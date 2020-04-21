每日星座運勢／雙子今日工作效率高 意見能得採納

2020-04-21

牡羊座

學會改變。

整體運：★★☆☆☆

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作學習中尋找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。

事業運：★★☆☆☆

顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。

財運：★★☆☆☆

易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

金牛座

易感孤獨，渴望獲得愛情。

整體運：★★☆☆☆

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

愛情運：★★☆☆☆

對平淡的愛情生活表現出厭倦的情緒，嚮往外面的世界，應加強自制能力，別出軌了喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得慵懶，希望把責任推給別人。趕快行動起來吧，好好證明你的實力。

財運：★★★☆☆

過度依賴機運及運氣不太踏實咧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00香檳金

開運方位：東北方向

雙子座

收穫豐厚。

整體運：★★★★★

正在蜜戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來，運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯喔！容易得到異性朋友的助力。

事業運：★★★★★

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提供的意見多能得到長官的採納喔！

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

巨蟹座

愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛商場時偶遇夢中情人的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要引起工作熱忱，務必把每件事情都想像的很有趣！

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口多能有正面的答案。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

獅子座

今天你顯得特別節儉。

整體運：★★★☆☆

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財政並無影響，還能給對方留下好印象，還有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

頗為平淡，工作上沒有太大的變化，空閒時不妨多與同事聯絡感情，建立良好的人際關係網。

財運：★★★★☆

採取速戰速決的投資戰略容易進財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00金桔綠

開運方位：東北方向

處女座

戀情可望明朗化，化解誤會。

整體運：★★☆☆☆

今天的愛情濕度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶座是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習質量影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

愛情運：★★★☆☆

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

事業運：★★☆☆☆

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

不利投機，因為易患得患失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00冷泉藍

開運方位：正西方向

天秤座

呆在家裡聽聽音樂，盡量少出門。

整體運：★☆☆☆☆

工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩,自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，容易帶給伴侶耳目一新的感受。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

天蠍座

要主動創造機會。

整體運：★★★☆☆

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

愛情運：★★★☆☆

情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。

事業運：★★☆☆☆

與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。

財運：★★★☆☆

把物質看淡一點，心情會更好。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00橄欖綠

開運方位：西南方向

射手座

精神飽滿的一天，做事相當自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手一投足都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在虛擬市場上大有收穫。工作上今天進展順利，手頭的任務能很快的完成。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是自己的心態不太穩定，有投機的傾向，反抗心態也比較明顯。

財運：★★★★☆

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

摩羯座

火爆的脾氣會惹來麻煩。

整體運：★★★☆☆

出門在外難免與人有些小磕碰，只要沒有什麼損失，用不著那麼大火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多些耐性，冷靜客觀地進行分析，作一個大體規劃，做到心中有底。

愛情運：★★☆☆☆

別太憂鬱，事情沒你想得嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

事業運：★★★☆☆

工作心態不穩定，難以集中精神，因外界因素的干擾，很容易分散注意力。

財運：★★★☆☆

對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，小心看住荷包，量入為出才好唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

水瓶座

心情愉快，能穩步向前，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好份內事，對於耳邊不停響起的閒言碎語不加理會，靜心讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

外表上看似很灑脫，而內心卻有點寂寞孤單的心境。

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決解決疑難雜症。

財運：★★★★☆

有點偏財運，適合短期投資，例如：短線股票、樂透等。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00桐花白

開運方位：西南方向

雙魚座

富足的時候，獻出你的愛心。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財渠道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會給你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易由感而發，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00深茄紫

開運方位：東南方向





