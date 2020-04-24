快訊

韓國瑜宣布：高雄八大行業消費將採實名制

高雄氣爆二審大逆轉 過失責任全在高雄市政府

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孟塔羅：疫情攀升！加強什麼東西，才能免於被裁員？

聯合新聞網 / 小孟
圖／Stocksnap
圖／Stocksnap

受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響，許多企業皆出現營收降低的資金問題，只好透過裁員、凍結招募的方式節省資金，以求撐過疫情的寒冬。然而，企業若要忍痛裁員，自有一套檢視標準。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！加強什麼方向，才能免於被裁員？

請憑直覺選擇一張牌。圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。圖／小孟提供

塔羅牌圖作者：Ernest Fitzpatrick & Alma De Angelis(Tarot Lenormand)




A：不要道聽塗說。(星星牌正位)

牌面上有一個老先生，正在用望遠鏡觀天上的星。

A：不要道聽塗說。(星星牌正位) 圖／小孟提供
A：不要道聽塗說。(星星牌正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你要加強的是，聽到傳言的時候能夠觀望就好，別成為三姑六婆的一員。這不僅是聽到別人的八卦時，你要做到不參與討論就好，而是在聽到悠關自身的事情時，你都要能夠冷靜的看待。小孟老師在此提醒你，緊閉雙唇才不會禍從口出。

B：懂得倫理輩份。(戀人牌正位)

牌面上有一男一女，在主教的見證下結為連理。

B：懂得倫理輩份。(戀人牌正位) 圖／小孟提供
B：懂得倫理輩份。(戀人牌正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你要加強的是，在有所表現的同時也要尊重前輩，別成為沒大沒小的新人。因為公司重視的不止是能力，而是要能兼顧團隊之間的和諧，當你理解前輩們的做事方式，便能用他們能接受的方式互動。小孟老師在此提醒你，有一天你也會變成他人的前輩。

C：不被外力干擾。(女祭司正位)

牌面上有一個女子，在桌上用羽毛筆書寫東西。

C：不被外力干擾。(女祭司正位) 圖／小孟提供
C：不被外力干擾。(女祭司正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你要加強的是，專注在工作上的事而散發出的魅力，而非容易受到他人的影響。當你看到有人專注做他的工作時，便會被他的用心投入所感染，讓你不自覺對他產生好感，會更願意與他長久合作。小孟老師在此提醒你，顧慮太多只會處處受限。

D：能夠承擔重責。(命運之輪正位)

牌面上有一個女子，雙眼被蒙蔽並用腳輪子行進。

D：能夠承擔重責。(命運之輪正位) 圖／小孟提供
D：能夠承擔重責。(命運之輪正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你要加強的是，擁有承受工作重擔的抗壓性，而非只顧好自己的事物。當主管交付任務給你，導致你可能需要加班，或同事請你協助他的工作，因而加重你的工成量時，你願意同心協力完成。小孟老師在此提醒你，公司需要能並肩作戰的夥伴。

E：勇於嘗試突破。(魔術師正位)

牌面上有一個老先生，用棒子變出桌上的小人偶。

E：勇於嘗試突破。(魔術師正位) 圖／小孟提供
E：勇於嘗試突破。(魔術師正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你要加強的是，不畏懼他人眼光的勇敢，而非玻璃心碎一地的軟弱。當你遇到自己不擅長的事，甚至是讓你想逃避的任務時，請好好幫自己加油打氣，不進則退會導致你的處境岌岌可危。小孟老師在此提醒你，不用表現完美只要盡力就好。

塔羅牌 疫情 COVID-19 新型冠狀病毒

延伸閱讀

【塔羅】想擺脫單身！桃花降臨時 你能牢牢抓緊嗎？

遙指心底杏花村！生命靈數看你的代表酒？

面對疫情12星座的反應是什麼？射手無所畏懼 牡羊防疫很積極

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

相關新聞

小孟塔羅：疫情攀升！加強什麼東西，才能免於被裁員？

受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響，許多企業皆出現營收降低的資金問題，只好透過裁員、凍結招募的方式節省資金，以求撐過疫情的寒冬。然而，企業若要忍痛裁員，自有一套檢視標準。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！加強什麼方向，才能免於被裁員？

每日星座運勢／雙魚個人魅力得青睞 財運明顯增長

2020-04-24 牡羊座 工作遇到阻力，有點苦惱。 整體運：★☆☆☆☆ 雖暫時有麻煩，只要調整好心態，找出問題的結症，從多方面來著手考慮，較易擺脫困境。單身者面對心愛的人缺乏自

