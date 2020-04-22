每日星座運勢／天蠍替人著想肯犧牲 易有好運降臨

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-04-22

牡羊座

心情愉快，顯得精神抖擻，做起事也很順利。

整體運：★★★★☆

為愛改變形象的一天，適合帶對方一起裝扮一下，不管是改變髮型還是增添新衣，都能得到很多情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，積累了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去共進晚餐吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默的耕耘。

財運：★★★★☆

多勞多得，有進財機運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00芥末黃

開運方位：西北方向

金牛座

今天情緒低落，不論做什麼都不順心。

整體運：★☆☆☆☆

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵制商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，什麼也別想，想愈多愈容易庸人自擾！

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00羽絨白

開運方位：正北方向

雙子座

運勢平淡而蘊含轉機。

整體運：★★★☆☆

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛學分的好時機。得道者多助，失道者寡助，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利自己的方向發展。

愛情運：★★★★☆

浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，持續性不好，要注意不要草率行事，經手的事情要檢查一番。

財運：★★★☆☆

因恐有付出與收穫不成正比現象。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00湖水綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

很有自己的想法，聽不進人言。

整體運：★★☆☆☆

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，另一半喜歡在你面前吹噓自己，希望獲得你的讚賞，你可別打擊對方喔。

事業運：★★☆☆☆

運勢較低迷，對人對事都顯得有些斤斤計較，內心難得平靜，放下得失心將能雨過天晴！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，與人交往多具有功利性質，錢財進出頻繁，投資難見成效。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00水晶紫

開運方位：正東方向

獅子座

前期的付出易在今天獲得回報。

整體運：★★★★☆

事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得物質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資項目可適時出手，行動會讓你迎來高回報。多上網瞭解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，今日容易得到長官的關照與提攜，有事情要與上司商量的，不仿趁此良機去做。

財運：★★★★☆

適合理財的一天，因為今日對於數字金錢的敏銳度較強，在此日把財務全盤做個檢討規劃，對往後會產生正面的效益。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰

開運方位：西南方向

處女座

運勢波動較大，需能適應起伏。

整體運：★★★☆☆

友情面臨考驗，覺得朋友有些小家子氣，因一點點小事就會鬧得不愉快，其實仔細想想也不全是別人的錯，你也要多注意自己的言行！將更多的精力投入事業，令自己沉浸在工作中會很有收穫。

愛情運：★★★☆☆

戀愛已步入成熟期的戀人，兩人可規劃一下未來，商討結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能激起你的鬥志，也頗有成效。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00玉髓紅

開運方位：正東方向

天秤座

適合戶外活動，放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的訊息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

事業運：★☆☆☆☆

今日的事業背極了，大部分居多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

財運：★★☆☆☆

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00深海藍

開運方位：東北方向

天蠍座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有突降好運的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上敢於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，收效不錯。

愛情運：★★★★☆

表現幽默，體貼，細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

事業運：★★★★☆

考試或工作是否能順利，會要看你調節心態的應變能力。

財運：★★★★★

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有財利。有小小的賭運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00深茄紫

開運方位：西北方向

射手座

思考讓你更加理智。

整體運：★★★☆☆

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會結識活潑開朗的異性朋友，你的心情也變得很愉快！

事業運：★★★☆☆

顯得很安靜，靜靜地做著自己的事，對團體活動提不起興趣。

財運：★★★☆☆

遺失財務的情形易在今天上演，自己把錢塞到哪去了，也搞不清楚。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00深海藍

開運方位：正西方向

摩羯座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天工作中顯得有些缺失方向感，制定一個切實可行的目標吧，工作成效就很容易看到；單身者你會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都很會成就你將來的幸福哦；財運不佳，跟風投資讓你頗有虧損，但仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

事業運：★★★★☆

有機會表達創見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00咖啡棕

開運方位：正東方向

水瓶座

工作上容易陷入被動，要小心防範。

整體運：★★☆☆☆

在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對另一半的關心增多，也易得到對方的回應；單身者易在商場中有奇遇。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易心浮氣躁，心生不滿，負面情緒一旦攏罩你的思維時，容易做出錯誤的決定。

財運：★★★☆☆

在錢財支出上顯得沒有規劃，花起錢來有些不顧後果，容易出現青黃不接的經濟局面。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00咖啡棕

開運方位：正東方向

雙魚座

平平順順的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各銜接部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

事業運：★★★☆☆

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

財運：★★★☆☆

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00硃砂紅

開運方位：正西方向



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