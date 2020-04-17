快訊

快訊／第31屆金曲獎宣布延期至10月 國際音樂節取消

給喘息時間 本周日起藥局、衛生所周日都不賣口罩

小孟塔羅：2020年要開始佈局什麼？

聯合新聞網 / 小孟
圖／stocksnap.
圖／stocksnap.

佈局的意思是：從全面考慮進行安排。如同你今天要開一家店，必須要考量所需的資金，並且找到合適的店面，了解競爭對手情況，預估回收的時間等等。過程再視情況調整，才有達成目標的機會。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020年要開始佈局？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Riccardo Minetti & Severino Barald(Tarot of the Journey to the Orient)

A：美好形象。(聖杯九正位)

牌面上有一個女子，正在彈奏琵琵。

A：美好形象。(聖杯九正位)
A：美好形象。(聖杯九正位)

這張牌表示在2020年，你要開始佈局良好的形象。譬如說：你跟某人的關係有點緊張，倘若此人是部門主管，便會對職場的發展不利；若此人是你的另一半，兩人的感情品質會變差。小孟老師在此提醒你，要投其所好做對方喜歡的事，才不會被污名化對待。

B：有益事物。(權杖六正位)

牌面上有一個男子，坐在大象的背上。

B：有益事物。(權杖六正位)
B：有益事物。(權杖六正位)

這張牌表示在2020年，你要開始佈局對自己有利的人事物。譬如說：你的直屬上司是你的小人，不分青紅皂白看你不順眼，時常公器私用找你麻煩，因此你常常在思考，這份工作是否該繼續？小孟老師在此提醒你，尋求能幫你的人事物，有助於解決你遇到的難題。

C：提升魅力。(權杖八正位)

牌面上有一個女子，將東西放在身上並用單腳平衡。

C：提升魅力。(權杖八正位)
C：提升魅力。(權杖八正位)

這張牌表示在2020年，你要開始佈局自身的魅力。如果你對身材有不滿意的地方，不妨認真投入訓練計劃，也許是請專業教練協助，或是透過自行督促的運動。搭配上髮型、化妝、穿著的改變，會有更棒的加乘效果唷！小孟老師在此提醒你，是時候找回你的自信了。

D：長期規劃。(月亮牌正位)

牌面上有一個女子，坐在蓮上雙手扶著月亮。

D：長期規劃。(月亮牌正位)
D：長期規劃。(月亮牌正位)

這張牌表示在2020年，你要開始佈局好活到老的計劃。檢視一下自身是否準備好，年老沒工作時仍有的收益，像是租金收入或股息分配等等，自身的醫療保險是否合適，甚至是長照安排等事項。小孟老師在此提醒你，究竟無常先到還是明天先到呢？因此不能沒有危機意識。

E：第二長才。(錢幣二正位)

牌面上有一個男子，採單腳蹲姿拋接球。

E：第二長才。(錢幣二正位)
E：第二長才。(錢幣二正位)

這張牌表示2020年，你要開始佈局第二專長。你會發現生活瞬息萬變，開很久很老店說關就關，公司想對員工裁員就裁。因此，唯有充實自身的能力，才不會被環境給淘汰。小孟老師在此建議你，從貼近本質或喜歡的事物開始，比較會有堅持下去的動力。

小孟塔羅

延伸閱讀

浪漫邂逅是個美麗但椎心的錯誤！看純情女與渣男的故事

自尊心最高的星座Top 5：雙子有保護色 獅子氣勢先贏

這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

哪些生肖為了老闆拼命衝 卻忘了求生哲學導致仕途不順？

相關新聞

小孟塔羅：2020年要開始佈局什麼？

佈局的意思是：從全面考慮進行安排。如同你今天要開一家店，必須要考量所需的資金，並且找到合適的店面，了解競爭對手情況，預估回收的時間等等。過程再視情況調整，才有達成目標的機會。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020年要開始佈局？

每日星座運勢／天秤冤家宜解不宜結 適合徹夜長談

2020-04-17 牡羊座 有好面子的傾向，錢財易有損失。 整體運：★★★☆☆ 桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的

哪些生肖為了老闆拼命衝 卻忘了求生哲學導致仕途不順？

宋朝有位英雄，被皇帝連下十二道金牌，以莫須有罪名賜死。漢朝有位將軍，說了句「將在外，君命有所不受」，被皇后設計誅殺。理由很簡單──他們本事大，卻不聽話。歷史的教訓當然也會反映在現代職場，你知道哪些人會為了自己也為了老闆拼命往上衝，卻疏忽了該有的求生哲學嗎？從生肖就能略窺一二。以下科技紫微網就來點名，身為上班族的你，不只要看仔細，更要融會貫通！

