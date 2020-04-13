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唐綺陽星座運勢週報：金牛表現亮眼 雙魚感情陰錯陽差

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報4/13-4/19

重要星象：太陽白羊最後衝刺，冥王星停滯期，火、土都在水瓶

太陽在白羊座最後衝刺，為民生及各個企業帶來關鍵性突破，週日後太陽在金牛座，金錢問題受到凸顯，政府對於財政方面的紓困處理，將會有明朗化的趨勢。冥王星停滯期，過去所受的嚴峻考驗，正在逐漸減緩，應趁此時期反思和回顧，針對架構及問題進行改進。火星、土星都在水瓶，科技或是個人化產業出現新商機，展現欣欣向榮的可能性。

工作注意：金牛、天蠍、射手、水瓶

金牛：表現亮眼有契機出現

天蠍：有好消息出現，競爭中能拔得頭籌

射手：展現積極主動，才能搶得先機

水瓶：遇到可敬的對手，可試著效法對方

桃花注意：雙子、獅子、魔羯、雙魚

雙子：太過情緒化，要適時檢討自己

獅子：要懂得經營情趣，以免太無趣

魔羯：感情是否打開，全靠自己決定

雙魚：感情上有陰錯陽差的感覺

財運注意：巨蟹、處女

巨蟹：因資源匱乏，感受到理財的重要

處女：理財調整的關鍵時期

健康注意：白羊、天秤

白羊：當心太勞累，造成腦神經衰弱

天秤：注意心血管疾病或血壓問題

星座運勢 冥王星 火星 唐綺陽 每週星座運勢

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