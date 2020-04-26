每日星座運勢／牡羊做事情很有幹勁 容易發現商機
2020-04-26
牡羊座
心情愉快，做事情很有幹勁。
整體運：★★★★★
今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。
愛情運：★★★★☆
愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象；戀愛中的人約會較頻繁，感情進展快速。
事業運：★★★★☆
活力四射，若總是沉悶的待在屋裡，很容易束縛你的思想。
財運：★★★★★
事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，特別是想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：07:00-08:00玉髓紅
開運方位：正北方向
金牛座
害人之心不可有，防人之心不可無。
整體運：★★★☆☆
今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。
愛情運：★★★★☆
與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者暫無感情困擾，享受獨處時光！
事業運：★★★☆☆
心情輕鬆愉快，可以利用休息時間，思考往後的目標與重心！
財運：★★☆☆☆
省小錢、花大錢的日子。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-09:00象牙白
開運方位：西南方向
雙子座
依賴性太強，承受能力大大降低。
整體運：★★★☆☆
對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。
愛情運：★★★★☆
單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。
事業運：★★★☆☆
樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。
財運：★★★☆☆
吃一塹，長一智，今天你購物識貨的水準頗高！
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-08:00墨玉綠
開運方位：正西方向
巨蟹座
向他人表示愛心的好時候。
整體運：★★★★☆
今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。
事業運：★★★★☆
快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。
財運：★★★☆☆
錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00大理石灰
開運方位：東北方向
獅子座
狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。
整體運：★★★★☆
浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。
愛情運：★★★★☆
有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。
事業運：★★★★☆
心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。
財運：★★★☆☆
謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
處女座
小心因感性多情帶來的困擾。
整體運：★★★☆☆
此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。
愛情運：★★★★☆
愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！
事業運：★★★☆☆
是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。
財運：★★☆☆☆
沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：16:00-18:00蕃茄紅
開運方位：正南方向
天秤座
有機會發揮專長與才藝。
整體運：★★★★☆
如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！比如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。
愛情運：★★★★☆
表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！
事業運：★★★☆☆
諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。
財運：★★★★☆
福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會略勝他人一籌。幸運的你很讓人眼紅喔！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-22:00香檳金
開運方位：正北方向
天蠍座
溫馨的一天。
整體運：★★★★☆
親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便味道不好，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。
愛情運：★★★☆☆
單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。
事業運：★★★★★
應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。
財運：★★★☆☆
注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-09:00蘋果綠
開運方位：東北方向
射手座
心情愉悅，好運降臨。
整體運：★★★★☆
有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起休閒的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。
愛情運：★★★★☆
已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！
事業運：★★★☆☆
平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。
財運：★★★☆☆
在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-09:00象牙白
開運方位：正北方向
摩羯座
閱讀也是種享受。
整體運：★★★★☆
愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。
愛情運：★★★★☆
戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！
事業運：★★★★☆
苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。
財運：★★★☆☆
財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-16:00嫩芽綠
開運方位：東北方向
水瓶座
今天運勢旺盛，各方面表現都很不錯。
整體運：★★★★☆
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。
愛情運：★★★★★
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！
事業運：★★★☆☆
多與人交往，交流想法，彼此瞭解，彼此互動，這樣對你會很有利。
財運：★★★★☆
經濟壓力減小，賺錢渠道多。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-19:00珊瑚橙
開運方位：正西方向
雙魚座
讓他人成為愛情的助力。
整體運：★★★★☆
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
愛情運：★★★☆☆
桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。
事業運：★★★★★
頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！
財運：★★★★☆
出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 !相對的有可能會出現大方回饋的請客動作。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00萊姆黃
開運方位：西北方向
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