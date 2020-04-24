小孟塔羅：疫情攀升！加強什麼東西，才能免於被裁員？

受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響，許多企業皆出現營收降低的資金問題，只好透過裁員、凍結招募的方式節省資金，以求撐過疫情的寒冬。然而，企業若要忍痛裁員，自有一套檢視標準。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！加強什麼方向，才能免於被裁員？

請憑直覺選擇一張牌。圖／小孟提供

塔羅牌圖作者：Ernest Fitzpatrick & Alma De Angelis(Tarot Lenormand)

A：不要道聽塗說。(星星牌正位)

牌面上有一個老先生，正在用望遠鏡觀天上的星。

A：不要道聽塗說。(星星牌正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你要加強的是，聽到傳言的時候能夠觀望就好，別成為三姑六婆的一員。這不僅是聽到別人的八卦時，你要做到不參與討論就好，而是在聽到悠關自身的事情時，你都要能夠冷靜的看待。小孟老師在此提醒你，緊閉雙唇才不會禍從口出。

B：懂得倫理輩份。(戀人牌正位)

牌面上有一男一女，在主教的見證下結為連理。

B：懂得倫理輩份。(戀人牌正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你要加強的是，在有所表現的同時也要尊重前輩，別成為沒大沒小的新人。因為公司重視的不止是能力，而是要能兼顧團隊之間的和諧，當你理解前輩們的做事方式，便能用他們能接受的方式互動。小孟老師在此提醒你，有一天你也會變成他人的前輩。

C：不被外力干擾。(女祭司正位)

牌面上有一個女子，在桌上用羽毛筆書寫東西。

C：不被外力干擾。(女祭司正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你要加強的是，專注在工作上的事而散發出的魅力，而非容易受到他人的影響。當你看到有人專注做他的工作時，便會被他的用心投入所感染，讓你不自覺對他產生好感，會更願意與他長久合作。小孟老師在此提醒你，顧慮太多只會處處受限。

D：能夠承擔重責。(命運之輪正位)

牌面上有一個女子，雙眼被蒙蔽並用腳輪子行進。

D：能夠承擔重責。(命運之輪正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你要加強的是，擁有承受工作重擔的抗壓性，而非只顧好自己的事物。當主管交付任務給你，導致你可能需要加班，或同事請你協助他的工作，因而加重你的工成量時，你願意同心協力完成。小孟老師在此提醒你，公司需要能並肩作戰的夥伴。

E：勇於嘗試突破。(魔術師正位)

牌面上有一個老先生，用棒子變出桌上的小人偶。

E：勇於嘗試突破。(魔術師正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你要加強的是，不畏懼他人眼光的勇敢，而非玻璃心碎一地的軟弱。當你遇到自己不擅長的事，甚至是讓你想逃避的任務時，請好好幫自己加油打氣，不進則退會導致你的處境岌岌可危。小孟老師在此提醒你，不用表現完美只要盡力就好。