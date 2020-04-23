5月生命靈數運勢分析：丟開那些不該你所負累 讓責任回歸

引用七數的指引做為五月的開端：）

.

丟開那些不該你所負累，讓責任回歸，

那重量並不是只有你能背，沒有非得要你背。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

★生命靈數1

整體運勢：氣氛緊繃，難以放鬆，是五月份的基調，在各方施力，都會感到阻力大於助力的本週期，可能會讓一號人想盡辦法要用力，卻仍不得其門而入，多忙而少得的日子裡，最適合的就是休養生息，而且也真的到了需要休息的時候，生活的氣氛多數時間裡是延續、逐漸發展的，而四月的你或許已經用了過多力氣，緊繃也有部份是從四月份來的，因為覺得進度落後，就想補齊，但是把焦點都放在這裡的話，不易促成事情進展之外，反而一不小心就再失分，對現況而言，最實際的是順勢而為，不強求反倒能輕鬆度日。

工作／學習狀況：在專業上也難展開手腳，身旁的豬隊友眾多，如果你無法先說服自己轉念，可能讓你在溝通上、心情上都有極大的無力感，一來是跟他人的討論很難有結果，狀況多是對方太不進入狀況、缺乏專業素養，同時也是你一不小心求好心切，就會用太嚴格的方式去檢視眼前的每個細節，兩邊落差之下便會讓你覺得挫折連連、怎麼這些人都講也講不聽；在時程上的安排也要有「被延遲」的心理準備，計畫趕不上變化，旁人的狀況連連當然是主因，但如果你不想助長這樣的態勢，也得注意自己的要求過高，也會是加重進度延遲的幫凶。

這段時間無論個人或團隊工作，皆有這類傾向，調整標準、靈活應對，顯然會比硬幹到底來得能讓工作順利。

愛情：單身者就....建議可以看看，我想你也只會看看，在心裡翻個白眼就結案了，因為外在機會雖有，卻都是些阿貓阿狗，看不上眼的、對話難有交集，對方卻自認為跟你很聊得來的人，紛紛在本週期出籠，與其是這樣的對象，你會更希望他們都待在自己的籠子裡不要出來比較好；

對於平日社交活動少、跟人往來機率的人，算是五月較能安寧度日的族群，若你的生活本就很多跟人的交流機會，那就多保重，白眼收好，少開口，低調帶來安全。

有伴侶者與另一半的溝通，是五月的重點功課，雙方說話都迂迴、不直接，互相套話或模糊焦點、不針對問題回答，是本週期的導火線，如果一開始沒有避開這樣的談話方式，那麼後續在對談中的刁難、刻意挑語病，為難彼此，就會變成必然的續集；

這段時間得認真去看看，在相處中，雙方勢必有各自在逃避的問題，才會演變成這個局面，對方在閃避的是什麼，或許你能很快的點出來，那你的呢？

我想這對你才是更重要的問題，當你能直視自己，並且先由自己以坦誠置換掉閃避，才會有機會引導對方跟隨你的腳步，從這樣相互為難的角力中脫身。

訊息指引：Resourcefulness

有節度的運用手邊資源，蓄積不該揮霍的浪費，為未來留出餘地與空間。

★生命靈數2

整體運勢：外在局勢多忙而少得，不會完全落空，但超額的努力只是白費力氣，開省電模式，是五月份最佳的應對策略；雖然會看到機會出現，但多數中長期，需要再從多角度去擬定或修正細節，所以眼光放遠還是可以的，只要它不影響到你腳下的步伐，現階段仍是把焦點放在眼前的小步小步邁進，比起長程的計畫更實際，所以請二號人務必檢視自己的分心能力，如果你自知是容易分心的人，就把多數心力放在過好今天、領到這個月的薪水、先把事情的基礎都準備好，這樣的紮根工作雖然看似枯燥，但實際深入會發現，重覆跟單一的事，更能安定你此刻的身心。

工作／學習狀況：在專業上，進度會有一度看似加速、被拉快了，不過那只是短期的變化，其實很快就會再落回原狀，倒不是完全沒進度那麼糟糕，只是進三步退二步，最終會發現就「只是進了一步」這樣而已，這時候看待的角度就很重要，如果你一開始就沒有因為進退而變動計畫，只是如常的繼續既定的步伐，就可以免除過程中情緒的消耗，讓工作更愉快；就成果上來說，大的沒有，或是看似有、但後面又被折扣掉了居多，但小的、短期的成果則沒有問題；

