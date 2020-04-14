自尊心最高的星座Top 5：雙子有保護色 獅子氣勢先贏

我們一般說的自尊心太強是指：外在表現上總是透露出不可被忽視的自尊心，為了維護自尊心不被踐踏而做了層層防護的舉動或言論。在人際關係上我們常看到有人因為自尊心太高而不小心吵架，或是自尊心太強讓人難以靠近，相處起來就會讓他人覺得卡卡的，不太舒適。而在十二星座當中那些星座的人自尊心普遍比較高呢？

第五名 牡羊座

牡羊座的人其實個性蠻兩極的，在面對心愛的人或是家人面前常常像小綿羊一樣溫順，願意吃苦耐勞完成很多事，甚至很多牡羊座的朋友會願意扛家計，萬事全能一把罩，更多時候他們在工作上也會要求自己展現完美，努力追求卓越。但他們同時也是非常在乎感受的一群人，如果他們的辛勞付出得不到感謝，甚至被貶低數落說根本也沒做什麼，他們會感到極度受傷，然後更想證明自己有很大的功用，會覺我才不是沒用的人，我可以做更多來證明自己很重要！這時候自尊心就會超強烈的展現，說話容易全身帶刺，或是動不動就覺得別人是故意講話刺他酸他，讓身旁的人覺得可以不要這麼緊張嗎？其實跟他們相處只要在言語上多多肯定，就不太會出現這樣的問題，所以算是一但開關被打開自尊心就會爆炸，但平常很好相處的類型喔！

第四名 雙魚座

傳說雙魚座的人總是善良迷糊又可愛，但這些特質幾乎是只有在愛情裡面才會表現出來，其實雙魚座的人常常是逼自己逼到發瘋的人，基本上雙魚座的人事業心都蠻重的，而且會有完美主義的症狀，而他們心思細膩敏感，又喜歡自己多才多藝，只有在當自己擁有很多能力時，才會讓他們感到舒適與放鬆，因為這會減緩他們對自我價值的焦慮感，雖然他們看待別人的標準不會太嚴苛，但在他們心裡會認為，一個值得敬重的人必須要是十項全能的人。特別容易這樣要求自己，所以他們很容易呈現激不得的狀態，特別在人品個性與事業能力上，若是被比自己條件差的人唇舌相激，他們會心裡一把怒火，一找到機會就想諷刺對方，或是會想要找到機會給對方一個教訓。自尊心相當高，表面假裝不在乎，私底下恨得牙癢癢隨時找機會報復。

第三名 魔羯座

摩羯座的人自尊心可以說是非常的強，這個從他們還是三四歲的孩子時就看得出來，對很多事情都有自己心裡的一套標準不容易被推翻，而大多數的摩羯座在長大的過程中也會經歷很多磨難，那些他們拚出來的人生價值是無法被動搖的。通常他們對事業表現都有超強自尊心，而階級感很重的魔羯很懂得敬老尊賢，若是遇到沒禮貌的晚輩，他們特別容易被激怒，會覺得如此揮霍任性與白目的人，終將遭遇瓶頸與災難。這也是為什麼他們不是自尊超高第一名，因為在敬老與為了建立事業人際關係上，他們是可以瞬間拋開自尊心的，為了成功他們可以吃盡各種苦難刁難。但對於他身邊最親近的人來說，有時候很辛苦，因為摩羯座這些壓抑苦悶會特別希望最親近的人可以理解，若不能理解，摩羯座很容易就發脾氣了。真的是有點難相處呢！

第二名 雙子座

雙子座的人表面上總是嘻嘻哈哈，看似很隨和、鬼靈精怪，但那些都是他們用來維持自尊心的保護色，對雙子座的人來說，他們常常會希望別人覺得自己是最厲害與懂最多的人，這並不是說他們不會欣賞他人的優點，而是今天不管這個世界如何多采多姿，希望能在其他人眼中表現最獨特，最無法忽視。這種絕無僅有的獨特性就是雙子座自尊心爆炸的雷點，若想要激怒雙子座，只要咬住他們不過是個多麼平凡無奇的人類，就可以瞬間踩爆自尊心到最高點，但請千萬不要這麼做，因為他們真的會極度受傷，若遇到人挑戰自己的獨特性，通常他們會華麗的閃避，或者在話鋒一轉之後立刻要講贏對方。而雙子座想維持懂得比別人多這件事，是因為這會讓他們覺得自己對身邊的人有貢獻，可在必要時幫上別人，也可以維持良好的尊嚴感。

第一名 獅子座

獅子座的人絕對是自尊心爆棚第一名，這個自尊心會展現在他們生活的各種面相，譬如喜歡比較華麗的東西，或是喜歡去有名的昂貴餐廳，拍照打卡之外還會拍到正在使用的名牌包包，只要是能夠襯托他們尊貴的象徵物，他們都會去盡情的享受，而他們的超高自尊心就會透過這個來展現。絕對不能讓其他人認為他們矮人一截。輸人不輸陣氣勢一定要先贏。你也可以看到獅子座的人會很在乎自己是不是最受朋友歡迎的，工作頭銜是不是能拿出來說嘴，如果自己表現差強人意，有小孩的獅子座也會把小孩拿出來比，因為那就是他自己的延續。尤其過得富裕程度越高的獅子座越是高自尊。若是被人怠慢了雖然第一時間通常不會爆發，但會牢牢記住。如果刻意的去攻擊或貶低獅子座的人，絕對會得到一場砲火猛烈的回擊，尊嚴對他們來說跟生命一樣重要。