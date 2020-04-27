快訊

無收入防疫苦笑：日本搞藝能圈「自宅劇場」好掙扎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盤點上半年的桃花命格，想旺感情、聚人緣就趁現在

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

疫情仍未結束，社交依然受阻。要阻隔病毒，但不能阻隔愛。當前這宅在家、線上辦公的日子裡，你有好人緣嗎？是桃花朵朵開，還是與愛情無緣？今天，科技紫微網來盤點上半年的桃花命格。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

　

破軍

桃花旺盛，正緣將至

上半年你的桃花正悄然綻放，就算不出門、不聚會，也會有良緣主動找到你。無論是否在線上工作，都有機會通過同事或是好友而結識新的合作夥伴，或是獲得新客戶，在這當中就有你的良緣存在。你的愛情大事，也容易獲得親友的熱心幫助，為你介紹很不錯的對象，有機會通過相親而結識有緣人。正是廣結善緣，談情說愛的時期，要好好把握唷！

　

天相

紅鸞星動，人緣爆棚

上半年你整個人看起來親切又活潑，桃花好運也隨之降臨。有越動越好運的傾向，多向外拓展業務，參加公益活動，積極參與到社會工作當中，可讓你獲得更多與桃花結緣的機會。當你在人群中忘我地、專注地投入到工作中時，渾身都散發出光芒，像彩虹一般吸引目光，溫柔動人，好桃花也將紛至沓來。

　

天機

魅力盡現，桃花頗多

上半年，你的魅力彰顯，就算佩戴著口罩，一雙帶電的眼眸依然靈動迷人，桃花頗多。再加上眼神柔和中透著堅定，對人對事都多了幾分豁達之心，很樂意幫助身邊的人，吸引了不少好桃花靠近，因彼此分享心情和心事而結緣的機率很高。此外，親朋好友也都樂意為你熱心介紹，其中就有不少優質桃花。桃花正旺，要仔細選擇唷！

　

天同

開啟戀情，獲得祝福

在愛情的世界裡，最悲涼的也許就是求而不得吧。隨心隨緣，不強求的心態，反而讓你桃花朵朵開，有「無心插柳」的好運氣。上半年，你有機會開啟一段良緣，可望迎來開花結果，獲得親友的滿滿祝福。正是好好享受、珍惜好桃花的時期，請忘掉過去，把握當下。樂觀向上，從容交友、戀愛，幸福可期。

　

【延伸閱讀】

你下半年即將轉運？斗數論真相

人氣戀愛占！你與他互有好感？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

愛情 科技紫微網

延伸閱讀

【塔羅】想擺脫單身！桃花降臨時 你能牢牢抓緊嗎？

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

人緣引錢緣！哪些命格是「人脈存摺」大戶？

相關新聞

盤點上半年的桃花命格，想旺感情、聚人緣就趁現在

疫情仍未結束，社交依然受阻。要阻隔病毒，但不能阻隔愛。當前這宅在家、線上辦公的日子裡，你有好人緣嗎？是桃花朵朵開，還是與愛情無緣？今天，科技紫微網來盤點上半年的桃花命格。

唐綺陽星座運勢週報：白羊表現出色成黑馬 魔羯避免粗心財物損失

冥王星逆行，使得木冥合相形成的壓力逐漸緩解，在五月中前，應把握機會重新布局、做好準備。水星進金牛，適合檢視財產、進行務實評估的時機，思考如何省錢也能過好日子。金、木、土陰影期，大眾開始進行回顧或檢討，金星逆行雙子，補強學校教育系統、回溯旅遊史，木星逆行魔羯，調查各國政府疏忽大意的政策，土星逆行水瓶，反省社群或群體的負面事件，拿出辦法來制止。

每日星座運勢／金牛大膽開發有財路 鼓起勇氣示愛

2020-04-27 牡羊座 情緒波動較大，小心過激行為。 整體運：★★☆☆☆ 今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習

殺破狼周運勢／天蠍收到意外之財 射手工作突發頻頻

天蠍座金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，會收到許多意外之財，因為特殊身份領到補助，生活十分優渥。不過由於金星受到海王星影響，有些金錢來得容易，去得也快，常把金錢浪費在不切實際的事物上。

小孟塔羅：疫情攀升！加強什麼東西，才能免於被裁員？

受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響，許多企業皆出現營收降低的資金問題，只好透過裁員、凍結招募的方式節省資金，以求撐過疫情的寒冬。然而，企業若要忍痛裁員，自有一套檢視標準。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！加強什麼方向，才能免於被裁員？

為了防疫乖乖待在家吧！哪3大星座越宅越有活力

最近為了防疫，大家都不敢趴趴造，部分公司行號也開始採取居家辦公。既然不能到外面群聚，只好乖乖宅在家，這時就可以看出，有些人一旦宅在家就會眼神死、悶得發慌，有些人宅在家卻反而心情放鬆、生龍活虎！快跟著科技紫微網來看看，你是越宅越有活力的星座嗎？

5月生命靈數運勢分析：丟開那些不該你所負累 讓責任回歸

引用七數的指引做為五月的開端：） . 丟開那些不該你所負累，讓責任回歸， 那重量並不是只有你能背，沒有非得要你背。

遙指心底杏花村！生命靈數看你的代表酒？

酒，代表著「時間」與「釀造」。沉澱時光後留下的香醇，彷彿濃縮了一段往事、一份情誼。因此每種酒都有自己的性格，若人也能用酒來代表，你會是什麼酒呢？接下來就讓科技紫微網從生命靈數分析你的代表酒。

【心測】選你喜歡的風箏 測出你的心事

清明時節除了掃墓祭祖以慎終追遠之外，古人在這個節日有放風箏的習慣，象徵所有煩惱災難隨風逝去。看著多彩的風箏在天空飛揚，蟄伏了一冬的心事也跟著拿出來曬一曬吧！你有何心事鎖心頭？科技紫微網就根據你的選擇，為你一探究竟。

平常藉口不讀書！12星座現在最適合拿起哪類書好好研究一番

人們每天忙著上班下班打拼工作，出門應酬玩樂維持人際關係，總是有做不完的事情，各種情況讓自己分身乏術，老是說自己無法好好靜下來看本好書，而最近在疫情期間，交際應酬少了，時間多了，沒有藉口可以不認真讀書了，看看12星座的人這段時間最適合閱讀什麼書籍呢?

【塔羅】想擺脫單身！桃花降臨時 你能牢牢抓緊嗎？

很多人天天都在心裡祈禱：希望真愛降臨、希望擺脫單身、希望好好談一次戀愛……但當那個人真的出現在你身邊時，你的愛情雷達能不能偵測到他呢？會不會一不小心就讓幸福悄悄離去？現在就由科技紫微網來為你占卜，看看桃花降臨時，你能牢牢抓緊嗎？

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

一場疫情阻斷了很多人賺錢的步伐！不能生產、不能工作，沒有收入來源，沒有銷售渠道，甚至每天一醒來面對的就是虧損……然而，即使有疫情這個大魔王擋在面前，還是有些生肖能夠財源廣進、興旺發達！就讓科技紫微網馬上來為你揭曉。

熱門新聞

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

她逛全聯發現這款特殊蔬菜 網友全大讚：真的超好吃

逛全聯驚見「隱藏版商品」有折扣 網暴動喊從沒見過

零確診！小七蘋果蘇打、OKmart可口可樂第二瓶0元

全聯「爆漿包子」超誘惑 價格讓網友暴動：手刀搶買

決定移除埃及聖䴉 林務局「從上到下心理都掙扎」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。