為了防疫乖乖待在家吧！哪3大星座越宅越有活力

【文‧科技紫微網】

最近為了防疫，大家都不敢趴趴造，部分公司行號也開始採取居家辦公。既然不能到外面群聚，只好乖乖宅在家，這時就可以看出，有些人一旦宅在家就會眼神死、悶得發慌，有些人宅在家卻反而心情放鬆、生龍活虎！快跟著科技紫微網來看看，你是越宅越有活力的星座嗎？

金牛座

金牛座的人非常懂得享受生活，更喜歡一個人獨處的時光。現在可以名正言順宅在家裡，不用到外面和人面對面接觸應酬，還能因此省錢，令他無比輕鬆。沒有人吵，沒有人囉嗦，一切都在自己掌握之中，能自由安排自己想做的事。他可以在上午做個瑜珈調劑身心；慢條斯理的煮一頓豐盛大餐，犒賞喜歡美食的自己；下午泡杯咖啡放空一下；晚上洗完澡就可以仔細保養，好好敷個面膜，讓自己享受著安靜且緩慢的生活。

巨蟹座

巨蟹座的人本來就很喜歡宅在家裡，他覺得家裡是世上最舒服的地方。宅在家裡，他可以盡情上網瞎拼，添購居家物品；東西抵達後，他就來動手改變擺設，轉換心情。如果可以的話，巨蟹座會希望把整個家打造成高科技視聽劇院，在齊全又完善的視聽配備環繞下，整天在家追劇、打電動、大聲唱歌，同時讓掃地機器人上上下下的維持家中整潔。巨蟹座也很喜歡研究食譜、嘗試新菜色，又喜歡活用家電用品，看能不能用它們變出些新花樣。總而言之，巨蟹宅在家的生活非常新鮮有趣，一點也不無聊。

處女座

處女座的人很容易沉浸在自己的世界裡，然而平時上班、工作，總讓他無法盡情放空。好不容易有宅在家的機會，他們會好好把握每分每秒，徹底把家裡翻過來打掃消毒，所有的衣服、床單都會拿出來洗一洗、曬一曬，確保家裡一塵不染，沒有細菌可生存的空間；然後再整理整理、翻閱翻閱那些堆很久，卻沒時間看的書。處女座對於清潔與進修是永遠不會懈怠的，他們會不斷打掃、精簡生活，讓自己的頭腦變得更清晰。

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