平常藉口不讀書！12星座現在最適合拿起哪類書好好研究一番

人類每天忙著上班下班打拼工作，出門應酬玩樂維持人際關係，總是有做不完的事情，各種情況讓自己分身乏術，老是說自己無法好好靜下來看本好書，而最近在疫情期間，交際應酬少了，時間多了，沒有藉口可以不認真讀書了，看看12星座的人這段時間最適合閱讀什麼書籍呢?

牡羊座：身心靈宗教

牡羊座的人這段時間很容易受社會整體氣氛影響，導致身心靈容易處在焦慮與疲憊的狀態，也因星象的關係這段時間牡羊座的人整體運勢雖好，卻會在心智上遇到很多考驗，遇到各種事情來開智慧，這段時間牡羊座的人很適合閱讀身心靈宗教書籍，舉凡佛經聖經，或者宗教衍伸出來的各種智慧開悟書籍，都能提升自我，也會因為這類型的書籍突然頓悟很多自己的考驗，得到內心深層的平靜。因此而得到了開悟，能更有力量可以面對自己生活上的難關，讓自己各方面都能更喜悅平靜的發展。

金牛座：語言

金牛座的人在讀書上除了自己喜愛的閒散書籍外，非常需要實用性強又能增加成就感的讀物，這段時間非常適合去學習語言，除了可以挑選自己想學習的語言書籍外，也可以延伸閱讀此語言所屬國家的文化書籍，甚至是看當地語言的雜誌，這樣可以藉由認識地方文化又能更深刻的理解語言的流行狀態與脈絡，會學得很愉快也覺得自己善用每分每秒，除了文字上的閱讀，感官很強烈的金牛座也可以購買有聲書，或是附贈光碟影片的書籍，可以刺激自己的感官神經讓語言學學得更深層有效。

雙子座 ：健身雜誌、食譜養生

雙子座的人在這段時間可以鑽研健身雜誌，或是針對身體健康來做鑽研，除了可以閱讀各式健身方法外，最近可以花時間研究養生食譜，並看看經絡穴位按摩的書，因為你們在防疫期間對這方面的資訊會特別敏銳富觀察力，並能融會貫通研究出一套簡易的有效養生方式，除了可以幫助自己能在健康方面更上一層樓，也會因為研究養生學可以造福身邊的親朋好友。建議你們培養出良好得養生習慣，改善偏激型的生活模式，讓自己越活氣色越美麗，越來越有精靈般的魅力。

巨蟹座：植物學登山誌

巨蟹座的人這段時間很適合研究園藝系列的書籍，而台灣地形特殊植物種類繁多，尤其看到植物圖鑑會讓巨蟹座的人有如走進大自然吸收芬多精的感受，能達到放鬆與療癒，而且會越研究越覺得有趣，建議可以一邊研究書籍一邊買些盆栽種子來種種花草，不管是在陽台還是家裡花園種植，都能讓巨蟹座的人感到放鬆，充滿愛與希望。若有想種菜的巨蟹座也可以趁這段時間好好研究，會發現自己其實很有天分也能種出很棒的蔬果喔！

獅子座：職場厚黑學、說話術

獅子座的人這段時間非常適合閱讀職場厚黑學，與人際關係的書籍。老實說在這方面你們常常粗心大意，雖然深知人心不可測，卻常常忘記防人之心不可無。而閱讀這方面的書籍可以加強你們交際實力會讓你們更上一個層次。特別是高情商說話術的書籍，能讓你們出門在外交際更如魚得水，人氣能再度飆高，說話的技能上升一些，工作上也會有如神助，能認識更多的貴人，打入更多你嚮往的社交圈，讓人見到你就滿心歡喜。

處女座：心理學、療癒內在之書

處女座的人最近非常適合讀心靈成長的書籍，特別是療癒內在小孩的書籍，療癒小時候一直沒有修復的傷痛，閱讀心理叢書可以訓練自己心理學的素養之外，也可以趁這段時間安靜的好好整理自己，因為過去的你們實在太努力，太逼迫自己了，讓自己常常處在高壓下，尤其這段時間很多的你們會擔心業績、公司營運狀況，會很緊張陷入深度焦慮，沒有好好的讓心靈放鬆，是時候好好找個舒適的地方，好好的與內心對話。在忙著達成各種人生目標之後，也需要好好的愛自己疼惜自己喔。