旁人在這段時間會丟出許多讓人分心、讓你猶豫「是不是也要....」的選項，務必穩住腳步，先依自己原本的選項為主，會是最能減少麻煩的做法。

愛情：單身者在生活中，沒有新的波瀾，原本的名單中也無可為之處，如果你希望有機會，勢必得另拓新戰場了，說無可為之處，是因為目前的時機，能跟你多互動的對象，你反而需要更多考慮，因為本週期出現的，多是「好像還行」的，不是「你覺得可以」的，這一樣可以回到前面工作的論述中，這些沒那麼好但還行的，會讓你自問「是不是要考慮呀？」這類的人就可以優先刪去了；至於積極的拓展交際，並無不可，但是效率不高就是，就看你是否願意試試囉！

有伴侶者在關係中，得有「堅守立場，即便爭吵或失去也決不退讓」的決心，因為在關係中的問題，本週期會被突顯出來，伴侶會陸續丟出讓你想問「天啊你怎麼會這樣想」的狀況或話題，所以當類似的驚嘆出現時，最該做的不是妥協，而是不懷疑自己的堅定；

如果你期待這段關係能深耕或是長期發展，那就得用行動讓對方知道「這不對，而且我不會配合」，本週期發生的困境，是看清楚對方是否適合你的試金石，別讓自己對不良的人生選項妥協，該為自己主張的時候已在眼前。

訊息指引：The best is yet to come

我們還在路上，即便前方的美好已清晰可見、彷若就在眼前，

但，別忘了我們還在路上，還需要一點踏實，加上一點時間。

★生命靈數3

整體運勢：對於是否該離開生命的某些境遇、某些人，應該已經有更明確答案的本週期，看得更清楚，反而讓你困在原地，實在不是合理的狀況，請三號人在五月，務必鼓起勇氣，回到事實中，你會發現這些該離開的生命境遇、人、生活模式，都早已經對你拋出過不只一次的訊號，只是你一直在拖，而現在是最後的最後，該下決定的時候到了，別再轉身就逃，因為眼看已經逃不掉，如果再不做選擇，那就只有接受結果，不過那往往不是你想要的那個，想要的，只有自己會為自己主張，別再準備，你早就已經在路上。

工作／學習狀況：專業上不利團隊合作，需要更多獨處的空間，才有好作品，所以如果你發現工作卡關、進度停滯，那麼是必須調整工作成員的時候，本週期也容易有跟人溝通失利、爭執的外在問題，去突顯這樣的「應該要做點往來對象調整」的訊號，請順勢而為；

並且，在原本的往來跟配合對象，也有變動、離開的傾向，精簡工作流程跟人事，是這段時間，比起工作本身更需要努力的地方，汰舊不一定要換或是補上新的，輕盈的佈局會讓你的進度比預期更好；

獨立工作者，請制定短期、小規模的工作計畫，小區塊的逐一進行，讀書或是學習計畫也是，只要掌握「個人化、輕薄短小」的大原則，就能在其中得到成就感，獲得不錯的工作或學習進度。

愛情：單身者，目標明確的話，設定好條件跟前進方向，五月份找到新對象的可能會高於其他月份，這段時間的好處並不在於「拓展名單」，而是「我終於確定我要的就是那樣，其他人都可以刪掉、不用搖擺或懷疑了」，這樣的明確、自我認知，將可以讓你視野清晰，如果在此刻願意再加點行動力，那麼只要多增加點社交活動，很容易就讓你離擺脫單身的路更靠近。

有伴侶者，在關係中需要比平常更多一點努力，去理解伴侶真正的需求是什麼，這段時間，對方可能會有減少互動、表現出對關係倦怠的傾向，當這樣的態勢出現時，三號人就得自己有點警覺才是，勢必相處中有你忽略的事，對方或許已經試過許多方式告訴你卻未果，所以來到這一步，那麼找出「到底少看了什麼」就是這段時間的當務之急了，依著每段關係的差異性，狀況較重的，或許對方會直接停止互動，讓你問不到答案，不過如果是那麼糟的情況，我想你也早就有答案了，只是沒有處理問題，希望讓關係恢復穩定，你得做得比想得更多，只思考不行動，就毫無意義。

