每日星座運勢／雙魚個人魅力得青睞 財運明顯增長

2020-04-24

牡羊座

工作遇到阻力，有點苦惱。

整體運：★☆☆☆☆

雖暫時有麻煩，只要調整好心態，找出問題的結症，從多方面來著手考慮，較易擺脫困境。單身者面對心愛的人缺乏自信，要想俘獲對方的心，還是要積極表現，用行動來征服對。

愛情運：★★☆☆☆

想體驗愛情的甜蜜，就要多用善解人意的智慧和細心體貼的態度去對待心上人。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易心浮氣躁，心生不滿，負面情緒一旦攏罩你的思維時，容易做出錯誤的決定。

財運：★☆☆☆☆

財務問題波折多多，不適合打理財務問題，額外要注意周轉失靈的現象。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00石榴紅

開運方位：正南方向

金牛座

克制衝動的脾氣。

整體運：★★☆☆☆

工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是大手大腳的習慣不加約制，就會讓財神爺逃得越遠。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。

愛情運：★★★☆☆

佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。

事業運：★★☆☆☆

很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。

財運：★★★☆☆

收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00雪花銀

開運方位：西北方向

雙子座

好運旺旺來，連走路都來風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，且你能手到擒來，令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起，不妨再勇敢些，向對方表白，成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀上朋友在家開個Party會很開心。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，很想黏著對方，可以耍點野野的小脾氣來助興喔！

事業運：★★★★☆

面對工作中的狀況不再那麼思前顧後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決途徑。

財運：★★★★☆

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00辣椒紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

怕失去機遇而顯得有點緊張。

整體運：★★★☆☆

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。

事業運：★★★★☆

很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。

財運：★★★☆☆

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00祖母綠

開運方位：東北方向

獅子座

節省一點，消費要注意合理性。

整體運：★★★☆☆

感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，單身者有機會遇到不錯的對象，戀愛的感覺濃烈。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，工作上讓你有種難以向前的感覺。先別急著往前衝，調整步伐多思考。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00可可棕

開運方位：正西方向

處女座

情緒不好也不要表露出來。

整體運：★★★★☆

戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什麼明顯進展。男性的今日異性緣不錯喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

財運：★★★☆☆

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談囉！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00脆梅青

開運方位：東南方向

天秤座

不太如意的一天，多從自身找原因。

整體運：★★★☆☆

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀念的差異所引發的紛爭。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，心情上有點沮喪，不太有勁，容易有拖泥帶水的情況發生，不妨從最喜歡的項目著手吧！

財運：★★★★☆

有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00雪花銀

開運方位：西南方向

天蠍座

運勢較低，給自己信心，不要垂頭喪氣。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。

事業運：★★☆☆☆

挫折感較大，內心渴望有收穫卻事與願違，產生負面思考的機率很高！

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00水晶紫

開運方位：東南方向

射手座

運勢旺盛的一天。

整體運：★★★★☆

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡纏而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。只是不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝綠豆湯可讓你恢復神氣。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，能夠積極的投入工作，專心運作下頗能創造成就感。

財運：★★★★☆

好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。如果主動去撞去求，反而會把它嚇跑，它喜歡慾望不是太強烈的人。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00遠洋藍

開運方位：正南方向

摩羯座

舉棋難定。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者，面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

事業運：★★☆☆☆

做事比較的拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

財運：★★★☆☆

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00琉璃銀

開運方位：正東方向

水瓶座

多一分耐心，多一分收穫。

整體運：★★★☆☆

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭請教他人會讓你取得事半功倍的效果。

愛情運：★★★☆☆

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，人際關係較熱絡，因工作關係有機會獲得女性貴人的幫助。

財運：★★★☆☆

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00寶石藍

開運方位：正北方向

雙魚座

心情開朗，「春風」吹拂著你的臉龐。

整體運：★★★★★

今天活力四射，個人魅力無形中散發，得到不少異性的青睞，約會外出的機會增多。今天做事不拖泥帶水，工作進度能超額完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，你的收入今天有明顯增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯唷！腦筋特別靈光，辦事效率挺不錯的，很快就能把手邊工作處理完囉！有機會發表高見時，你的意見容易得到眾人的認同喔！

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00臘梅白

開運方位：東南方向





