快訊

直播／敦睦艦隊疫情恐再擴大？ 指揮中心14:00記者會

敦睦染疫拔官 前艦隊長：被不懂海軍的陸軍部長犧牲

遙指心底杏花村！生命靈數看你的代表酒？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

酒，代表著「時間」與「釀造」。沉澱時光後留下的香醇，彷彿濃縮了一段往事、一份情誼。因此每種酒都有自己的性格，若人也能用酒來代表，你會是什麼酒呢？接下來就讓科技紫微網從生命靈數分析你的代表酒。

　

你的生命靈數計算方法：

將你的陽曆出生年月日各位數拆開相加，

加到不能再拆，變成個位數為止。

例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38，

然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

　

靈數1：白葡萄酒

你自信有魄力，敢為人先，標新立異，滿腦子的新奇點子。待人處事熱情豪爽，不太在意細節，也不太在意周圍人的眼光與評價。正如白葡萄酒，果香新鮮活躍，能夠很快喚醒嗅覺；而它清新尖脆的口感，又能令人興奮異常。

　

靈數2：雞尾酒

你心思細膩，多才多藝，有極強的直覺力和感受力，似乎具有洞察人心的能力。對於美的事物興趣濃厚，充滿了文藝氣息。就如同繽紛多彩的雞尾酒，芳香撲鼻，又令人賞心悅目；喝起來口感柔和順滑，酸甜可口，而且氣味又很有層次感，文藝、迷人。

　

靈數3：清酒

你的情感豐富，極具創意，喜歡高格調與藝術類的事物。無論是舞蹈歌唱、書寫創作、或是繪畫陶藝，都能喚起你的興趣。你給人的感覺就像是營養豐富的清酒，色澤清亮透明，氣味芳香宜人，口感純正、綿柔爽口，需要細品才能嘗出真味。

　

靈數4：威士忌

你是一個現實主義者，成熟穩重，目標明確，擅長組織管理。你頗能沉下心來學習、做事，較喜歡默默努力，不太求人，傾向於在循序漸進中尋求長遠發展。正如入口味道清淡卻回味悠長的威士忌，不易上頭，最適合小酌慢品，在點滴細品中才能熟悉它、愛上它。

　

靈數5：白酒（燒酒）

你是自由與冒險的愛好者，豪爽、講義氣，追求自由自在、無拘無束。你喜歡聊天、玩鬧，活躍於人群之中，常給人熱情洋溢、活力四射的感覺。這樣的你像極了濃烈的白酒，汁液潔白晶瑩、無色透明，卻又香氣宜人，馥鬱純淨；味道則變化無窮，給人滿滿的歡愉感與幸福感。

　

靈數6：甜米酒

你善解人意，很懂得照顧別人，對別人的痛苦多能感同身受，很珍惜身邊的人、事、物，是一個柔和之人，常讓身邊的人有一種如沐春風的感覺。這樣的你就像甜米酒一般，雖然不完全屬於酒，卻有著酒的芳香，入口清甜潤滑，給人溫暖、甜蜜之感，讓人陶醉。

　

靈數7：紅葡萄酒

你是尋求真理的愛好者，有著極強的分析力與洞察力，善於思考與分析問題，並且有很正確的思想方法。你執著於追尋百分之百的答案，其他的答案都很難讓你滿意。就像香氣、口感豐富，酸度精準，甜度、單寧和風味物質達到高度平衡的紅葡萄酒，才能給味蕾帶來猛烈衝擊。

　

靈數8：香檳

你誠實可靠，獨具慧眼，有商業頭腦，對權力、錢財的慾望強烈，渴望攀登高峰，有所成就。你有很強的領導統禦力，能合理運用資源，不斷追求進步。就如同高貴優雅的香檳，可以新鮮得冒泡，令人興奮；也可成為細膩綿密的陳釀，香氣豐滿，口感豐富圓潤。

　

靈數9：啤酒

你的想像力超級豐富，好學、悟性高，能舉一反三。有一顆善良、溫暖的心靈，樂於助人，付出不求回報，也常常會有「無心插柳柳成蔭」的好運。就如同有「液體麵包」之稱的啤酒，含酒度低，營養價值高，不但能給人帶來歡愉，又有利於身心健康。

　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【延伸閱讀】

紫微鑒定，透視你的黃金十年運

超準靈視！探索前世今生命運

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

葡萄酒 科技紫微網

延伸閱讀

罕見牛奶果！南投國姓買得到 還能助人解鄉愁

酒研所／ By Christian Milone 星級主廚領軍 北義料理與調酒的美味激盪

這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

呼叫「栗子頭」！來「八色烤肉」免費吃韓式豆腐鍋

相關新聞

遙指心底杏花村！生命靈數看你的代表酒？

酒，代表著「時間」與「釀造」。沉澱時光後留下的香醇，彷彿濃縮了一段往事、一份情誼。因此每種酒都有自己的性格，若人也能用酒來代表，你會是什麼酒呢？接下來就讓科技紫微網從生命靈數分析你的代表酒。

