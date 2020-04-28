會賺錢也會存錢的生肖 第二名就有頂級富翁？

【文‧科技紫微網】

因為疫情的關係，最近全球經濟都出現了萎縮，很多行業大受重創，失業人數大幅增加。此時的我們再次體認到賺錢的重要，和存錢的必要。只有賺錢與存錢的能力並存，才能挺住生活中的風風雨雨。哪些生肖如有財神相助，命中注定有財有庫？跟著科技紫微網一探究竟。

第四名：生肖牛

賺錢很務實，花錢有節制

牛兒們很清楚，賺錢不是光靠理財就能夠天下掉下錢來，他們一定是花時間、花自己的專業，用自己的才能與雙手去賺錢，因為他們堅信只有辛勞賺來的錢才能守得住。

也因為賺的是辛苦錢，所以會更懂得賺錢的不易，比較保守，不會亂花錢。在投資上不追求「快錢」，而是做自己有把握的事，不受景氣起伏。當然，相對來說，生肖牛要暴富也是不容易的喔。

第三名：生肖蛇

賺錢有野心，存錢愛理財

很多企業家或是成功人士都是生肖蛇，對他們來說，上班族朝九晚五的薪水，不能滿足自己的理想與慾望，要賺就要賺大錢。並且他們也頗有手腕和人脈，朝發財之路靈活邁進。

在生肖蛇賺到錢之後，先想的不是趕快買名牌開名車，而是投入錢滾錢的理財配置。在良好的觀念引導下，有賺錢的慾望，又有理財的觀念，就能幫助生肖蛇成為既能賺錢又能存錢的有錢人。

第二名：生肖龍

賺錢易過火，收遠大於支

生肖龍福星耀命，天生就集千萬嬌寵於一身，有能力有慾望，眼光遠大，賺錢實力甚至超過第一名！各類富豪榜上屬龍的富豪比比皆是，不少知名富翁都屬龍，例如華人首富李嘉誠。

而之所以排第二，是因為他們對於財富積累這回事比較淡泊，不一定是為了賺錢，很多時候是為了拓展事業版圖、達成內心的目標，一不小心就容易賺「過火」，收入遠大於支出，躋身富豪的行列。

第一名：生肖兔

賺錢很專業，理財有計劃

哪個生肖的富翁最多？沒錯，就是生肖兔。天生個性頗精明，很在意自己在別人眼裡的形象，通常會從事專業度非常高、難取代的職業，而這類職業本身收入就頗高，並且還能憑藉專業越爬越高，收入自然也水漲船高。

俗話就說「狡兔有三窟」，可想而知屬兔之人對計劃的佈局有多周密，所以，無論是賺錢還是存錢，他們的算盤都打得精！

以上這些財神相助的生肖，你上榜了嗎？若是沒上榜，也不代表你一定會窮困哦，有些人賺錢能力不用說，但因為太愛花了，也就被排除在了榜單外，比如生肖虎、生肖馬、生肖猴…無論你是哪個生肖，多提升自己的賺錢能力，並培養守財意識，絕不會錯的！

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