哪些努力,明辨自己想要的,永遠是擺脫單身的第一步。

有伴侶者,在關係中的所做所為,都會被伴侶放大檢視,當然隨之,對方可能就會提出很多的需求,是你需要跟著配合、做改變的,本週期關係的和諧度,就來自於你對這些要求的回應方式,如果你端著架子,自認為是比較對的那一方,想教育對方或說服對方,那麼這段時間大概日子就不會太好過了,雖然不至於直接吵起來,但你也會發現對方跟你的互動有降溫的態勢,這時候要挽回,就得花更多力氣,建議八號人如果可以,還是在第一時間就正面回應,不同意的地方也得努力協調出兩人都認可的答案,別困在不是我錯,就是你對,這種非黑即白,一是一非的論戰中,均衡、協調,是本週期維持平穩感情的要務。

訊息指引:You are enough

一切安好,充沛與欣欣向榮,沒有什麼需要被屯積,只取適度,便足夠。

★生命靈數9

整體運勢:要求別太高,就不會太抓狂的五月,只能求一切平穩,放下控制跟過多(無論對自己或他人)的批評,就是放過自己,如果情緒失控,多是來自於你想控制眼前現況的發展,然後發展又一直不在預期中所導致;

所以不做比較、不下判斷,便成了本週期的定心符,只要抓好此原則,雖然生活並不會有特別大的進展,但是你也能認清「就是這樣」「就該這樣」「我知道會這樣,那就這樣吧」,隨順的態度才能夠安穩的度過這個氣流稍嫌混亂的五月了。

財務開平盤,不好不壞,別期待有很大的進展,做好該做的事,就能得到應得的報酬,不會多也不會少,如果你接受平安是福,那麼五月就能勉強勾上75分的邊,比及格更好一些。

工作/學習狀況:在專注力分散的本週期,對於主要工作內容為靜態九號人來說,會有點辛苦,不易專心聚焦在眼前事務,總覺得心情上很浮動,若希望能坐得住、提升工作效率,那麼在工作中加入一些放鬆肌肉、伸展、或是穿插一些有強度的運動,都能夠讓你好好的待在工作中;

被刁難、出難題的狀況也履履發生,九號人很可能因為前述的躁動,得罪眼前的業主長官,前面的身體放電若有做到,則可平穩一點去面對那些「無謂的問題」,倒不是對方故意為難你,但問些蠢問題的確會讓你失去耐性,事先準備好「對方就是不懂,所以才需要我」的心理,我想會讓你的工作情緒好上許多。

在學習上也不易有成果,不要做太過緊湊、高密度的計畫,預留一些休息跟允許計畫變更的空間,比較能維持基本的進度。

愛情:單身者在追求伴侶上,只有刁難、跟更刁難,在這段情緒容易躁動的日子裡,如果要下判斷,恐怕全部的人都會被你刷掉一波、或至少也是大大失分,若你希望不要一次衝動刷掉太多名單,或人選本身就有限,那麼這段時間還是用佛系的態度去看待找到新伴侶這件事,看淡比認真有幫助,也比較能夠不錯失可能的機會,別太靠近,免得判斷失準,喪失後續發展的可能性;

社交活動也不建議安排得太密集,一樣的「都很討厭」的心情,就算安排得再多,也是徒勞。

有伴侶者,持續看到伴侶的缺點,對於跟伴侶感情基礎不穩的九號人,很可能一時暴躁之下就下決定了,如果你的伴侶是九號人,那麼順著毛摸就是唯一求生存的方式,雖然也會各種刁難,但至少先在關係中活下來吧!

對九號人自己來說,最好還是不期不待、比較不會受傷,就如前述般,越想掌控會越想甩自己跟對方巴掌,這麼火爆的氣氛,對你來說也很消耗,對方是很難在控制下做出什麼值得鼓勵的事,如果你控制不了脾氣,用疏遠點的態度,至少能將惡化程度降低,請靜待恢復心情平靜後,再來審視關係,比較不會做出衝動的決定;

在冷靜期,對方反而會比較有進度,請不要太努力,就是最大的努力。

訊息指引:This too Shall Pass

雨季會過去,即便你正身陷泥濘裡,都別忘記留住一絲鼻息,等待天晴。