【心測】選你喜歡的風箏 測出你的心事

清明時節除了掃墓祭祖以慎終追遠之外，古人在這個節日有放風箏的習慣，象徵所有煩惱災難隨風逝去。看著多彩的風箏在天空飛揚，蟄伏了一冬的心事也跟著拿出來曬一曬吧！你有何心事鎖心頭？科技紫微網就根據你的選擇，為你一探究竟。

平常藉口不讀書！12星座現在最適合拿起哪類書好好研究一番

人類每天忙著上班下班打拼工作，出門應酬玩樂維持人際關係，總是有做不完的事情，各種情況讓自己分身乏術，老是說自己無法好好靜下來看本好書，而最近在疫情期間，交際應酬少了，時間多了，沒有藉口可以不認真讀書了，看看12星座的人這段時間最適合閱讀什麼書籍呢?

每日星座運勢／處女情場上頗為得意 投資可進可退

2020-04-23 牡羊座 有機會獲得好運之星的眷顧。 整體運：★★★☆☆ 單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向

【塔羅】想擺脫單身！桃花降臨時 你能牢牢抓緊嗎？

很多人天天都在心裡祈禱：希望真愛降臨、希望擺脫單身、希望好好談一次戀愛……但當那個人真的出現在你身邊時，你的愛情雷達能不能偵測到他呢？會不會一不小心就讓幸福悄悄離去？現在就由科技紫微網來為你占卜，看看桃花降臨時，你能牢牢抓緊嗎？

唐綺陽星座運勢週報：魔羯遇到熱烈追求 巨蟹接住上頭指令

太陽、天王星即將合相，大眾對於金錢議題特別有感，政府推出與金融、民生相關方案，方案需要保有彈性，才能因應突發狀況。冥王星停滯期，使得嚴峻的情勢有稍緩的跡象，開始回顧、檢討體制，針對問題做出改善處理。周末冥王星將逆行，是重整腳步的時刻，對於體制的改革，將在六月進行第二波的影響，請大家提高警覺。

殺破狼周運勢／白羊鬱悶心靈舒緩 金牛小心變工具人

白羊旅遊運方面，在旅遊宮位的金星與人際關係宮位的火星有良好連結，一位好朋友會帶你到一個不為人所知的秘境踏青散心，曬曬太陽，鬱悶的心靈會在此時獲得舒緩。

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

一場疫情阻斷了很多人賺錢的步伐！不能生產、不能工作，沒有收入來源，沒有銷售渠道，甚至每天一醒來面對的就是虧損……然而，即使有疫情這個大魔王擋在面前，還是有些生肖能夠財源廣進、興旺發達！就讓科技紫微網馬上來為你揭曉。

測字：陷入逆境迷霧 如何找回方向感？

心若沒有了方向，往哪兒走都是逆風而行。當深陷逆境迷霧時，你要如何找回方向感呢？科技紫微網根據你所選的字，來幫你預測喔。

小孟塔羅：2020年要開始佈局什麼？

佈局的意思是：從全面考慮進行安排。如同你今天要開一家店，必須要考量所需的資金，並且找到合適的店面，了解競爭對手情況，預估回收的時間等等。過程再視情況調整，才有達成目標的機會。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020年要開始佈局？

哪些生肖為了老闆拼命衝 卻忘了求生哲學導致仕途不順？

宋朝有位英雄，被皇帝連下十二道金牌，以莫須有罪名賜死。漢朝有位將軍，說了句「將在外，君命有所不受」，被皇后設計誅殺。理由很簡單──他們本事大，卻不聽話。歷史的教訓當然也會反映在現代職場，你知道哪些人會為了自己也為了老闆拼命往上衝，卻疏忽了該有的求生哲學嗎？從生肖就能略窺一二。以下科技紫微網就來點名，身為上班族的你，不只要看仔細，更要融會貫通！

自尊心最高的星座Top 5：雙子有保護色 獅子氣勢先贏

我們一般說的自尊心太強是指：外在表現上總是透露出不可被忽視的自尊心，為了維護自尊心不被踐踏而做了層層防護的舉動或言論。在人際關係上我們常看到有人因為自尊心太高而不小心吵架，或是自尊心太強讓人難以靠近，相處起來就會讓他人覺得卡卡的，不太舒適。而在十二星座當中那些星座的人自尊心普遍比較高呢？

熱門新聞

62元滿滿一鍋！全聯超強蚵仔麵線 吃過的網友都說讚

不敵疫情！成立15年「貝克漢健身中心」宣告結束營業　網友傻眼不捨

下周國內汽油價 估大降1元至20年新低

氣象局發布大雨特報 這四縣市留意局部大雨

全聯推三麗鷗全明星甜點系列 OREO聯名款也出邪惡新品

4縣市大雨特報！ 吳德榮：氣溫逐日緩降

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。