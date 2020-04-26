每日星座運勢／牡羊做事情很有幹勁 容易發現商機

2020-04-26

牡羊座

心情愉快，做事情很有幹勁。

整體運：★★★★★

今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。

愛情運：★★★★☆

愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象；戀愛中的人約會較頻繁，感情進展快速。

事業運：★★★★☆

活力四射，若總是沉悶的待在屋裡，很容易束縛你的思想。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，特別是想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00玉髓紅

開運方位：正北方向

金牛座

害人之心不可有，防人之心不可無。

整體運：★★★☆☆

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。

愛情運：★★★★☆

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者暫無感情困擾，享受獨處時光！

事業運：★★★☆☆

心情輕鬆愉快，可以利用休息時間，思考往後的目標與重心！

財運：★★☆☆☆

省小錢、花大錢的日子。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00象牙白

開運方位：西南方向

雙子座

依賴性太強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★★★☆

單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。

事業運：★★★☆☆

樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。

財運：★★★☆☆

吃一塹，長一智，今天你購物識貨的水準頗高！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00墨玉綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

事業運：★★★★☆

快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。

財運：★★★☆☆

錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00大理石灰

開運方位：東北方向

獅子座

狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。

愛情運：★★★★☆

有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。

事業運：★★★★☆

心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。

財運：★★★☆☆

謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

處女座

小心因感性多情帶來的困擾。

整體運：★★★☆☆

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！

事業運：★★★☆☆

是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。

財運：★★☆☆☆

沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

天秤座

有機會發揮專長與才藝。

整體運：★★★★☆

如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！比如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。

愛情運：★★★★☆

表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！

事業運：★★★☆☆

諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。

財運：★★★★☆

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會略勝他人一籌。幸運的你很讓人眼紅喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00香檳金

開運方位：正北方向

天蠍座

溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便味道不好，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

愛情運：★★★☆☆

單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。

事業運：★★★★★

應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。

財運：★★★☆☆

注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00蘋果綠

開運方位：東北方向

射手座

心情愉悅，好運降臨。

整體運：★★★★☆

有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起休閒的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。

愛情運：★★★★☆

已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！

事業運：★★★☆☆

平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。

財運：★★★☆☆

在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00象牙白

開運方位：正北方向

摩羯座

閱讀也是種享受。

整體運：★★★★☆

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

愛情運：★★★★☆

戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！

事業運：★★★★☆

苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。

財運：★★★☆☆

財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

水瓶座

今天運勢旺盛，各方面表現都很不錯。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

多與人交往，交流想法，彼此瞭解，彼此互動，這樣對你會很有利。

財運：★★★★☆

經濟壓力減小，賺錢渠道多。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

雙魚座

讓他人成為愛情的助力。

整體運：★★★★☆

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。

事業運：★★★★★

頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！

財運：★★★★☆

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 !相對的有可能會出現大方回饋的請客動作。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00萊姆黃

開運方位：西北方向