訊息指引：Conscious presence

關於社會制約，需要被丟開，

而答案不在外面，它向來早就寫好，只在你自己能觸及的，內在的房間。

★生命靈數4

整體運勢：外在與內在即將同時失調的五月，你得準備好堅強的身心來應戰，時間與金錢都容易分配不均、原本談妥的也有更高生變的機率，整個週期，受災最少的狀況，應該是「沒進度」，沒進度就是好進度，沒有扣分就是加分，所以先求保本，再考慮其它事吧！

在這樣的週期基調下，當然不建議所有投資，投資有風險，五月更高，請不要貿然開始新計畫，被騙的機率相當高，再者是人際紛擾也多，所有重要事務，如果可以，都在五月前處理完會是最理想的，若已經身處五月，只能多保重，減災是最能、也最該著眼的事。

工作／學習狀況：在專業上的人際不和，如果你能更客觀一點看待，就會明白他人的批評並不惡意，一切都有所本，只是因為是事實，所以比惡意造謠的更讓人難受，時程安排混亂、或一再被修改、無法依原本計畫走，難有秩序，其實也多是因為你之前某些時機下的一意孤行所導致的，所以這段時間很難有具體的進度，如果要說，主要的工作就是在把之前做錯的、任性而為不聽他人勸的缺口都補平，在工作中、專業成就上的光環也必須卸下，端著架子或只是假裝虛心，在這段時間都無法隱藏，所有的念頭都展現在行動中，會被一眼看穿，務實與誠心的虛心，會是讓工作重回應有秩序的唯一辦法。

愛情：單身者與有伴侶者同陷危機，對單身者來說，正面的形象無法有效的拓展出去，感情與工作或是生活其他部份是連動的，在日常的惡評、自以為的部份，當然會對個人形象有影響，若你一直以來都有刻意營造的某種形象，也很有機會在這時候一併被拆穿，大家會更有機會認識真實的你，四號人得先檢視，並試圖換個做法，不然對長程的社交生活影響不小，越早面對，主動出擊會比被動被揭穿來得好太多。

有伴侶者跟另一半的磨擦機會增加，對於平日已有爭執的則會升溫，一場難以避免、勢必會丟失面子的戰爭就在眼前，伴侶的批評、以及不滿之處，其實都相當明確，對於還在關係中的四號人，唯一的做法是「明白自己所做跟所認知的，很可能幾乎全錯」，若你希望關係留存，在知道全錯之後，當然需要的是全改，如果你覺得面子很重要，那在五月，勢必你得在面子跟你的伴侶之間做出選擇了，危機不小，是長期的問題被表面化，得小心處理，才能為關係找回生機。

訊息指引：Obstacles and opportunities

困境從無意留你在原地，它始終是用來被穿越，

寫在故事中段的插曲就是插曲，別誤在過程畫下句點，變做結局。

★生命靈數5

整體運勢：生活態勢與財務相對其他人明朗的本週期，五號人的心情卻似乎完全沒有跟上這樣的腳步，在實際上，生活跟人際上能夠得到多數人友善的對待，雖然與某重要女性的爭執仍在（＊此處的重要女性通常會是母親、或是地位輩份較高的女性（或具有女性特質的在上位者）的確會干擾情緒，但比起規避問題、不直接接觸，直接面對跟說清楚，才是有益於現況的做法，而這樣的溝通，其實也容易因為你的主動，發展得比想像中的好一些；先找出情緒困擾的原頭解決，然後回到生活中，你便能看到這些友善與順利，雖不大，可是它們都確實存在著，現況並沒有你想像的那麼糟。

工作／學習狀況：在專業上穩定的進帳，計畫也妥當進行的本週期，只需要安撫好你情緒有點多的業主或長官，工作本身是沒有太多狀況的，同事或是對外的窗口，都在好溝通的路線上，對於五號人來說就節省非常多力氣了；

至於來自主管的反覆不定跟奇特要求，才是你比較該煩惱的事，這部份是越冷處理越會擴大戰線，所以務必正面以對，就想著「這是通往快速解脫的道路」會讓你比較有動力去做，仔細去看，其實對方只是情緒上需要被安撫跟同理，所以說理的路線顯然是行不通，因為那不是他要的、所以聽不懂，請給出愛與尊重，即便沒有真心，演的也可以，都是工作，只要跨過就能安心在日常當中。

