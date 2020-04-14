浪漫邂逅是個美麗但椎心的錯誤！看純情女與渣男的故事

這是一個純情女與渣男的故事，但是它可能和你想像的不太一樣。

浪漫的邂逅是個美麗但椎心的錯誤

既然自許為「沒有辦公室的人生策略長」，辦公室就不會是標準配備。雖然聽起來非常灑脫，但是執行起來卻是要仔細思量、瞻前顧後。

「行動辦公室」的概念一點都不新鮮，但是要讓自己在任何場合都可以迅速進入工作狀態，配備及工具都要一應俱全。

電腦是基本配備，無論是要論命解說或是上課教學，它都是最重要的工具。考量攜帶的方便性，「輕薄」(當然是指電腦)就是必要的條件。

幾年前M公司推出了重量只有數百公克的「裝置」(該公司的文件對它的暱稱)，號稱既是平板也是電腦；配上又可以當作保護蓋的鍵盤，的確很吸引人。

買了之後用起來也的確很順手，尤其是收在背包裡，就像一本普通的筆記本，簡直比筆記型電腦還像筆記。

但是「輕薄」畢竟還是要付出代價的(當然還是指電腦): 除了「裝置」的基本價格就比一般同等級的筆記型電腦高一些，再加上要讓它能夠在必要時同時連接其他的週邊裝置，又買了擴充基座；為了應付上課教學時不同環境的投影設備，又分別買了HDMI及VGA轉接線。最後，還加買了延長保固服務，但心中卻暗自期望永遠都不會用到。

剛開始使用的半年，「裝置」一切狀況良好。就像開始熱戀的戀人一般，每天帶著它同進同出，毫無累贅，只覺得相見恨晚。

半年後的某一天，螢幕畫面開始抖動。一開始還以為自己老眼昏花，視力不良。但是隨著抖動的頻率增加、時間增長，已經讓人無法漠視它的存在。查了產品支援的論壇，才發現這是產品設計的瑕疵，短時間之內無法有效地解決。

心情的低落是可想而知的，就像是發現心愛的人有了自己沒有辦法接受的缺點(例如: 說謊、劈腿、好賭、酗酒、生活中的壞習慣)。 雖然明知道這些都是有可能發生的事(產品故障、有瑕疵)，但是在還沒做好心理準備之前，就這樣大剌剌地發生了，實在是很難令人接受。

但是畫面抖動的情況已經影響了日常的工作，雖然心中有千百個不願意，但是還是聯絡了客服 ，準備將「裝置」送修。

嚴格說來，這個產品根本沒有送修這回事。處理的方式就是把瑕疵的產品寄回，然後會收到 一台號稱「不是全新但是功能正常」的替代品。 雖然如此，收到了這些號稱正常的替代品，還是會發現它們有其他大小不一的功能問題。日子就在替代品換來換去、等待與期待當中過去了。最後，總算換到一台看起來沒什麼問題的「裝置」。

羅馬不是一天造成的，情變也是

一年之後，「裝置」又開始發生畫面抖動的情形。有了上次的經驗，知道咒罵與抱怨是無濟於事的； 所以再度打電話給客服，安排產品更換。

號稱正常的替換品送來了，行禮如儀地把所有的軟體、備份的資料重新安裝後，心中默默地祈禱: 希望這是最後一次面對這種備受折磨的情形。

又過了一年，畫面抖動的現象一如季節的更迭，準時報到。這回心中實在難以保持體諒與平靜， 於是花了很長的時間和客服溝通，終於爭取到用一台全新的下一代產品來替換。

歷經等待、軟體安裝、資料復原的步驟，心中再次默默地祈禱: 換了下一代的全新產品，惱人的畫面抖動問題應該可以解決了吧!

好景不常，還沒來得及驗證下一代的產品是否真正解決了畫面抖動的問題，它就在我上課前無預警地當機!

這回不是畫面抖動的這種「小問題」， 而是完全無法開機! 就這樣，我憑著記憶講完了4個鐘頭的課程。上完課之後精疲力竭，腦筋一片空白!

但是隔天還是要上課，不能沒有電腦!

於是強打起精神，又花了大半天的時間，用盡各種方法試著讓「裝置」正常開機。

但是，它讓我徹底地失望!

你要是不放手，心和眼睛就不會打開

「是該換一台了!」 我心中默默地對自己說。

但是，曾經有那麼一小段短暫的時刻，我甚至還想: 「是不是該換一台同一品牌最新一代的產品? 最新一代的產品應該把過往的問題都解決了吧?」

但是我的理智馬上把我拉回現實:「還要繼續相信這個欺騙我多次的『渣男』嗎? 我還要繼續將我寶貴的青春歲月浪費在這個系列的產品上嗎?」

心底的另外一個聲音又響起: 「它的輕薄的確很好用，除了品質差一點之外，其實沒有其他什麼重大的缺點!」 它似乎試圖幫這個「負心漢」說點好話，好讓我可以回心轉意。

我決定再給它一次機會，於是我打電話給客服，看看他是不是有辦法能夠讓「裝置」恢復正常。

但是客服給我的回答，讓我真的下定了決心!

