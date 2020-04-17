疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

【文‧科技紫微網】

一場疫情阻斷了很多人賺錢的步伐！不能生產、不能工作，沒有收入來源，沒有銷售渠道，甚至每天一醒來面對的就是虧損……然而，即使有疫情這個大魔王擋在面前，還是有些生肖能夠財源廣進、興旺發達！就讓科技紫微網馬上來為你揭曉。

第五名：生肖狗

屬狗者最近走正財運，投資機會不算少，但也要仔細研究，多中選優。宜把眼光放長遠一些，放長線釣大魚。偏財則較為顛簸反覆，不可貪心求強，更不可沉迷於賭博。

第四名：生肖牛

屬牛者進入鼠年，子丑相合，好運當頭。正財收入通常都符合你的預期，有時還能超出預期。但做各種投資時得注意量力而為，謹慎操作，切忌貪心，否則會連本帶利反被套進去。

第三名：生肖猴

屬猴者有吉星拱照，財運頗旺，可積極開源。此運尤其有利於生意人，經商的屬猴者可望財源豐沛，事務進展明快，經營順風順水。若是銷售、服務同時顧好，生意將會出現蒸蒸日上的勢頭。

第二名：生肖龍

屬龍者近期財運亨通，有利投資、經營。若有心擴大生意規模，今年不妨在口碑營銷上多花功夫。上班族的你也會因為工作表現突出、業績提升等因素得到加薪或豐厚的獎金。

第一名：生肖豬

財運走高，正財、偏財皆旺順。在求財方面，你不僅點子變多，連眼光都變得犀利。有創業、投資意願的話可以做好準備，伺機而動，搶佔先機。先前未處理的財務問題，也能在今年有效整頓。

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