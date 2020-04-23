每日星座運勢／處女情場上頗為得意 投資可進可退

2020-04-23

牡羊座

有機會獲得好運之星的眷顧。

整體運：★★★☆☆

單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作性工作的人不妨暫時把工作放一邊，出去走走會得到想要的靈感。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，自己忙碌就算了，不要把同事一併拖下水，提醒自己嚴以律己，寬以待人。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00艷棗紅

開運方位：東北方向

金牛座

心平氣和才能解決問題。

整體運：★★★★☆

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，使得矛盾漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報紙雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦筋會轉不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00鈦晶金

開運方位：西北方向

雙子座

與人合作會產生分歧。

整體運：★★☆☆☆

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，轉移對感情的注意力，否則愈關心愈容易搞砸喔！

事業運：★★★☆☆

在事業上稍有一點成就便會很容易驕傲，小心這樣會退步喔。

財運：★★☆☆☆

身上別帶太多現金，小心破財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00辣椒紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

在另一半面前易動怒。

整體運：★☆☆☆☆

對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收穫；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。

愛情運：★★☆☆☆

容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多咧，成熟點，別意氣用事！

財運：★★☆☆☆

少出門、少點社交活動，否則會使開銷增加！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00珠貝白

開運方位：東南方向

獅子座

積極主動一些才有機會扭轉運勢。

整體運：★★☆☆☆

開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時時常會走神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。

愛情運：★★★☆☆

單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。

事業運：★★☆☆☆

壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。

財運：★★☆☆☆

購物前做好預算，以免透支。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00可可棕

開運方位：西南方向

處女座

可在周圍人的身上尋找機會。

整體運：★★★★★

今天在情場上頗為得意，單身者有機會結識到知書達理的異性，有伴侶者，與戀人約會易有驚喜發生；客服人員易因服務態度誠懇，獲得客戶好評；投資方面可進可退，可自己根據情況靈活操作。

愛情運：★★★★★

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00竹葉青

開運方位：東北方向

天秤座

創業者應會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸經朋友介紹的異性，可進一步瞭解對方。財運較好，可以選擇藍籌股做斷線投資。

愛情運：★★★☆☆

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！

財運：★★★★☆

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，則會讓你大受感動喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00乳酪白

開運方位：西北方向

天蠍座

能靈活地處理事情。

整體運：★★★★☆

有愛人的朋友面對對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，可要加強自制力，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，全新的工作領域或工作任務會是很好的發展機會。

愛情運：★★☆☆☆

別在鑽牛角尖囉！發生爭執時不要急著處理。

事業運：★★★★★

事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，可是不是為反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥。

財運：★★★★☆

財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00秋葵綠

開運方位：正西方向

射手座

宜靜不宜動，急於求成易出錯。

整體運：★★★☆☆

今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更多的是感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。

事業運：★★★☆☆

工作較為平順，明顯的錯誤倒不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00和闐玉白

開運方位：西北方向

摩羯座

今天需在工作上加強表現。

整體運：★★★☆☆

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀轉向。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果硬梆梆的自己會吃悶虧的。

事業運：★★★☆☆

接受任務時要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而完不成目標。

財運：★★★☆☆

別太投機，小心損財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00萊姆黃

開運方位：東南方向

水瓶座

積極一點，機會就多一點。

整體運：★★☆☆☆

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

財運：★★☆☆☆

外出時身邊的陌生人，提防小偷。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

雙魚座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天工作中顯得有些缺失方向感，制定一個切實可行的目標成效就很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都很會成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

愛情運：★★★★☆

戀愛不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝杯咖啡，但別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，辛苦難免，只要辛苦耕耘自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，居多是由好變壞，特別容易選擇判斷錯誤。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00白鋼銀

開運方位：正南方向





