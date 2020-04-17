小孟塔羅：2020年要開始佈局什麼？

佈局的意思是：從全面考慮進行安排。如同你今天要開一家店，必須要考量所需的資金，並且找到合適的店面，了解競爭對手情況，預估回收的時間等等。過程再視情況調整，才有達成目標的機會。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020年要開始佈局？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Riccardo Minetti & Severino Barald(Tarot of the Journey to the Orient)

A：美好形象。(聖杯九正位)

牌面上有一個女子，正在彈奏琵琵。

A：美好形象。(聖杯九正位)

這張牌表示在2020年，你要開始佈局良好的形象。譬如說：你跟某人的關係有點緊張，倘若此人是部門主管，便會對職場的發展不利；若此人是你的另一半，兩人的感情品質會變差。小孟老師在此提醒你，要投其所好做對方喜歡的事，才不會被污名化對待。

B：有益事物。(權杖六正位)

牌面上有一個男子，坐在大象的背上。

B：有益事物。(權杖六正位)

這張牌表示在2020年，你要開始佈局對自己有利的人事物。譬如說：你的直屬上司是你的小人，不分青紅皂白看你不順眼，時常公器私用找你麻煩，因此你常常在思考，這份工作是否該繼續？小孟老師在此提醒你，尋求能幫你的人事物，有助於解決你遇到的難題。

C：提升魅力。(權杖八正位)

牌面上有一個女子，將東西放在身上並用單腳平衡。

C：提升魅力。(權杖八正位)

這張牌表示在2020年，你要開始佈局自身的魅力。如果你對身材有不滿意的地方，不妨認真投入訓練計劃，也許是請專業教練協助，或是透過自行督促的運動。搭配上髮型、化妝、穿著的改變，會有更棒的加乘效果唷！小孟老師在此提醒你，是時候找回你的自信了。

D：長期規劃。(月亮牌正位)

牌面上有一個女子，坐在蓮上雙手扶著月亮。

D：長期規劃。(月亮牌正位)

這張牌表示在2020年，你要開始佈局好活到老的計劃。檢視一下自身是否準備好，年老沒工作時仍有的收益，像是租金收入或股息分配等等，自身的醫療保險是否合適，甚至是長照安排等事項。小孟老師在此提醒你，究竟無常先到還是明天先到呢？因此不能沒有危機意識。

E：第二長才。(錢幣二正位)

牌面上有一個男子，採單腳蹲姿拋接球。

E：第二長才。(錢幣二正位)

這張牌表示2020年，你要開始佈局第二專長。你會發現生活瞬息萬變，開很久很老店說關就關，公司想對員工裁員就裁。因此，唯有充實自身的能力，才不會被環境給淘汰。小孟老師在此建議你，從貼近本質或喜歡的事物開始，比較會有堅持下去的動力。