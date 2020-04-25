每日星座運勢／摩羯有不錯求職機會 單身桃花紛飛

2020-04-25

牡羊座

有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

整體運：★★★★★

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。集體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

直覺力頗強，對一些事情極具危機感，若能很好地運用資源可獲得強大的助力。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00深茄紫

開運方位：正西方向

金牛座

投資有道就大膽行事吧。

整體運：★★★☆☆

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道訊息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

愛情運：★★★☆☆

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

事業運：★★★☆☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

財運：★★★★☆

小有偏財運，會有小財自動送上門。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00深茄紫

開運方位：正西方向

雙子座

有心想事成的愉悅感。

整體運：★★★★★

與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶上另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。

事業運：★★★★☆

享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！

財運：★★★★★

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會可以撈一筆！別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

守得雲開見月明。

整體運：★★★☆☆

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

愛情運：★★★★☆

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

事業運：★★☆☆☆

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

財運：★★★☆☆

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00金桔綠

開運方位：正南方向

獅子座

美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

整體運：★★★☆☆

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起矛盾，讓本是輕鬆的約會變得緊張。

事業運：★★★☆☆

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

財運：★★★☆☆

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00象牙白

開運方位：正東方向

處女座

坦誠面對壓力。

整體運：★★★★☆

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和愛人遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業渡過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。

事業運：★★★☆☆

整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。

財運：★★★★☆

有撈外快、從事投機獲利的機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00白鋼銀

開運方位：正南方向

天秤座

財富就在身邊。

整體運：★★★★☆

和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者在感情上易遇到一些困難，但不要灰心，多加留心觀察，用智慧去贏得愛情吧！

事業運：★★★★☆

容易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，很有成就感。

財運：★★★★☆

財運不錯，與他人合作能爭取到更多進財機會！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00蘋果綠

開運方位：正北方向

天蠍座

脾氣易暴躁。

整體運：★★★★☆

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避除破財的危險。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

事業運：★★★★★

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

財運：★★★★☆

小投資，大收獲。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00竹葉青

開運方位：正北方向

射手座

別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

整體運：★★★☆☆

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。

事業運：★★★☆☆

有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！

財運：★★★★☆

金錢上有支援者。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00碧空藍

開運方位：正西方向

摩羯座

今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

整體運：★★★★★

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞅準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

愛情運：★★★★☆

桃花紛飛，已婚者在外容易受到異性誘惑，應加強自控能力；單身者戀愛機會多。

事業運：★★★★★

運勢旺盛，嘴甜心善，易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出來，易獲得滿足。

財運：★★★★☆

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時不妨拿點出來請客、行善喔!

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00萊姆黃

開運方位：西南方向

水瓶座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！

事業運：★★★★☆

有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！

財運：★★☆☆☆

不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00艷棗紅

開運方位：西南方向

雙魚座

休息好，確保精力旺盛。

整體運：★★★★☆

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

愛情運：★★★☆☆

適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。

事業運：★★★★★

運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。

財運：★★★☆☆

錯誤判斷會使金錢嚴重流失。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00雪花銀

開運方位：正西方向





