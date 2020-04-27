盤點上半年的桃花命格，想旺感情、聚人緣就趁現在

【文‧科技紫微網】

疫情仍未結束，社交依然受阻。要阻隔病毒，但不能阻隔愛。當前這宅在家、線上辦公的日子裡，你有好人緣嗎？是桃花朵朵開，還是與愛情無緣？今天，科技紫微網來盤點上半年的桃花命格。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

破軍

桃花旺盛，正緣將至

上半年你的桃花正悄然綻放，就算不出門、不聚會，也會有良緣主動找到你。無論是否在線上工作，都有機會通過同事或是好友而結識新的合作夥伴，或是獲得新客戶，在這當中就有你的良緣存在。你的愛情大事，也容易獲得親友的熱心幫助，為你介紹很不錯的對象，有機會通過相親而結識有緣人。正是廣結善緣，談情說愛的時期，要好好把握唷！

天相

紅鸞星動，人緣爆棚

上半年你整個人看起來親切又活潑，桃花好運也隨之降臨。有越動越好運的傾向，多向外拓展業務，參加公益活動，積極參與到社會工作當中，可讓你獲得更多與桃花結緣的機會。當你在人群中忘我地、專注地投入到工作中時，渾身都散發出光芒，像彩虹一般吸引目光，溫柔動人，好桃花也將紛至沓來。

天機

魅力盡現，桃花頗多

上半年，你的魅力彰顯，就算佩戴著口罩，一雙帶電的眼眸依然靈動迷人，桃花頗多。再加上眼神柔和中透著堅定，對人對事都多了幾分豁達之心，很樂意幫助身邊的人，吸引了不少好桃花靠近，因彼此分享心情和心事而結緣的機率很高。此外，親朋好友也都樂意為你熱心介紹，其中就有不少優質桃花。桃花正旺，要仔細選擇唷！

天同

開啟戀情，獲得祝福

在愛情的世界裡，最悲涼的也許就是求而不得吧。隨心隨緣，不強求的心態，反而讓你桃花朵朵開，有「無心插柳」的好運氣。上半年，你有機會開啟一段良緣，可望迎來開花結果，獲得親友的滿滿祝福。正是好好享受、珍惜好桃花的時期，請忘掉過去，把握當下。樂觀向上，從容交友、戀愛，幸福可期。

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