聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：魔羯遇到熱烈追求 巨蟹接住上頭指令
【唐綺陽星座運勢報4/20-4/26】
重要星象：太陽、天王即將合相，冥王星停滯期，冥王星逆行
太陽、天王星即將合相，大眾對於金錢議題特別有感，政府推出與金融、民生相關方案，方案需要保有彈性，才能因應突發狀況。冥王星停滯期，使得嚴峻的情勢有稍緩的跡象，開始回顧、檢討體制，針對問題做出改善處理。周末冥王星將逆行，是重整腳步的時刻，對於體制的改革，將在六月進行第二波的影響，請大家提高警覺。
工作注意：白羊、巨蟹、處女、水瓶
白羊：面對外在情勢，要拿出專業能力
巨蟹：對於上頭的指令，接得住就贏了
處女：過去累積的信用，會幫助加分
水瓶：當回應不如預期，請保持平常心
桃花注意：金牛、雙子、天蠍、魔羯
金牛：是時候好好評估這段感情了
雙子：有戲劇性的桃花出現
天蠍：平時的表現會影響桃花的機會
魔羯：遇到熱烈追求，喜不喜歡自己決定
財運注意：天秤、雙魚
天秤：抓緊小額支出，手不能太鬆
雙魚：要看清楚，別太隨興或太靠直覺
健康注意：獅子、射手
獅子：鍛鍊有成，身體狀況有好轉的跡象
射手：當心精氣神流失，請好好重視健康
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言