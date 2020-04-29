【心測】選一種顏色，測出你的隱藏個性

【文‧科技紫微網】

最近顏色的話題很熱門，每個人對顏色的喜好也各有千秋，但其實與性別或出身並無太大關連，而是偏向個性、特質的解讀。接下來科技紫微網就用一個簡單的心測，根據顏色來看看你的隱藏個性有哪些特色？

情境：賣場舉辦促銷活動，不限產品，但一定要同種顏色才有折扣。精打細算的你，此時會選擇哪種顏色為主的產品？

選項：

A、白色

B、黑色

C、紅色

D、藍色

E、綠色

F、黃色

答案分析：

選A、白色

白色象徵著純潔，也代表著理想。喜歡白色的人在日常生活中無論做什麼，總是帶著一種聖潔的生活態度，無論是穿衣服還是做事，都喜歡乾乾淨淨、簡簡單單。

他們不會把自己的感情真實清楚地表露出來，而且看待事物也不會只看表面的含義，而是會思考事物表達的真實意義。

選B、黑色

黑色象徵著獨立、權勢與慾望。喜歡黑色的人一般個性獨立、好強，他們的座右銘是「靠天靠地不如靠自己」，生活中一樣也不喜歡輕易麻煩別人。

同時，喜歡黑色的人還有很強的自我保護意識，也非常的自律。雖然看上去非常高冷，很難接近，實際上是個外冷內熱，內心非常孤獨的人。

選C、紅色

喜歡紅色的人很有野心，敢於積極地爭取自己想要得到的東西，會為了自己想要的東西，付出別人想像不到的努力，是個典型的行動派。

對待生活也會充滿激情，幾乎每一天都是元氣滿滿，精力充沛，充滿了正能量，很難聽到他們的抱怨聲。這樣的人，往往也容易開創出自己的一片天來。

選D、藍色

藍色一般與天空、海洋、冷等有關係，與紅色表達的形象相反。同時藍色也象徵了冷靜、安定、浪漫和想像力。比如看著藍色，就感覺安寧，心平氣和。

而喜歡藍色的人，具有較強的想像力，同時也喜歡浪漫，也會有一些傷感，更會因傷感而變得敏感。尤其是一個人獨處時，就容易感到孤獨，渴望被愛，渴望被溫暖。

選E、綠色

用黃色和藍色就能調出綠色來，這說明綠色是黃色和藍色的中間色，並表明了喜歡綠色的人，具有熱情積極的一面，也有沉著冷靜的一面。

明白自己要追求什麼，又懂得把握一定的尺度，這樣的人常常會給人一種信任感，不僅朋友遍天下，而且也容易得到主管的重用。

選F、黃色

黃色容易讓人產生自制力和注意力，比如看到黃燈的感受。所以在大多數的情況下，喜歡思考，思維活躍，但很少付出行動。

喜歡黃色的人，有時很傲慢，有時又很溫順，很能適應環境的變化和社會的發展，是一個生命力極強的人。

當然，世界上的顏色千百種，別被顏色的刻板印象禁錮了自己，而是讓顏色來點綴你的人生，要濃一點或淡一點，同色或撞色，屬於你的彩色人生，由你決定！

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