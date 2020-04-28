快訊

錢櫃3家分店安檢不合格 北市府開鍘各罰12萬

約談林森錢櫃店經理 消防包商：陸續斷水線曾修警報器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會賺錢也會存錢的生肖 第二名就有頂級富翁？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

因為疫情的關係，最近全球經濟都出現了萎縮，很多行業大受重創，失業人數大幅增加。此時的我們再次體認到賺錢的重要，和存錢的必要。只有賺錢與存錢的能力並存，才能挺住生活中的風風雨雨。哪些生肖如有財神相助，命中注定有財有庫？跟著科技紫微網一探究竟。

　

第四名：生肖牛

賺錢很務實，花錢有節制

牛兒們很清楚，賺錢不是光靠理財就能夠天下掉下錢來，他們一定是花時間、花自己的專業，用自己的才能與雙手去賺錢，因為他們堅信只有辛勞賺來的錢才能守得住。

也因為賺的是辛苦錢，所以會更懂得賺錢的不易，比較保守，不會亂花錢。在投資上不追求「快錢」，而是做自己有把握的事，不受景氣起伏。當然，相對來說，生肖牛要暴富也是不容易的喔。

　

第三名：生肖蛇

賺錢有野心，存錢愛理財

很多企業家或是成功人士都是生肖蛇，對他們來說，上班族朝九晚五的薪水，不能滿足自己的理想與慾望，要賺就要賺大錢。並且他們也頗有手腕和人脈，朝發財之路靈活邁進。

在生肖蛇賺到錢之後，先想的不是趕快買名牌開名車，而是投入錢滾錢的理財配置。在良好的觀念引導下，有賺錢的慾望，又有理財的觀念，就能幫助生肖蛇成為既能賺錢又能存錢的有錢人。

　

第二名：生肖龍

賺錢易過火，收遠大於支

生肖龍福星耀命，天生就集千萬嬌寵於一身，有能力有慾望，眼光遠大，賺錢實力甚至超過第一名！各類富豪榜上屬龍的富豪比比皆是，不少知名富翁都屬龍，例如華人首富李嘉誠。

而之所以排第二，是因為他們對於財富積累這回事比較淡泊，不一定是為了賺錢，很多時候是為了拓展事業版圖、達成內心的目標，一不小心就容易賺「過火」，收入遠大於支出，躋身富豪的行列。

　

第一名：生肖兔

賺錢很專業，理財有計劃

哪個生肖的富翁最多？沒錯，就是生肖兔。天生個性頗精明，很在意自己在別人眼裡的形象，通常會從事專業度非常高、難取代的職業，而這類職業本身收入就頗高，並且還能憑藉專業越爬越高，收入自然也水漲船高。

俗話就說「狡兔有三窟」，可想而知屬兔之人對計劃的佈局有多周密，所以，無論是賺錢還是存錢，他們的算盤都打得精！

　

以上這些財神相助的生肖，你上榜了嗎？若是沒上榜，也不代表你一定會窮困哦，有些人賺錢能力不用說，但因為太愛花了，也就被排除在了榜單外，比如生肖虎、生肖馬、生肖猴…無論你是哪個生肖，多提升自己的賺錢能力，並培養守財意識，絕不會錯的！

　

【延伸閱讀】

正偏財全解析！姓名探索本命財

神婆現身，預知晚年財祿運走向

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 富翁 疫情

延伸閱讀

別再說「幫你存起來」從小訓練親子理財3階段！

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

每週生肖／惟中大師：心太軟？ 小心帶來阻礙跟危機

相關新聞

會賺錢也會存錢的生肖 第二名就有頂級富翁？

因為疫情的關係，最近全球經濟都出現了萎縮，很多行業大受重創，失業人數大幅增加。此時的我們再次體認到賺錢的重要，和存錢的必要。只有賺錢與存錢的能力並存，才能挺住生活中的風風雨雨。哪些生肖如有財神相助，命中注定有財有庫？跟著科技紫微網一探究竟。

【測字】感到諸事不順？下半年你的人生會逆襲嗎

今年上半年很多人都感到諸事不順，會不會期待著下半年來個逆襲翻身呢？其實，這絕非不切實際的事情，而是一個值得規劃的方向喔。下半年你的人生能否像電影裡的英雄，先被逼到絕境，再讓大家刮目相看，就讓科技紫微網以測字的方式為你預測吧！