愛情：男性單身者，將會發現長期對你有好感的人一直在身邊，默默付出關心跟愛，若你是女性，但擇偶性別為同性的，也會有類似的答案出現，是一段可以進入人生新階段的週期，如果生活中的紛亂處理得當，有足夠穩定的心情，就可以看到擺脫單身的路在哪裡；

對於擇偶對象是男性的五號人，就比較可惜，雖然也會感受到身旁人的關愛，不過礙於都是同性，只能說「獲得不少友誼與愛」，至於愛情，本週期是較無可為空間的噢！

有伴侶者，在關係中也會感受到有人陪伴的好處，心情安穩，但另一半似乎不太有安全感，這部份是你可以為對方多努力點的，如果沒有做到這點，對方情緒會持續呈現起伏不定、難搞、刻意的刁難，因為也很好判定，只要出現這些問題，放下手邊的所有事，立刻全神貫注在對方身上，就是按停的開關，比起做點什麼，專心的陪伴對對方來說才是更受用的，在過程中，你也會發現，其實對方沒有「確實想要的東西」，只不過是一份專心跟耐性而已。

訊息指引：The art of surrender

順勢而為，沒有非得攀越不可的峰巔，喘口氣，不為比有所為更可為。

★生命靈數6

整體運勢：紛擾退去，雨過天晴，五月全新的局面已在眼前，重新找到人生定位、合作伙伴、支持你的人也陸續出現，雖然在人際上，來的人不全是適合的，但不適用的通常也都很好判定，不會讓你產生遲疑或是困擾，財務穩定，理性判斷過是合宜的標的物，便可以進場，會帶來短期獲利；可以得到家人跟親近伙伴的支持，如果有誤會，任何需要主導性、下決定的事務，也都適合在本週期進行。

工作／學習狀況：在專業上有晉升的空間，被委以重任、或至少得到口頭認可的機會不少，對願意把資源分享出的六號人來說，不但是本人得利，旁人也會跟著沾光，對於原本有卡關、困住不知道該怎麼解決的難題，這段時間也可望撥雲見日，遠程工作、創意發想類的工作進度，會比一般事務型的工作進展更多，提案也能順利進行，而且可以多工、同時、在這段輕輕付出就會有大大收獲的時期，大膽的策略比保守更可為，別只守成或是做些跟過去一樣的事，會浪費了如此美妙的機運。

愛情：單身者在關係上，能夠靠旁人的口碑、你平時的累積，終於在本週期看到桃花的花苞陸續出現，如果你沒有對象，那麼介紹顯然是一條可行的路，至少朋友家人們都是靠得住的、會幫你說好話、加分不少，在推進關係的路上能夠省不少力氣，期待新對象嗎？那就跟旁邊的人多說說，讓他們幫你開路吧！

有伴侶者，在關係中能得到美好的滋養，撇開熱戀期的情侶不說，老夫老妻在本週期也都會有種「結婚（在一起）真是人生正確的決定」的感覺，另一半對你悉心的照料、聽你說話、幫你排憂解勞，所有戀愛與關係的美好，都在本週期有比平常更高的機會享受到，只要你不白目，懂得有來有往，就可以把這些小確幸一一放大，閃瞎旁人也沒問題。

訊息指引：Expand Your horizon

突破舒適圈，全新的視角與觀點，是飛躍困境的翅，正待起飛。

★生命靈數7

整體運勢：情緒難以平靜的五月裡，外來干擾也多，如果感到內在混亂跟心情低落，務必先檢視與他人之間的界線，是否有過度模糊的傾向，話有沒有好好說？有沒有修飾過了頭？有沒有覺得「反正他又不會接受」就省略表達？這些很可能都是造成你不穩定的根源，先讓自己的情緒需求舒適、得到滿足，是七號人們首要的工作；

在本週期仍不缺外援，若上述處理無法自己做到，協助對象的選擇上，伴侶優於親友，選擇親友者，得注意避開你的壓力源（長輩、情緒不穩者、嚴苛者請先略過），尋求單純可以傾聽、給予支持的對象會得到較好效果。

