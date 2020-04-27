【測字】遇桃花、有婚緣？測出感情運重要訊息

【文‧科技紫微網】

詩人泰戈爾說：「眼睛為她下著雨，心卻為她打著傘，這就是愛情。」最近因為疫情的關係，少了人與人的相聚，多了與自己相處的時間，心底的寂寞就不由得浮上水面了。接下來有沒有可能迎來愛情的甜蜜，以彌補時運的鬱悶呢？要想知道自己近期的感情走向，就讓科技紫微網透過測字來為你預測吧！

憑直覺，從這四個字中選擇一個！

圖片來源／科技紫微網

答案分析：

選擇「雕」字：

選到「雕」字的朋友，意味著你近期的感情會落入「週而復始、形單影隻」的局面，現在並不是你感情發展的最佳時期。雕的左邊是「周」而復始、走回原地的意思，「隹」則是鳥的古字，只有一隻鳥，表示你可能還是會孤單一人，甚至會失戀變成單身一人。

然而，可以提醒你的是，近期不妨把注意力轉移到你所擅長的領域。只有找回自信，讓自己發光發熱，才更容易吸引到異性哦！

選擇「琢」字：

選到「琢」字的朋友，意味著你近期的感情走向會是「珠聯璧合、宜家宜室」的。琢的左邊是三橫一豎的「王」字，有旺盛、連接之意，右邊的「豖」則可以看出是「家」的頭上少了一點，身上多了一點，意思就是快成家了。

單身的你，或許很快就能遇見條件相符的結婚對象，進而閃婚；有對象的你，可能開始同居，或是商量婚事，即將開展一段新的生活。同時你在感情上也會發生深入的交流，愛情將逐漸進入穩定和諧的局面喔！

選擇「磨」字：

選到這個「磨」字，透露出的訊息就是感情會變淡，會萌生分手、逃離的想法。磨的上面是「麻」，下面是「石」，感情麻木，沒了感覺，心也變得像石頭一樣硬。近期單身者的感情運很普通，已婚戀者則容易和情人吵架、鬧分手。

再加上「磨」字的五行屬土，就感情的吉凶上來看，此屬凶兆，容易出現問題。你當下最先要做的，就是讓自己的心靜下來，再好好做決定。

選擇「練」字：

選中這個字的朋友，先向你道一聲「恭喜啦」！尤其是單身的朋友，你將會有機會從多人中揀選一人，告別單身哦！「練」字拆開來看，有「沙中撿金、緣定終身」之意。右邊的「柬」可以是「揀」了一個最好的，而「糸」就如一根紅繩，將牢牢拴住你的愛情。

至於有對象的朋友，你已經找到你的真命對象，只是還有一些外在因素諸如存錢、置產之類，讓你心煩意亂。要提醒你的是，既然有心想和對方走下去，做任何決定都要以兩人為出發點，給對方安全感喔！

你有多少心事？就讓風箏帶走那些雜亂的不安，讓心恢復到沒有雜念的碧海藍天，盡情享受溫暖又明媚的春吧。

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