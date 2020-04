小孟塔羅：2020年要開始佈局什麼？

佈局的意思是:從全面考慮進行安排。如同你今天要開一家店,必須要考量所需的資金,並且找到合適的店面,了解競爭對手情況,預估回收的時間等等。過程再視情況調整,才有達成目標的機會。現在,憑你的直覺選一張牌,讓塔羅牌告訴你,2020年要開始佈局?

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者:Riccardo Minetti & Severino Barald(Tarot of the Journey to the Orient)

A:美好形象。(聖杯九正位)

牌面上有一個女子,正在彈奏琵琵。

這張牌表示在2020年,你要開始佈局良好的形象。譬如說:你跟某人的關係有點緊張,倘若此人是部門主管,便會對職場的發展不利;若此人是你的另一半,兩人的感情品質會變差。小孟老師在此提醒你,要投其所好做對方喜歡的事,才不會被污名化對待。

B:有益事物。(權杖六正位)

牌面上有一個男子,坐在大象的背上。

這張牌表示在2020年,你要開始佈局對自己有利的人事物。譬如說:你的直屬上司是你的小人,不分青紅皂白看你不順眼,時常公器私用找你麻煩,因此你常常在思考,這份工作是否該繼續?小孟老師在此提醒你,尋求能幫你的人事物,有助於解決你遇到的難題。

C:提升魅力。(權杖八正位)

牌面上有一個女子,將東西放在身上並用單腳平衡。

這張牌表示在2020年,你要開始佈局自身的魅力。如果你對身材有不滿意的地方,不妨認真投入訓練計劃,也許是請專業教練協助,或是透過自行督促的運動。搭配上髮型、化妝、穿著的改變,會有更棒的加乘效果唷!小孟老師在此提醒你,是時候找回你的自信了。

D:長期規劃。(月亮牌正位)

牌面上有一個女子,坐在蓮上雙手扶著月亮。

這張牌表示在2020年,你要開始佈局好活到老的計劃。檢視一下自身是否準備好,年老沒工作時仍有的收益,像是租金收入或股息分配等等,自身的醫療保險是否合適,甚至是長照安排等事項。小孟老師在此提醒你,究竟無常先到還是明天先到呢?因此不能沒有危機意識。

E:第二長才。(錢幣二正位)

牌面上有一個男子,採單腳蹲姿拋接球。

這張牌表示2020年,你要開始佈局第二專長。你會發現生活瞬息萬變,開很久很老店說關就關,公司想對員工裁員就裁。因此,唯有充實自身的能力,才不會被環境給淘汰。小孟老師在此建議你,從貼近本質或喜歡的事物開始,比較會有堅持下去的動力。