以愛為名的關懷，是本週期需要勇敢推開的，請務必為了自己戰鬥到底。

工作／學習狀況：在專業上仍是不輕鬆的，被高標準、高規格的全面檢視，會讓七號人們備感壓力，情緒失調則會帶來工作進度上的延遲、判斷失誤，在工作量不小的五月裡，團隊應戰會是七號人最好的工作策略，如果想要一肩扛起所有事務，這段時間是一定承擔不起的，所以就不用想著要冒險衝一把挑戰看看了，如果堅持不分散工作，最後只會被迫中斷手中的工作、或打掉重來、做白工的機率相當高，請在一開始就制定好作戰策略，以及保持過程中的清醒，隨時分攤掉工作量，因為本週期所有工作時程都是緊密相連，一環扣一環，具時效性的工作佔比高，只要能抓緊計畫跟底限，通常就能順利過關；

對正在研究、學習者也是，多利用資源、前人或共享的智慧，請不要土法鍊鋼，聰明的分配時間是本週期的要務。

愛情：單身者在在尋求關係上，因為拿不定主意，對於部份七號人來說，可能有舊創未解的問題，無論是原生家庭的範本讓你心生卻步、或是過往戀情的不順，皆有可能在本週期裡，在你的心與「跨出一步」的界線中築起高牆，如果你始終找不到牆在哪兒，尋求專業的諮商協助，對於把七號人快速的拉出泥淖會有幫助，現階段的你需要擁有更客觀的角度，會更能早日判斷出眼前對象是否正確，不再游移不定。

有伴侶者在關係中，對於對方總是切不中要點、過度堅持自己的做法，會更不滿、心生厭倦，現階段的你或許覺得憤怒又心累，比起積極的說服對方、讓對方理解，建議七號人應該讓自己多休息，先停止跟豬打架，會是比較務實的方式；

如果你充滿了上述的負面情緒，得先認清，事實上伴侶在本階段，仍有自己的問題需要克服，或許不是不做，是「做起來真的很困難」，對於太難的事耍賴跟拖延，雖然過份，可也不是不能理解，如果你太涉入其間，只會換得更多疲勞跟情緒上的壓力，先冷處理對雙方都好，留出空間，讓對方自己去檢討過錯，會比你的責備跟說服有效得多。

訊息指引：Unburden the load

丟開那些不該你所負累，讓責任回歸，

那重量並不是只有你能背，沒有非得要你背。

★生命靈數8

整體運勢：心情豐盛的時期，更要注意實質荷包與帳面上的進出，是否有消費過頭的傾向，在本週期容易有許多外來的誘惑，「看起來」都很棒，相當值得一試的東西，雖然不至於有雷，可是當全部都要的時候，那麼地雷顯然會出現在你的帳面跟荷包裡，財務計畫得採取更小心、更務實的方式去控管，才不會到了月底需要吃泡麵度日；

但消費誘惑多，也代表著八號人在這個月在與外界交流的部份是相當活躍的，好處是當然會同時帶來很多的合作機會，雖然並非全都可行，當中仍須謹慎選擇與自己專業有關、熟悉的領域，但原則也算簡單明瞭，只要不脫此範疇便可有所斬獲，帳面上或許在一陣收入支出之後，最終結果沒差多少，但心情上的「所有得」，才是八號人在本週期心情愉快的重點。

工作／學習狀況：專業技能易受到質疑與挑戰，或許跟有新的任務指派也有關係，這段時間會經常覺得「怎麼這個我不會？」「這個不夠用了，需要趕快學」所以無論是否正在學習階段，都勢必有新的知識技能需要再進修，再進修也不是問題，但八號人的盲點，可能在於「要做就要快點做到」，這就會讓你產生很大的挫折感，接著就很可能因為沒有辦法速成，而被你判定這樣的學習無效、沒必要、要再換一個，但實際上你卻只要再堅持一點時間，就會看到成果逐漸展現，所以這段時期的定性，如果你原本不具備或不足，那也會是需要努力的重點之一；

工作或專業上要有進展，這些定性是首要條件，只要撐下去、再撐一下，你就會得到前所未有的成就感，並且跟著帶來專業上的成功。

學習更是如此，貴在專精，更貴在持續，因為本週期實在容易放過自己跟偷懶，不要半途而廢，就萬事可成。

愛情：單身者在尋找的，是「更好的對象」吧？但實際上沒有「更好的」只有「你要什麼」，如果你要的只是「更好的」那麼就會迷失在比較之間，看似有在做什麼，但是無法帶來實質能相處或發展的關係，就有點可惜；

