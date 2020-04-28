【測字】感到諸事不順？下半年你的人生會逆襲嗎

【文‧科技紫微網】

今年上半年很多人都感到諸事不順，會不會期待著下半年來個逆襲翻身呢？其實，這絕非不切實際的事情，而是一個值得規劃的方向喔。下半年你的人生能否像電影裡的英雄，先被逼到絕境，再讓大家刮目相看，就讓科技紫微網以測字的方式為你預測吧！

請在接下來的四個字中選出第一眼看中的字，讓自己接受運勢的指引！

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

選擇「鹹」字：

下半年你的工作運勢相當強勁，自己也會奮力爭先。你在表現上會比往年更加積極，整體來說將朝著踏實、努力的方向前進。但是對於單身的朋友來說就未必是好事了，因為把精力都花在工作上，會讓你無暇顧及個人感情，很容易變成孤家寡人哦！

選擇「魚」字：

下半年你的桃花運一片大好，感情生活將多姿多彩，不管是曖昧的對象、還是可談戀愛的機會，都會非常多哦！另一方面，你將會在娛樂上花一大筆錢，並投入許多心思在享樂上。活在當下固然沒錯，但太安於享樂也會讓人變得懶散，想要完成逆襲，可就需要更努力來為自己創造機會了！

選擇「翻」字：

選中這個字，意味著你會遇到非常重大的突破。下半年你可能會走一條想都沒有想過的路，進入一個全新的世界。你可能會換一種新的生活方式，開啟人生的新旅程，也可能體驗全新的戀愛模式。無論是哪種換新，切記不可違背自己的本心哦！

選擇「身」字：

選到這個字的你，心中有股豪邁之氣。這意味著你在接下來的日子裡會以更大的信心去接受改變。而且下半年你的貴人運也非常旺盛，賞識你的伯樂將會出現，使你的事業發展一片大好。事業運本身也很強，有機會在所屬的行業裡做出成就，逆襲成功只是遲早的事。

人或多或少都會陷入逆境。當你尋求逆襲翻身的機會時，也要切實記得，那只是一時的運程。無論跳得多高，最後都需要落回地面，腳踏實地的往前走！

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