唐綺陽星座運勢週報：魔羯遇到熱烈追求 巨蟹接住上頭指令

我們一般說的自尊心太強是指：外在表現上總是透露出不可被忽視的自尊心，為了維護自尊心不被踐踏而做了層層防護的舉動或言論。在人際關係上我們常看到有人因為自尊心太高而不小心吵架，或是自尊心太強讓人難以靠近，相處起來就會讓他人覺得卡卡的，不太舒適。而在十二星座當中那些星座的人自尊心普遍比較高呢？

2020-04-14 15:53