目標設定、務實，都是尋找到合適伴侶的要務，本週期只要往這個方向去，就可以至少分辨出哪些人可以、哪些人不行，或是需要再增加哪些活動，做哪些努力，明辨自己想要的，永遠是擺脫單身的第一步。

有伴侶者，在關係中的所做所為，都會被伴侶放大檢視，當然隨之，對方可能就會提出很多的需求，是你需要跟著配合、做改變的，本週期關係的和諧度，就來自於你對這些要求的回應方式，如果你端著架子，自認為是比較對的那一方，想教育對方或說服對方，那麼這段時間大概日子就不會太好過了，雖然不至於直接吵起來，但你也會發現對方跟你的互動有降溫的態勢，這時候要挽回，就得花更多力氣，建議八號人如果可以，還是在第一時間就正面回應，不同意的地方也得努力協調出兩人都認可的答案，別困在不是我錯，就是你對，這種非黑即白，一是一非的論戰中，均衡、協調，是本週期維持平穩感情的要務。

訊息指引：You are enough

一切安好，充沛與欣欣向榮，沒有什麼需要被屯積，只取適度，便足夠。

★生命靈數9

整體運勢：要求別太高，就不會太抓狂的五月，只能求一切平穩，放下控制跟過多（無論對自己或他人）的批評，就是放過自己，如果情緒失控，多是來自於你想控制眼前現況的發展，然後發展又一直不在預期中所導致；

所以不做比較、不下判斷，便成了本週期的定心符，只要抓好此原則，雖然生活並不會有特別大的進展，但是你也能認清「就是這樣」「就該這樣」「我知道會這樣，那就這樣吧」，隨順的態度才能夠安穩的度過這個氣流稍嫌混亂的五月了。

財務開平盤，不好不壞，別期待有很大的進展，做好該做的事，就能得到應得的報酬，不會多也不會少，如果你接受平安是福，那麼五月就能勉強勾上75分的邊，比及格更好一些。

工作／學習狀況：在專注力分散的本週期，對於主要工作內容為靜態九號人來說，會有點辛苦，不易專心聚焦在眼前事務，總覺得心情上很浮動，若希望能坐得住、提升工作效率，那麼在工作中加入一些放鬆肌肉、伸展、或是穿插一些有強度的運動，都能夠讓你好好的待在工作中；

被刁難、出難題的狀況也履履發生，九號人很可能因為前述的躁動，得罪眼前的業主長官，前面的身體放電若有做到，則可平穩一點去面對那些「無謂的問題」，倒不是對方故意為難你，但問些蠢問題的確會讓你失去耐性，事先準備好「對方就是不懂，所以才需要我」的心理，我想會讓你的工作情緒好上許多。

在學習上也不易有成果，不要做太過緊湊、高密度的計畫，預留一些休息跟允許計畫變更的空間，比較能維持基本的進度。

愛情：單身者在追求伴侶上，只有刁難、跟更刁難，在這段情緒容易躁動的日子裡，如果要下判斷，恐怕全部的人都會被你刷掉一波、或至少也是大大失分，若你希望不要一次衝動刷掉太多名單，或人選本身就有限，那麼這段時間還是用佛系的態度去看待找到新伴侶這件事，看淡比認真有幫助，也比較能夠不錯失可能的機會，別太靠近，免得判斷失準，喪失後續發展的可能性；

社交活動也不建議安排得太密集，一樣的「都很討厭」的心情，就算安排得再多，也是徒勞。

有伴侶者，持續看到伴侶的缺點，對於跟伴侶感情基礎不穩的九號人，很可能一時暴躁之下就下決定了，如果你的伴侶是九號人，那麼順著毛摸就是唯一求生存的方式，雖然也會各種刁難，但至少先在關係中活下來吧！

對九號人自己來說，最好還是不期不待、比較不會受傷，就如前述般，越想掌控會越想甩自己跟對方巴掌，這麼火爆的氣氛，對你來說也很消耗，對方是很難在控制下做出什麼值得鼓勵的事，如果你控制不了脾氣，用疏遠點的態度，至少能將惡化程度降低，請靜待恢復心情平靜後，再來審視關係，比較不會做出衝動的決定；

在冷靜期，對方反而會比較有進度，請不要太努力，就是最大的努力。

訊息指引：This too Shall Pass

雨季會過去，即便你正身陷泥濘裡，都別忘記留住一絲鼻息，等待天晴。