殺破狼周運勢／天蠍收到意外之財 射手工作突發頻頻

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在面試宮位行進，目前被迫轉換跑道，正在面試新工作，會順利尋找到一份新的職務，不過由於金星受到海王星影響，會對於未知的領域感到有些茫然。

金錢運方面，水星進入金錢宮位，原本吃緊的經濟狀況終於有活水注入，暫時不需要為金錢煩惱，但由於同在金錢宮位的天王星、太陽受到土星的影響，目前的開支還是大於收入，會需要多兼一些小差貼補家用。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到金星影響，比起慾望與外在條件，目前你更在乎心靈上是否契合。此時會暗戀一個兼具感性與知性的對象，但在現實條件上，對方並不適合交往。

人際關係方面，火星與土星齊聚在人際關係宮位，有些私人恩怨在這段時間擴大，延燒到所有的親朋好友身上。對於無辜波及的人感到愧疚，卻很難解決麻煩的人際關係課題。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，生活物資充沛，經濟狀況良好，此時會想佈施一些金錢與物質給需要幫助的人。然而金星受到海王星影響，在一片熱誠、慷慨解囊後，會發現有些人根本不值得幫助。

學業運方面，在學業宮位的冥王星開始退行，會需要回溯過去所學的基礎課程，應用在目前的研究、作業上。冥王星與木星呈現合相，遇到的瓶頸會因為重新複習，突破盲點。

本週須注意的部分

健康運方面，水星進入命宮，與天王星、太陽呈現合相，本週要當心呼吸道受到病毒感染，同時注意心血管方面的毛病，扁桃腺有發炎、腫大的症狀。同時會是容易引起鼻子過敏的時期。

工作運方面，在志業宮位的土星受到命宮的天王星影響，龐大的工作量讓你萌生轉業與退休倦怠感。某些金牛座會在這段時間被迫轉換跑道或是接掌一個垮領域的職務，工作壓力十分沈重。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，金錢運勢回穩，該還清的債務會在此時清償。投資的標的指數回穩，虧損可望彌平。

感情運方面，金星持續在命宮行進，與喜歡的對象陷入熱戀狀態，會覺得這段戀情夢幻得不似真實。單身的雙子座，身邊會有很多條件不錯的對象，會很急於找個人選穩定下來，然而受到海王星影響，容易選到爛桃花。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到金星影響，工作量大幅減少，許多事務都呈現暫停跡象。某些雙子座可能會開始放無薪假，對於無法上班的生活感到有些不安。

健康運方面，冥王星在疾厄宮位退行，與木星呈現合相，原本已獲得控制的疾病會在這段時間再度復發。注意泌尿系統與肝功能的問題。金星持續在命宮行進，這段時間會較為慵懶，有發福的傾向。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，木星、冥王星脫離不良相位的影響，許多的磨難與功課在此時終於平息，兩人對於彼此會更加珍惜，雙方會認真考慮一起生活或是進入婚姻的可行性。

工作運方面，水星離開志業宮位，職場上的紛紛擾擾會暫時塵埃落定，可稍微從忙碌的生活抽身，休息一陣子。某些巨蟹座會放一陣子無薪假，生活步調會比較輕鬆。

本週須注意的部分

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與太陽、天王星呈現合相，受到土星影響，無端捲入糾紛中，甚至需要尋求司法途徑解決。太過固執，不知變通，會使自己陷入更不利的處境。

金錢運方面，火星、土星齊聚財務宮位，存款隨著日子不斷流失，對於金錢的耗損會感到焦慮，某些巨蟹座要當心遺失錢包或貴重物品，信用卡被盜刷，或是要處理許多財務資料的問題。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係行進，深深獲得許多人的信賴，可在這段時間交到志同道合的新朋友。然而金星受到海王星影響，與人往來容易被人佔便宜。

工作運方面，在工作宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，在職場上的奉獻被回溯與感念，工作能力與責任感被突顯，此時會覺得十分欣慰，過去堅持的努力總算沒白費。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到在志業宮位的天王星、太陽、水星影響，常因工作忙碌加班，取消掉重要的約會，使得另一半感到生氣。某些獅子座與喜歡的人在未來的規劃上有歧見，雙方會因此起爭執。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到人際關係宮位的金星影響，容易打腫臉充胖子，被人佔便宜。某些獅子座要當心被詐騙，花錢買了重要的物資，卻可能名不符實，還無法退貨。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，正在享受工作的成果，工作能力受到肯定。然而金星受到在夥伴宮位的海王星影響，團隊中會有人仗著你的光環招搖撞騙，有許多事要明察秋毫，當機立斷。

感情運方面，在戀愛宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，陷入瘋狂的熱戀狀態，有許多現實面以及對方的缺失，會故意選擇逃避。感情穩定的處女座，會有懷孕的跡象，或是會在此時收養寵物。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與土星齊聚健康宮位，依然要注意血光之災，容易發生意外傷害，火氣較大，會有嘴破、皮膚發炎、等問題。此時要特別注意罹患急性疾病，某些器官有發炎的現象。

遠行運方面，水星進入遠行宮位，與太陽、天王星合相，並受到土星影響，在外地工作、留學、出差的處女座，正受困在一個區域，無法回家。甚至已經引發出水土不服的症狀，身體不舒服。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，同時冥王星在家宅宮位開始退行。原先有些緊繃的家庭關係，會因為家人轉念退讓，使得不可收拾的事件有轉圜餘地。

