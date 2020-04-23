每日星座運勢／處女情場上頗為得意 投資可進可退
2020-04-23
牡羊座
有機會獲得好運之星的眷顧。
整體運：★★★☆☆
單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作性工作的人不妨暫時把工作放一邊，出去走走會得到想要的靈感。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，自己忙碌就算了，不要把同事一併拖下水，提醒自己嚴以律己，寬以待人。
財運：★★★★☆
小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-22:00艷棗紅
開運方位：東北方向
金牛座
心平氣和才能解決問題。
整體運：★★★★☆
感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，使得矛盾漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報紙雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。
愛情運：★★★★☆
多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，腦筋會轉不停，可是行動力卻不太明顯咧！
財運：★★★☆☆
眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00鈦晶金
開運方位：西北方向
雙子座
與人合作會產生分歧。
整體運：★★☆☆☆
對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運不佳，轉移對感情的注意力，否則愈關心愈容易搞砸喔！
事業運：★★★☆☆
在事業上稍有一點成就便會很容易驕傲，小心這樣會退步喔。
財運：★★☆☆☆
身上別帶太多現金，小心破財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-07:00辣椒紅
開運方位：正東方向
巨蟹座
在另一半面前易動怒。
整體運：★☆☆☆☆
對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收穫；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。
愛情運：★★☆☆☆
容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多咧，成熟點，別意氣用事！
財運：★★☆☆☆
少出門、少點社交活動，否則會使開銷增加！
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-15:00珠貝白
開運方位：東南方向
獅子座
積極主動一些才有機會扭轉運勢。
整體運：★★☆☆☆
開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時時常會走神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。
愛情運：★★★☆☆
單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。
事業運：★★☆☆☆
壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。
財運：★★☆☆☆
購物前做好預算，以免透支。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-09:00可可棕
開運方位：西南方向
處女座
可在周圍人的身上尋找機會。
整體運：★★★★★
今天在情場上頗為得意，單身者有機會結識到知書達理的異性，有伴侶者，與戀人約會易有驚喜發生；客服人員易因服務態度誠懇，獲得客戶好評；投資方面可進可退，可自己根據情況靈活操作。
愛情運：★★★★★
主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。
財運：★★★★☆
令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-22:00竹葉青
開運方位：東北方向
天秤座
創業者應會審時度勢。
整體運：★★★☆☆
創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸經朋友介紹的異性，可進一步瞭解對方。財運較好，可以選擇藍籌股做斷線投資。
愛情運：★★★☆☆
很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！
財運：★★★★☆
朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，則會讓你大受感動喔！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：20:00-22:00乳酪白
開運方位：西北方向
天蠍座
能靈活地處理事情。
整體運：★★★★☆
有愛人的朋友面對對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，可要加強自制力，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，全新的工作領域或工作任務會是很好的發展機會。
愛情運：★★☆☆☆
別在鑽牛角尖囉！發生爭執時不要急著處理。
事業運：★★★★★
事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，可是不是為反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥。
財運：★★★★☆
財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-09:00秋葵綠
開運方位：正西方向
射手座
宜靜不宜動，急於求成易出錯。
整體運：★★★☆☆
今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更多的是感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。
愛情運：★★★☆☆
夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。
事業運：★★★☆☆
工作較為平順，明顯的錯誤倒不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。
財運：★★☆☆☆
金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-16:00和闐玉白
開運方位：西北方向
摩羯座
今天需在工作上加強表現。
整體運：★★★☆☆
事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀轉向。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果硬梆梆的自己會吃悶虧的。
事業運：★★★☆☆
接受任務時要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而完不成目標。
財運：★★★☆☆
別太投機，小心損財。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-10:00萊姆黃
開運方位：東南方向
水瓶座
積極一點，機會就多一點。
整體運：★★☆☆☆
單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。
愛情運：★★☆☆☆
情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。
事業運：★★★☆☆
運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。
財運：★★☆☆☆
外出時身邊的陌生人，提防小偷。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-14:00蕃茄紅
開運方位：西北方向
雙魚座
戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。
整體運：★★★★☆
今天工作中顯得有些缺失方向感，制定一個切實可行的目標成效就很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都很會成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。
愛情運：★★★★☆
戀愛不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝杯咖啡，但別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！
事業運：★★★★☆
事業運小佳，辛苦難免，只要辛苦耕耘自可獲得好名聲，多少能增加成就感！
財運：★★☆☆☆
財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，居多是由好變壞，特別容易選擇判斷錯誤。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00白鋼銀
開運方位：正南方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言