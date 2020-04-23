快訊

敦睦艦隊未普篩誰拍板？國防部：內部綜合評估

敦睦官兵生疫調完成率近百分之百 高市公布新一波足跡點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為了防疫乖乖待在家吧！哪3大星座越宅越有活力

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

最近為了防疫，大家都不敢趴趴造，部分公司行號也開始採取居家辦公。既然不能到外面群聚，只好乖乖宅在家，這時就可以看出，有些人一旦宅在家就會眼神死、悶得發慌，有些人宅在家卻反而心情放鬆、生龍活虎！快跟著科技紫微網來看看，你是越宅越有活力的星座嗎？

　

金牛座

金牛座的人非常懂得享受生活，更喜歡一個人獨處的時光。現在可以名正言順宅在家裡，不用到外面和人面對面接觸應酬，還能因此省錢，令他無比輕鬆。沒有人吵，沒有人囉嗦，一切都在自己掌握之中，能自由安排自己想做的事。他可以在上午做個瑜珈調劑身心；慢條斯理的煮一頓豐盛大餐，犒賞喜歡美食的自己；下午泡杯咖啡放空一下；晚上洗完澡就可以仔細保養，好好敷個面膜，讓自己享受著安靜且緩慢的生活。

　

巨蟹座

巨蟹座的人本來就很喜歡宅在家裡，他覺得家裡是世上最舒服的地方。宅在家裡，他可以盡情上網瞎拼，添購居家物品；東西抵達後，他就來動手改變擺設，轉換心情。如果可以的話，巨蟹座會希望把整個家打造成高科技視聽劇院，在齊全又完善的視聽配備環繞下，整天在家追劇、打電動、大聲唱歌，同時讓掃地機器人上上下下的維持家中整潔。巨蟹座也很喜歡研究食譜、嘗試新菜色，又喜歡活用家電用品，看能不能用它們變出些新花樣。總而言之，巨蟹宅在家的生活非常新鮮有趣，一點也不無聊。

　

處女座

處女座的人很容易沉浸在自己的世界裡，然而平時上班、工作，總讓他無法盡情放空。好不容易有宅在家的機會，他們會好好把握每分每秒，徹底把家裡翻過來打掃消毒，所有的衣服、床單都會拿出來洗一洗、曬一曬，確保家裡一塵不染，沒有細菌可生存的空間；然後再整理整理、翻閱翻閱那些堆很久，卻沒時間看的書。處女座對於清潔與進修是永遠不會懈怠的，他們會不斷打掃、精簡生活，讓自己的頭腦變得更清晰。

　

【延伸閱讀】

命卦論斷！你的氣運越晚越順？

名師預言，這件事改變你人生？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 菜色 食譜

延伸閱讀

【塔羅】想擺脫單身！桃花降臨時 你能牢牢抓緊嗎？

tag朋友！最會裝傻、卻很聰明的5大星座　金牛居然冠軍

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

相關新聞

為了防疫乖乖待在家吧！哪3大星座越宅越有活力

最近為了防疫，大家都不敢趴趴造，部分公司行號也開始採取居家辦公。既然不能到外面群聚，只好乖乖宅在家，這時就可以看出，有些人一旦宅在家就會眼神死、悶得發慌，有些人宅在家卻反而心情放鬆、生龍活虎！快跟著科技紫微網來看看，你是越宅越有活力的星座嗎？

5月生命靈數運勢分析：丟開那些不該你所負累 讓責任回歸

引用七數的指引做為五月的開端：） . 丟開那些不該你所負累，讓責任回歸， 那重量並不是只有你能背，沒有非得要你背。

遙指心底杏花村！生命靈數看你的代表酒？

酒，代表著「時間」與「釀造」。沉澱時光後留下的香醇，彷彿濃縮了一段往事、一份情誼。因此每種酒都有自己的性格，若人也能用酒來代表，你會是什麼酒呢？接下來就讓科技紫微網從生命靈數分析你的代表酒。

【心測】選你喜歡的風箏 測出你的心事

清明時節除了掃墓祭祖以慎終追遠之外，古人在這個節日有放風箏的習慣，象徵所有煩惱災難隨風逝去。看著多彩的風箏在天空飛揚，蟄伏了一冬的心事也跟著拿出來曬一曬吧！你有何心事鎖心頭？科技紫微網就根據你的選擇，為你一探究竟。

平常藉口不讀書！12星座現在最適合拿起哪類書好好研究一番

人們每天忙著上班下班打拼工作，出門應酬玩樂維持人際關係，總是有做不完的事情，各種情況讓自己分身乏術，老是說自己無法好好靜下來看本好書，而最近在疫情期間，交際應酬少了，時間多了，沒有藉口可以不認真讀書了，看看12星座的人這段時間最適合閱讀什麼書籍呢?

每日星座運勢／處女情場上頗為得意 投資可進可退

2020-04-23 牡羊座 有機會獲得好運之星的眷顧。 整體運：★★★☆☆ 單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向

【塔羅】想擺脫單身！桃花降臨時 你能牢牢抓緊嗎？

很多人天天都在心裡祈禱：希望真愛降臨、希望擺脫單身、希望好好談一次戀愛……但當那個人真的出現在你身邊時，你的愛情雷達能不能偵測到他呢？會不會一不小心就讓幸福悄悄離去？現在就由科技紫微網來為你占卜，看看桃花降臨時，你能牢牢抓緊嗎？

唐綺陽星座運勢週報：魔羯遇到熱烈追求 巨蟹接住上頭指令

太陽、天王星即將合相，大眾對於金錢議題特別有感，政府推出與金融、民生相關方案，方案需要保有彈性，才能因應突發狀況。冥王星停滯期，使得嚴峻的情勢有稍緩的跡象，開始回顧、檢討體制，針對問題做出改善處理。周末冥王星將逆行，是重整腳步的時刻，對於體制的改革，將在六月進行第二波的影響，請大家提高警覺。

殺破狼周運勢／白羊鬱悶心靈舒緩 金牛小心變工具人

白羊旅遊運方面，在旅遊宮位的金星與人際關係宮位的火星有良好連結，一位好朋友會帶你到一個不為人所知的秘境踏青散心，曬曬太陽，鬱悶的心靈會在此時獲得舒緩。

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

一場疫情阻斷了很多人賺錢的步伐！不能生產、不能工作，沒有收入來源，沒有銷售渠道，甚至每天一醒來面對的就是虧損……然而，即使有疫情這個大魔王擋在面前，還是有些生肖能夠財源廣進、興旺發達！就讓科技紫微網馬上來為你揭曉。

測字：陷入逆境迷霧 如何找回方向感？

心若沒有了方向，往哪兒走都是逆風而行。當深陷逆境迷霧時，你要如何找回方向感呢？科技紫微網根據你所選的字，來幫你預測喔。

小孟塔羅：2020年要開始佈局什麼？

佈局的意思是：從全面考慮進行安排。如同你今天要開一家店，必須要考量所需的資金，並且找到合適的店面，了解競爭對手情況，預估回收的時間等等。過程再視情況調整，才有達成目標的機會。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020年要開始佈局？

熱門新聞

62元滿滿一鍋！全聯超強蚵仔麵線 吃過的網友都說讚

下周國內汽油價 估大降1元至20年新低

敦南誠品熄燈後 「信義店」接棒24小時書店

氣象局發布大雨特報 這四縣市留意局部大雨

誠品敦南店再見！ 吳旻潔宣布信義店接棒24小時書店

4縣市大雨特報！ 吳德榮：氣溫逐日緩降

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。