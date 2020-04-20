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唐綺陽星座運勢週報：魔羯遇到熱烈追求 巨蟹接住上頭指令

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢報4/20-4/26】

重要星象：太陽、天王即將合相，冥王星停滯期，冥王星逆行

太陽、天王星即將合相，大眾對於金錢議題特別有感，政府推出與金融、民生相關方案，方案需要保有彈性，才能因應突發狀況。冥王星停滯期，使得嚴峻的情勢有稍緩的跡象，開始回顧、檢討體制，針對問題做出改善處理。周末冥王星將逆行，是重整腳步的時刻，對於體制的改革，將在六月進行第二波的影響，請大家提高警覺。

工作注意：白羊、巨蟹、處女、水瓶

白羊：面對外在情勢，要拿出專業能力

巨蟹：對於上頭的指令，接得住就贏了

處女：過去累積的信用，會幫助加分

水瓶：當回應不如預期，請保持平常心

桃花注意：金牛、雙子、天蠍、魔羯

金牛：是時候好好評估這段感情了

雙子：有戲劇性的桃花出現

天蠍：平時的表現會影響桃花的機會

魔羯：遇到熱烈追求，喜不喜歡自己決定

財運注意：天秤、雙魚

天秤：抓緊小額支出，手不能太鬆

雙魚：要看清楚，別太隨興或太靠直覺

健康注意：獅子、射手

獅子：鍛鍊有成，身體狀況有好轉的跡象

射手：當心精氣神流失，請好好重視健康

冥王星 星座運勢 信用 財運 唐綺陽 每週星座運勢

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