為了防疫乖乖待在家吧！哪3大星座越宅越有活力

最近為了防疫，大家都不敢趴趴造，部分公司行號也開始採取居家辦公。既然不能到外面群聚，只好乖乖宅在家，這時就可以看出，有些人一旦宅在家就會眼神死、悶得發慌，有些人宅在家卻反而心情放鬆、生龍活虎！快跟著科技紫微網來看看，你是越宅越有活力的星座嗎？

5月生命靈數運勢分析：丟開那些不該你所負累 讓責任回歸

引用七數的指引做為五月的開端：） . 丟開那些不該你所負累，讓責任回歸， 那重量並不是只有你能背，沒有非得要你背。

遙指心底杏花村！生命靈數看你的代表酒？

酒，代表著「時間」與「釀造」。沉澱時光後留下的香醇，彷彿濃縮了一段往事、一份情誼。因此每種酒都有自己的性格，若人也能用酒來代表，你會是什麼酒呢？接下來就讓科技紫微網從生命靈數分析你的代表酒。

【心測】選你喜歡的風箏 測出你的心事

清明時節除了掃墓祭祖以慎終追遠之外，古人在這個節日有放風箏的習慣，象徵所有煩惱災難隨風逝去。看著多彩的風箏在天空飛揚，蟄伏了一冬的心事也跟著拿出來曬一曬吧！你有何心事鎖心頭？科技紫微網就根據你的選擇，為你一探究竟。

平常藉口不讀書！12星座現在最適合拿起哪類書好好研究一番

人們每天忙著上班下班打拼工作，出門應酬玩樂維持人際關係，總是有做不完的事情，各種情況讓自己分身乏術，老是說自己無法好好靜下來看本好書，而最近在疫情期間，交際應酬少了，時間多了，沒有藉口可以不認真讀書了，看看12星座的人這段時間最適合閱讀什麼書籍呢?

【塔羅】想擺脫單身！桃花降臨時 你能牢牢抓緊嗎？

很多人天天都在心裡祈禱：希望真愛降臨、希望擺脫單身、希望好好談一次戀愛……但當那個人真的出現在你身邊時，你的愛情雷達能不能偵測到他呢？會不會一不小心就讓幸福悄悄離去？現在就由科技紫微網來為你占卜，看看桃花降臨時，你能牢牢抓緊嗎？

唐綺陽星座運勢週報：魔羯遇到熱烈追求 巨蟹接住上頭指令

太陽、天王星即將合相，大眾對於金錢議題特別有感，政府推出與金融、民生相關方案，方案需要保有彈性，才能因應突發狀況。冥王星停滯期，使得嚴峻的情勢有稍緩的跡象，開始回顧、檢討體制，針對問題做出改善處理。周末冥王星將逆行，是重整腳步的時刻，對於體制的改革，將在六月進行第二波的影響，請大家提高警覺。

殺破狼周運勢／白羊鬱悶心靈舒緩 金牛小心變工具人

白羊旅遊運方面，在旅遊宮位的金星與人際關係宮位的火星有良好連結，一位好朋友會帶你到一個不為人所知的秘境踏青散心，曬曬太陽，鬱悶的心靈會在此時獲得舒緩。

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

一場疫情阻斷了很多人賺錢的步伐！不能生產、不能工作，沒有收入來源，沒有銷售渠道，甚至每天一醒來面對的就是虧損……然而，即使有疫情這個大魔王擋在面前，還是有些生肖能夠財源廣進、興旺發達！就讓科技紫微網馬上來為你揭曉。

測字：陷入逆境迷霧 如何找回方向感？

心若沒有了方向，往哪兒走都是逆風而行。當深陷逆境迷霧時，你要如何找回方向感呢？科技紫微網根據你所選的字，來幫你預測喔。

熱門新聞

羅志祥9年情斷還被爆狂約砲 性治療師曝光空虛心理

敦南誠品熄燈後 「信義店」接棒24小時書店

為何好市多鮮乳能保存70天？ 網友不意外曝7字解答

備貨＋調整周期 口罩訂購日統一調整至每周一

影／誠品敦南店再見！ 吳旻潔宣布信義店接棒24小時書店

口罩3.0上路藥局有望退場？ 實地觀察「預購工作轉嫁店員」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。