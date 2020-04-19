殺破狼周運勢／白羊鬱悶心靈舒緩 金牛小心變工具人

殺破狼2020年4月20日～4月26日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，日常生活缺乏的物資會在此時被補足，同時收益有增加的趨勢，新月期間，可許下與金錢、物質生活相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星與人際關係宮位的火星有良好連結，一位好朋友會帶你到一個不為人所知的秘境踏青散心，曬曬太陽，鬱悶的心靈會在此時獲得舒緩。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星、木星受到水星影響，與上司或是合作的同事溝通不良，雖然會選擇沈默，但要容易遷怒不相關的人，造成人際關係更不利於你。

感情運方面，在精神宮位海王星受到傳播宮位的金星影響，在網路上認識的網友會有許多曖昧言語的互動，甚至斗內很多金錢給對方，但最後會發現陷入的愛戀是一場騙局。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，有許多新的邂逅與遭遇會在此時改變你的命運，做任何決定都會帶來前所未有的可能性。新月期間，可許下任何願望，包括情感關係的發展，會因此覓得良緣。

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，目前不論是生活物資或是經濟狀況都非常寬裕，會想買些好東西犒賞自己。然而金星受到海王星影響，此時出手太過於揮霍，花錢會比較奢侈浪費。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到金星影響，雖然目前有餘裕的金錢可以借給別人，或是無償的捐贈，不過這些被幫助的人其實只是利用可憐的外在騙取你的同情，最後會發現自己真心換人絕情。

工作運方面，在志業宮位的土星受到新月影響，接掌新的職務或任務時請謹慎考慮，有些看似光鮮亮麗的工作，實際上都在剝削你的貢獻，不論如何盡心盡力，會被當成工具人，利用完畢即被甩鍋。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，與某個一起工作的夥伴默契極佳，互動良好，擦出曖昧的火花。新月發生在心靈宮位，可許下與情感層面有關的願望，會獲得新月的祝福。

金錢運方面，木星與冥王星合相在財務宮位，因為職務之便，會獲得許多別人無法輕易拿到的資源。某些雙子座會獲得公司的配股，目前看似價值不高，但未來遠景可期。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到命宮的金星影響，在職場上鬧出緋聞，可能還不只一樁，卻都不是你中意的對象，造成工作上的困擾，許多人會以有色眼光看待你。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到木星與冥王星影響，與親朋好友之間發生財務糾紛，甚至必須要尋求司法管道解決。某些雙子座與朋友間的距離拿捏不當，惹上一堆爛桃花。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，並與天王星合相，參與一些特別的活動會迅速結交到許多新朋友，建立新的人脈。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會使你更受人歡迎與喜愛。

感情運方面，木星與冥王星合相在感情宮位，會開始與喜歡的人規劃未來的生活發展，不過有許多事情仍在磨合階段。金星在心靈宮位行進，單身的巨蟹座，與暗戀的對象會有曖昧的言語互動，心裡很愉悅，卻不敢更進一步。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的水星受到夥伴宮位的木星、冥王星影響，一起工作的夥伴對於團隊的發展有些意見不合，某些同事或是上司的態度過於固執，不願意正視目前遭遇的問題。

健康運方面，火星與土星齊聚疾厄宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害，某些老毛病有惡化的趨勢，嚴重的話甚至需要動手術治療。某些器官或傷口有發炎的現象，會產生發燒的病徵。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，新的工作部署將會影響到你未來的生涯規劃，此時要謹慎做決定。新月期間，可許下與工作、事業、未來發展有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星持續在人際關係行進，終於有機會可以出門透透氣，與好朋友見面聊聊垃圾話。但由於金星受到海王星影響，此時人與人之間的防護要做好，避免因此不小心傳染流行性疾病。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與火星齊聚在感情宮位，受到喜歡的人寵溺，會引發任性與壞脾氣的劣根性，當心被對方討厭，對待正在穩定交往的情感對象，還是要謹慎一些。單身的獅子座，容易被爛桃花糾纏。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到金星影響，投資理財要特別謹慎，不懂的領域不要涉入，容易遇到吸金詐騙，即便是親朋好友，也要保持警覺，不要幫他人作保或當人頭戶，當心招來無妄之災。

處女座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，在研究領域上會有突破，學習新的科目會漸入佳境，新月期間，可許下有關學業、研究領域、專業提升相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，集所有的榮耀與光環於一身，在職場上的成就斐然。但由於金星受到在夥伴宮位的海王星影響，有些合作夥伴會藉由你的光環，做一些私相授受的勾當。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到金星影響，一股腦陷入不可思議的熱戀狀態，卻可能是一場騙局，當心對方另有目的。關係穩定下來的處女座，會感覺對方有許多秘密隱瞞你，此時會選擇忽略這些直覺，不想自尋煩惱。