天秤座：哲學、社會歷史學

天秤座的人很喜歡觀察這個世界，這段時間很適合讀一些哲學類、社會觀察研究學類，都能讓天秤座的人有一種可以一邊了解歷史，一邊體會不同文化的憧憬。很多時候天秤座的人堅守的價值觀與對這世界各種莫名其妙的人的不理解，會因為這類的書籍在思想上有很大的躍進，世界觀與思考結構會因重組思考後提升，這會讓天秤座的人更有安全感，也能將自己的客觀與同理心發展得更全面，除了這些之外，閱讀這類書籍也會幫助天秤座的人在與人相處時，更能快速的理解對方，特別是不同國家文化背景的對象，這會讓天秤座的人很開心呢！

天蠍座：財經、商業

天蠍座的人最近非常適合特別專研財經與商業書籍，因你們天生容易看見在絕境中如何長出堅強實力，特別在經濟不穩與商業模式巨變的這年代，你們能更快速的研究出一套致勝的方法，不管是學習理財而成功，或是掌握最新流行而出奇制勝的新商業模式，這段時間若好好研究理財與商業書籍，看見歷史的脈絡，將有助於你們未來人生能更創高峰。而天蠍座的人其實也很喜歡賺錢，也深黯人性，趁此機會開發宅經濟的生意，會是大好時機。

射手座：外星人宇宙航太類

射手座的人最近非常適合閱讀宇宙航空學，不管是黑洞蟲洞、星際迷航、太空人的日常，改變時空的宇宙重力波，這些天文學的知識都會讓射手座的人如癡如醉，而喜歡探險又富有研究精神的射手座們，對於奇幻未知的世界總是充滿好奇，且人類如果能夠移民月球與火星，射手座的人會特別希望當第一個嘗試的人，甚至會偷偷想像跟外星人拍照打卡上傳IG的劇情，他們也會懷疑一直閱讀這類書籍會不會打開某種神祕的大門，讓外星人與自己頻率連接上，就會有飛碟來接他們出去玩！射手們與其幻想這些，還不如栽進去研究吧！

摩羯座：世界經典文學、寓言故事

不管是從小刻苦耐勞長大的魔羯座，還是任性揮霍度日的魔羯座，在他們的心底都擁有一個黑盒子，這裡面裝著他們從小到大對於這世界的荒誕的批判，這些冷眼旁觀的心得，他們深藏心底一句也不談，這也是為什麼適合看世界經典文學與寓言故事，舉凡立志且層次豐富的老人與海、或是義大利經典文學十日談，在這些經典文學裡，他們能夠閱讀到相對應內心黑暗面的故事，更能幫助他們堅定自己的能量，透過這些學者的文筆來抒發內心深層的壓抑。一生追求成為經典的魔羯座，就該用同是經典的著作來舒展心靈。

水瓶座：奇幻小說

水瓶座的人這段時間很適合閱讀奇幻小說系列，對於在安穩的人間突然出現席捲全球的重大疫情，對水瓶座的人來說已經是一種奇幻人生的體驗，充滿大愛的他們會開始捐款或是做公益只希望為社會貢獻一己之力。除此之外若要讓水瓶座抽離這大環境的苦難，就該看些奇幻小說，直接讓水瓶座的人精神世界抽離到平行時空裡面，因為在奇幻小說裡面什麼事情的發生都是可能的，這會滿足水瓶座盼望奇蹟的感受，可以藉此稍稍安撫煩悶的心情喔。

雙魚座：漫畫、動物漫畫敘事書

雙魚座的人在這段時間非常適合在家裡找一個舒適的地方，點上一些好聞的精油香氛，放法國咖啡廳的慵懶音樂，為自己泡杯咖啡，慢慢地拿起好笑或感人的漫畫，或者是寵物行為溝通，或是寵物為主題的可愛療癒書籍來閱讀。在每天新聞播放現實世界如何殘酷的此刻，把自己放進充滿歡笑的漫畫或可愛寵物書裡面，會讓雙魚座立刻得到一種情緒的釋放，覺得自己被可愛的事物充滿心靈非常舒壓，讓雙魚座感覺這世界依然美好。