每日星座運勢／水瓶運旺貴人助力強 桃花運強強滾

2020-04-28 牡羊座 今天適宜學習，提高自身的素養。 整體運：★★☆☆☆ 今天在與另一半的交往中，說話有時候不經大腦，很可能因為自己無意的言行而惹惱對方。財運上今天很難找到

【測字】遇桃花、有婚緣？測出感情運重要訊息

詩人泰戈爾說：「眼睛為她下著雨，心卻為她打著傘，這就是愛情。」最近因為疫情的關係，少了人與人的相聚，多了與自己相處的時間，心底的寂寞就不由得浮上水面了。接下來有沒有可能迎來愛情的甜蜜，以彌補時運的鬱悶呢？要想知道自己近期的感情走向，就讓科技紫微網透過測字來為你預測吧！

盤點上半年的桃花命格，想旺感情、聚人緣就趁現在

疫情仍未結束，社交依然受阻。要阻隔病毒，但不能阻隔愛。當前這宅在家、線上辦公的日子裡，你有好人緣嗎？是桃花朵朵開，還是與愛情無緣？今天，科技紫微網來盤點上半年的桃花命格。

唐綺陽星座運勢週報：白羊表現出色成黑馬 魔羯避免粗心財物損失

冥王星逆行，使得木冥合相形成的壓力逐漸緩解，在五月中前，應把握機會重新布局、做好準備。水星進金牛，適合檢視財產、進行務實評估的時機，思考如何省錢也能過好日子。金、木、土陰影期，大眾開始進行回顧或檢討，金星逆行雙子，補強學校教育系統、回溯旅遊史，木星逆行魔羯，調查各國政府疏忽大意的政策，土星逆行水瓶，反省社群或群體的負面事件，拿出辦法來制止。

殺破狼周運勢／天蠍收到意外之財 射手工作突發頻頻

天蠍座金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，會收到許多意外之財，因為特殊身份領到補助，生活十分優渥。不過由於金星受到海王星影響，有些金錢來得容易，去得也快，常把金錢浪費在不切實際的事物上。

小孟塔羅：疫情攀升！加強什麼東西，才能免於被裁員？

受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響，許多企業皆出現營收降低的資金問題，只好透過裁員、凍結招募的方式節省資金，以求撐過疫情的寒冬。然而，企業若要忍痛裁員，自有一套檢視標準。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！加強什麼方向，才能免於被裁員？

為了防疫乖乖待在家吧！哪3大星座越宅越有活力

最近為了防疫，大家都不敢趴趴造，部分公司行號也開始採取居家辦公。既然不能到外面群聚，只好乖乖宅在家，這時就可以看出，有些人一旦宅在家就會眼神死、悶得發慌，有些人宅在家卻反而心情放鬆、生龍活虎！快跟著科技紫微網來看看，你是越宅越有活力的星座嗎？

5月生命靈數運勢分析：丟開那些不該你所負累 讓責任回歸

引用七數的指引做為五月的開端：） . 丟開那些不該你所負累，讓責任回歸， 那重量並不是只有你能背，沒有非得要你背。

遙指心底杏花村！生命靈數看你的代表酒？

酒，代表著「時間」與「釀造」。沉澱時光後留下的香醇，彷彿濃縮了一段往事、一份情誼。因此每種酒都有自己的性格，若人也能用酒來代表，你會是什麼酒呢？接下來就讓科技紫微網從生命靈數分析你的代表酒。

【心測】選你喜歡的風箏 測出你的心事

清明時節除了掃墓祭祖以慎終追遠之外，古人在這個節日有放風箏的習慣，象徵所有煩惱災難隨風逝去。看著多彩的風箏在天空飛揚，蟄伏了一冬的心事也跟著拿出來曬一曬吧！你有何心事鎖心頭？科技紫微網就根據你的選擇，為你一探究竟。

熱門新聞

獨／20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

連收2間！「麻膳堂」北車、板橋車站店都熄燈

20年的回憶再見！ 麻布茶房5月1日起停止營業

全台分店將關門！ESPRIT撤出亞洲 林青霞老公拋空後又「疫」重擊？

夫指妻在家久要多付水電 婚後超誇張AA制網友都看傻

萊爾富的優點是什麼？ 網推一關鍵優勢：時常免運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。