健康運方面，水星持續在在疾厄宮位行進，呼吸系統較為脆弱，容易受病毒感染。火星與土星持續在健康宮位行進，當心血光之災，發生意外傷害以及急性疾病的機率較高。老毛病不斷復發，會是身體狀況較為不理想的時期。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，某筆分期付款的債務還完，財富重獲自由，有餘裕的金錢作理財規劃。新月期間，可許下與金錢、債務、投資相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到金星影響，暫時會處在完全沒有工作的真空狀態，雖然可休息一陣子，卻可能會過得比較糜爛，某些天秤座會開始過著日夜顛倒的生活。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到在家宅宮位的木星與冥王星的影響，目前處在出門不太方便的時期，兩人無法在外頭約會。已經同居一起生活的天秤座，兩人會因為家宅相關問題意見不合而吵架。

健康運方面，在健康宮位的海王星受到金星影響，情緒會顯得憂鬱痿糜，會是精神疾病好發的時期。新月發生在疾厄宮位，與天王星合相，本週當心吃壞肚子，引發急性腸胃疾病。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，情感關係明朗化，與喜歡的對象關係塵埃落定。新月期間，可許下與情感關係相關的願望，會獲得新月的能量祝福，有情人終成眷屬。

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，會因為一些特殊的事件獲得金錢補償。或是購買彩券中了一筆為數不少的獎金。然而金星受到海王星影響，此時很容易把錢花在不切實際的事物上，出手太過揮霍，有些金錢白白浪費掉。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到溝通宮位的木星、冥王星影響，與同事或客戶溝通不良，許多重要的事務被冷處理。不論是在職場或是在網路上需特別謹言慎行，此時特別容易惹上口舌之災，被麻煩的人纏上。

交通運方面，在交通宮位的木星與冥王星呈現合相，交通工具容易故障，或是會惹上行車糾紛、被開罰單，搭乘大眾運輸工具也要當心摔傷。此時需特別注意交通安全。

射手座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，與天王星合相。突然接受一個特殊的任務或職務，使得你未來必須擔負一項挑戰性極高的工作。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，不論是單身或是有伴侶的射手座，目前情感關係十分甜蜜，陷入熱戀。但由於金星受到海王星的影響，當心被愛情騙子詐騙，對方可能同時有好幾個備胎。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星與冥王星受到水星影響，對於某些偶像、動漫週邊商品非常熱衷，就算傾家蕩產也要搜集全套。某些射手座會把錢全花在寵物、小孩身上，孩子的狀況令你擔憂。

健康運方面，新月發生在健康宮位，與天王星合相，腸胃狀況不佳，本週特別容易胃痛，或是腹瀉。心血管方面的問題也要注意，容易心悸或頭暈目眩，當心是心臟疾病的前兆。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，單身的摩羯座，即將邂逅一個改變你生命的戀情。關係穩定的摩羯座，懷孕的機率很高。新月期間，可許下與戀愛、子女有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，在家宅宮位的水星與火星有良好連結，即便與家人意見不合，有些冷戰的情況發生，卻還是會在經濟方面默默給予你支援。某些摩羯座最近能宅在家中的時間多了，可以充分享受居家生活。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到海王星影響，職場正處在無事可忙的閒置狀態，容易找不到目標，失去自我。某些摩羯座正在放無薪假，或是因為大環境不佳失去工作，感到心情憂鬱，生活糜爛。

金錢運方面，土星與火星齊聚金錢宮位，收入銳減，對於存款逐漸見底感到焦慮。某些摩羯座生活的重要物資、食物，快要消耗殆盡，卻無法獲得補給，對於看不到未來的日子感到悲觀。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與天王星合相，有搬家需求的水瓶座，會在短期內找到理想的物件。不需要搬家的水瓶座，家庭會有預期之外事件發生。新月期間，可許下家宅、家庭方面的願望，會獲得新月能量的庇佑。

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，此時會是桃花盛開的時期，會有許多人對你表達好感，容易與某人陷入熱戀狀態。然而金星受到海王星影響，此時也要當心被爛桃花糾纏。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的水星受到冥王星與木星的影響，正在尋求新的工作的水瓶座，雖然被某個單位錄取，不過待遇不太理想，有些自由會受到限制。工作穩定的水瓶座，在職場上當心口舌是非，有人會在背地裡說你的壞話。

健康運方面，火星與土星齊聚命宮，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，慢性疾病容易惡化，甚至需要動手術治療。冥王星與木星齊聚心靈宮位，睡眠品質不佳，常會覺得莫名焦慮，當心精神方面的疾病好發。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在面試宮位，需要尋找新工作的雙魚座，履歷會被許多單位注意，正要參加任何考試認證的雙魚座，此時考試運佳。新月期間，可許下面試、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在命宮的海王星與人際關係宮位的木星、冥王星有良好連結，與某個朋友互動曖昧，似乎對你有好感，不排除與對方交往看看。已經有穩定關係的雙魚座，天天宅在家中被另一半照顧得很好，容易被寵成公主病。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到人際關係宮位的的木星、冥王星影響，某筆借出去的金錢，被對方耍賴不還，可能會因此與朋友起口角。與人金錢往來容易有糾紛，當心會被人佔便宜。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到海王星影響，家中目前囤積太多物資與食物，許多東西過了保存期限，造成許多資源浪費。此時家中一片混亂，需要好好整理，斷捨離一些用不上的雜物。

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