工作運方面，在工作宮位的海王星與家宅宮位的木星、冥王星有良好連結，目前的工作型態不需要進辦公室打卡，在家中就能處理掉許多事務。不過海王星受到金星影響，這段時間會比較拉遢，開視訊會議時要記得梳妝一下。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入財務宮位，與太陽、天王星呈現合相，受到土星的影響，會把大量的金錢投入愛情、寵物、子女、追星、娛樂這類的事物上，甚至造成債台高築的狀況。

感情運方面，火星與土星齊聚戀愛宮位，喜歡上一個自己無法駕馭的對象，常常配合對方任性的需求，給你的回饋卻不對等。某些天秤座在情慾方面需求較多，甚至會尋求一夜情解決內心的空虛，當心惹上爛桃花。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與太陽、天王星呈現合相狀態，免疫系統有失調的狀況，此時特別容易受到病毒感染，呼吸系統有發炎的現象，同時也伴隨著一些心血管不適的症狀。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，會收到許多意外之財，因為特殊身份領到補助，生活十分優渥。不過由於金星受到海王星影響，有些金錢來得容易，去得也快，常把金錢浪費在不切實際的事物上。

工作運方面，在面試、考試宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，尋求新工作，或是考國家考試的天蠍座，在這段時間會有好消息。工作已經穩定的天蠍座，此時在洽談一些事務會十分順利，

本週須注意的部分

感情運方面，水星進入感情宮位，與太陽、天王星合相，受到土星的影響，喜歡的人心意難以捉摸，關係忽冷忽熱，有時候對方的言語會使你很受傷。某些天蠍座會花很多錢討好戀愛對象，卻感覺不到對方在情感上的回饋。

家宅運方面，火星與土星齊聚在家宅宮位，與家人容易起爭執吵架，或是家庭成員令你擔憂。某些天蠍座與鄰居關係不太理想，生活常受到噪音干擾，或是有一些莫名其妙的糾紛產生。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，感情穩定的射手座，目前戀愛對象被寵溺，任何任性的要求都會被滿足。單身的射手座，目前陷入不可思議的愛戀中，不過由於金星受到海王星影響，對方態度會有些曖昧不明。

金錢運方面，在金錢宮位的木星、天王星脫離不良相位的影響，經濟會因為一筆收入入帳，獲得大幅的改善。某些射手座因為囤積不少市面上稀缺的物資，生活有安全感。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入工作宮位，與太陽、天王星合相，受到土星的影響，工作上的突發狀況頻頻，必須用有限的時間，解決許多棘手的問題。說話要特別謹慎，在職場容易得罪上司或客戶，惹上口舌是非。

健康運方面，水星進入健康宮位，與太陽、天王星合相，容易因為過勞，引發免疫系統失調的問題，此時要注意呼吸系統與心血管方面的疾病，一旦生病，會比較難痊癒。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，突然有了很多屬於自己的時間，可以利用這些空閒好好充實自己。然而金星受到海王星影響，有些摩羯座一旦不需要忙碌，會覺得自己的存在沒有意義，感到恐慌或憂鬱。

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與太陽、天王星呈現合相，突然被某個人告白，還沒來得及想清楚，就與對方閃電交往。然而水星、太陽、天王星受到土星影響，愛情對於某些摩羯座而言很難適應。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與火星齊聚金錢宮位，對於目前的經濟狀況感到焦慮，會想多兼一些閒差貼補家用，不過會覺得這些錢杯水車薪。某些摩羯座會因為先前花錢不知節制，接到帳單之後才驚覺自己開銷太多。

健康運方面，金星持續在健康宮位行進，受到海王星影響，日子過得很慵懶，此時有發福的傾向。某些摩羯座則是在這段時間喉嚨發炎，或是過度使用聲帶，聲音沙啞。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，不知不覺對某個人產生了好感，雙方互動曖昧。某些水瓶座會在這段時間迷上某個明星，或是收養寵物，受到在金錢宮位的海王星影響，花在迷偶像或養寵物的開銷十分驚人。

工作運方面，火星持續在命宮行進，脫離不良相位的影響，有事情可以忙碌會覺得很幸運，總比漫無目標來得好。因為有了可以轉移精力的事情，此時生活會比較積極。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與土星齊聚在命宮，依然要注意刀火燙傷見血光等意外傷害，慢性疾病容易在此時復發。某些水瓶座會深受皮膚、牙齒、筋骨方面的小毛病困擾。

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與天王星、太陽呈現合相，受到土星影響，目前過著居無定所的日子，需要常常更換居住地點。某些水瓶座會因為居住環境過於吵雜，或是龍蛇雜處，萌生搬家的念頭。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會有理所當然宅在家中的理由，不需要出門奔波。但由於金星受到海王星影響，此時生活作息不正常，日夜顛倒，日子過得很頹廢。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，同時冥王星開始在人際關係宮位退行，會逐漸脫離一些掌控慾望強烈的團體或朋友，遇到更多對你人生有幫助的貴人。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入面試宮位，與太陽、天王星呈現合相，受到土星影響，原本很有把握的面試機會，會因為突發性的因素取消。工作穩定的雙魚座，則是容易惹上口舌是非，在職場要特別謹言慎行。

感情運方面，火星與土星持續在心靈宮位行進，有些不想被人知道的情感關係在此時曝光，對於隱私被人挖掘出來感到焦慮與憤怒。某些雙魚座對於目前的戀情沒有安全感，甚至有焦慮、憂鬱的症狀。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。