客服說: 「很抱歉，既然你都已經按照我們的標準程序，試圖讓它恢復正常重新開機但卻失敗，我們好像也沒有其他的方法。所以唯一的做法就是再換一台替代品給您。對於造成您的不方便，我們深表歉意!」

我終於明白什麼叫做「勇於認錯，但絕不改過」!

於是，我請客服按照程序儘快處理。掛上電話之後，我決定重新找一台符合我心目中期望的筆記型電腦。

我問了問自己: 「你最在意的是什麼? 還是輕薄嗎? 那麼就找符合輕薄條件的產品!」

我找到了嗎?

是的，我找到了!

雖然新的筆記型電腦不像原來的「裝置」那麼令人愛不釋手；但是對我來說，能夠穩定工作才是當前最重要的。

另一個說服我自己的理由是: 重要的系統及資源，都要有一個備援系統。我讓自己長時間處在這種「完全沒有替代方案」 使用狀況，的確給自己增添許多壓力。

在新電腦完成所有的系統、軟體安裝，及備份資料恢復正常之後，我不禁回想: 在這段時間內，自己心裡到底在想些什麼?

遇到渣男不是問題，離不開渣男才是問題

我自認是一個理性的人，但是為什麼在這件事的處理上，又顯得那麼舉棋不定、猶豫不決呢?

而自己的這些想法與糾結，不正像是一個純情的少女愛上了一個滿嘴謊言、慣性劈腿的渣男嗎?

當別人來問感情的問題如何解決，或是面臨工作、感情上難以選擇的情境時，我總是會用「看開一點，天涯何處無芳草」、「留得青山在，不怕沒柴燒」 這種符合世俗正確，但是無關痛癢的方式來勸說當事者。

" 明明知道這個對象不適合，但就是沒有勇氣主動提分手! "

“ 明明知道自己在工作上被虧待了、受委屈了，但就是沒有勇氣主動提離職 ! ”

這種「明明 ….，但是 …..」的糾結，也意味著旁人都很輕易地看出哪裡不對勁，而且該怎麼處理，偏偏自己就身陷其中。

當自己面臨類似的情況時，才意識到「情感與理智」的確是在內心相互爭鬥、糾纏不休 、針鋒相對的兩股力量。

但究竟是什麼原因，會讓自己陷在這種情境呢?

1. 沒來由地相信「明天會更好」、「睡一覺醒來，所有問題會自動解決」。因為面對問題太痛苦了，一碰就痛，只好選擇繼續不斷地欺騙自己。

2. 沒看穿對方那些甜言蜜語或對自己的好，其實只是話術跟技倆。(因為M公司是知名品牌，應該有能力、也會負責任地處理問題)

3. 看穿了對方的甜言蜜語，但假裝沒這回事。因為比起被騙，更害怕自己失去愛、不被愛。假裝沒這回事，至少可以活在「自己還有人愛」的假象中。 (產品還在保固期，相信M公司及客服會和自己一起解決問題)

4. 渣男很帥、很有錢、長得很體面、學經歷背景很好，可以滿足純情女的各種需求，包括心理的虛榮、物質上的滿足。(「裝置」是知名品牌、重量很輕、攜帶方便，和其他的筆電不同，常常被別人好奇地詢問)

5. 發現對方是渣男時，自己已經投入許多情感、時間、資源；如果現在抽手、離開，沈沒成本太高，很不甘心自己做了賠本生意。(「裝置」本來就比較貴，還買了擴充基座、HDMI及VGA轉接線、延長保固服務；如果是再買同一品牌最新一代的產品，至少擴充基座、轉接線還可以繼續使用)

6. 相信渣男是稀有的、唯一的；如果離開他，就再也找不到另一個。(手邊只有一台電腦，工作、教學、寫文章都要用到；一旦沒有電腦，日子就會從彩色變成全黑!)

雖然買了新的筆記型電腦，打亂了這個月的收支預算，而不得不節衣縮食，減少開支。但是少了另一層的壓力，心情也跟著輕鬆了許多。

和太座聊了這一陣子的心情與感想，以及終於擺脫「渣男」如釋重負的感受，她沒說什麼，只是靜靜地聽著。

過了半小時，她終於開口說話了: 「這麼說來，你現在就有兩部電腦，對嗎? 依照你的邏輯與譬喻，你不就是在享齊人之福嗎? 新歡與舊愛都在你身邊.....」

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】