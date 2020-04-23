遙指心底杏花村！生命靈數看你的代表酒？

【文‧科技紫微網】

酒，代表著「時間」與「釀造」。沉澱時光後留下的香醇，彷彿濃縮了一段往事、一份情誼。因此每種酒都有自己的性格，若人也能用酒來代表，你會是什麼酒呢？接下來就讓科技紫微網從生命靈數分析你的代表酒。

你的生命靈數計算方法：

將你的陽曆出生年月日各位數拆開相加，

加到不能再拆，變成個位數為止。

例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38，

然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

你自信有魄力，敢為人先，標新立異，滿腦子的新奇點子。待人處事熱情豪爽，不太在意細節，也不太在意周圍人的眼光與評價。正如白葡萄酒，果香新鮮活躍，能夠很快喚醒嗅覺；而它清新尖脆的口感，又能令人興奮異常。

靈數2：雞尾酒

你心思細膩，多才多藝，有極強的直覺力和感受力，似乎具有洞察人心的能力。對於美的事物興趣濃厚，充滿了文藝氣息。就如同繽紛多彩的雞尾酒，芳香撲鼻，又令人賞心悅目；喝起來口感柔和順滑，酸甜可口，而且氣味又很有層次感，文藝、迷人。

靈數3：清酒

你的情感豐富，極具創意，喜歡高格調與藝術類的事物。無論是舞蹈歌唱、書寫創作、或是繪畫陶藝，都能喚起你的興趣。你給人的感覺就像是營養豐富的清酒，色澤清亮透明，氣味芳香宜人，口感純正、綿柔爽口，需要細品才能嘗出真味。

靈數4：威士忌

你是一個現實主義者，成熟穩重，目標明確，擅長組織管理。你頗能沉下心來學習、做事，較喜歡默默努力，不太求人，傾向於在循序漸進中尋求長遠發展。正如入口味道清淡卻回味悠長的威士忌，不易上頭，最適合小酌慢品，在點滴細品中才能熟悉它、愛上它。

靈數5：白酒（燒酒）

你是自由與冒險的愛好者，豪爽、講義氣，追求自由自在、無拘無束。你喜歡聊天、玩鬧，活躍於人群之中，常給人熱情洋溢、活力四射的感覺。這樣的你像極了濃烈的白酒，汁液潔白晶瑩、無色透明，卻又香氣宜人，馥鬱純淨；味道則變化無窮，給人滿滿的歡愉感與幸福感。

靈數6：甜米酒

你善解人意，很懂得照顧別人，對別人的痛苦多能感同身受，很珍惜身邊的人、事、物，是一個柔和之人，常讓身邊的人有一種如沐春風的感覺。這樣的你就像甜米酒一般，雖然不完全屬於酒，卻有著酒的芳香，入口清甜潤滑，給人溫暖、甜蜜之感，讓人陶醉。

靈數7：紅葡萄酒

你是尋求真理的愛好者，有著極強的分析力與洞察力，善於思考與分析問題，並且有很正確的思想方法。你執著於追尋百分之百的答案，其他的答案都很難讓你滿意。就像香氣、口感豐富，酸度精準，甜度、單寧和風味物質達到高度平衡的紅葡萄酒，才能給味蕾帶來猛烈衝擊。

靈數8：香檳

你誠實可靠，獨具慧眼，有商業頭腦，對權力、錢財的慾望強烈，渴望攀登高峰，有所成就。你有很強的領導統禦力，能合理運用資源，不斷追求進步。就如同高貴優雅的香檳，可以新鮮得冒泡，令人興奮；也可成為細膩綿密的陳釀，香氣豐滿，口感豐富圓潤。

靈數9：啤酒

你的想像力超級豐富，好學、悟性高，能舉一反三。有一顆善良、溫暖的心靈，樂於助人，付出不求回報，也常常會有「無心插柳柳成蔭」的好運。就如同有「液體麵包」之稱的啤酒，含酒度低，營養價值高，不但能給人帶來歡愉，又有利於身心健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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