唐綺陽星座運勢週報：金牛表現亮眼 雙魚感情陰錯陽差

世界知名的史丹佛大學研究中心曾發表一份驚人的調查，研究結論指出：一個人賺的錢，12.5%來自知識，87.5%來自人脈。如此耐人尋味的數據，彷彿在告訴我們「如果知識就是力量，那麼人脈就是超能力！」其實，紫微斗數比研究人員更早發現這個秘密喔！根據紫微斗數的學說，以下命格正是神奇力量的泉源，跟著科技紫微網一起看看哪些命格上榜了？

2020-04-09 15:57