自尊心最高的星座Top 5：雙子有保護色 獅子氣勢先贏

我們一般說的自尊心太強是指：外在表現上總是透露出不可被忽視的自尊心，為了維護自尊心不被踐踏而做了層層防護的舉動或言論。在人際關係上我們常看到有人因為自尊心太高而不小心吵架，或是自尊心太強讓人難以靠近，相處起來就會讓他人覺得卡卡的，不太舒適。而在十二星座當中那些星座的人自尊心普遍比較高呢？

這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

人是群居的動物，很多場合都需要搏感情。人緣好的人，容易與其他人相處融洽，也就更有機會遇上貴人相助，化解難題。這次科技紫微網要從生肖的特質來分析，哪些生肖的人緣好，三不五時就有貴人出現？

浪漫邂逅是個美麗但椎心的錯誤！看純情女與渣男的故事

旁人都很輕易地看出哪裡不對勁，而且該怎麼處理，偏偏自己就身陷其中。當自己面臨類似的情況時，才意識到「情感與理智」的確是在內心相互爭鬥、糾纏不休 、針鋒相對的兩股力量。

除了口罩！12星座在防疫期間會送什麼「防疫禮」傳情？

防疫期間什麼最珍貴？沒錯，是口罩！你會送什麼樣的口罩禮給重要的人呢？科技紫微網將從四大星座類型來分析，在面對疫情時，12星座如何送禮傳情？

唐綺陽星座運勢週報：金牛表現亮眼 雙魚感情陰錯陽差

太陽在白羊座最後衝刺，為民生及各個企業帶來關鍵性突破，週日後太陽在金牛座，金錢問題受到凸顯，政府對於財政方面的紓困處理，將會有明朗化的趨勢。冥王星停滯期，過去所受的嚴峻考驗，正在逐漸減緩，應趁此時期反思和回顧，針對架構及問題進行改進。火星、土星都在水瓶，科技或是個人化產業出現新商機，展現欣欣向榮的可能性。

殺破狼周運勢／雙子有勇氣衝脫單 巨蟹小心背黑鍋

雙子好不容易有了互有好感的對象，會在朋友與戀人之間游移不定，此時只要有勇氣，就有機會脫單。某些雙子座同時會有好幾個追求者示好，桃花運旺盛。

小孟塔羅：我吸引人的特質有哪些？

花朵的香氣四溢時，嗅到味道的蝴蝶、蜜蜂，會被吸引過來採蜜。然而，不同種類的花朵，吸引到的昆蟲也會有所差異。同理可證，我們之所以被某人吸引，正是因為對方獨特的特質。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！我吸引人的特質有哪些？

配合防疫！12星座在家上班會是什麼樣 天秤能躺就躺、金牛不能缺美食

曾經，我們多麼羨慕那些可以在家工作的自由人。如今為了配合防疫，許多公司開始採取在家上班的模式。不必通勤、不必接觸同事的上班狀態，會是什麼樣子呢？科技紫微網就帶你一起來看看，12星座在家上班的時候是什麼樣子？

人緣引錢緣！哪些命格是「人脈存摺」大戶？

世界知名的史丹佛大學研究中心曾發表一份驚人的調查，研究結論指出：一個人賺的錢，12.5%來自知識，87.5%來自人脈。如此耐人尋味的數據，彷彿在告訴我們「如果知識就是力量，那麼人脈就是超能力！」其實，紫微斗數比研究人員更早發現這個秘密喔！根據紫微斗數的學說，以下命格正是神奇力量的泉源，跟著科技紫微網一起看看哪些命格上榜了？

熱門新聞

全台「火鍋超市」始祖！「祥富水產」驚傳倒閉

別白跑一趟！ 藥局、衛生所周日不賣口罩了

「火鍋超市」始祖祥富水產驚傳倒閉！馬辣：擺盤、副食都是消費關鍵

家樂福「神級甜點」超誘惑 價格讓網友暴動：好便宜！

挺台灣二度零確診！全家便利商店App商品預售「一日限定指定咖啡第二杯0元」

迷客夏慶祝台灣零確診 名字與「加零」同音免費喝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。