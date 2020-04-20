每日星座運勢／獅子事業獲得成就感 愛情運強滾滾

2020-04-20

牡羊座

不必抱怨過去。

整體運：★★★☆☆

緣分來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

愛情運：★★★★☆

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨著增強，應好好感謝對方唷！

事業運：★★☆☆☆

今日情緒不太穩定，工作態度上會呈現優柔寡斷的一面，想了一堆卻欠缺推動的勇氣與行動力。

財運：★★★☆☆

財運不錯，是投資的好時機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

金牛座

愛情甜蜜蜜。

整體運：★★★★☆

今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中的人，有機會享受到對方製造的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所取得成就；今天下午在商場購物，獲得意外收穫的機率很高。

愛情運：★★★★★

以他的意見為意見那就對囉！順著他的意思他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運就要主動的對外活動唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要勤快一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財就要積極去運作。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

雙子座

差強人意的一天，處事過於感性。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來紀纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。

事業運：★★★☆☆

若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。

財運：★☆☆☆☆

腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜。不宜接觸財務的一天。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

感情上適度的距離可以產生「美」。

整體運：★★★☆☆

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★★☆

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於人脈關係的優化。

財運：★★★☆☆

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

獅子座

電波超強，桃花盛開。

整體運：★★★★★

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成份內工作的同時，還能為他人排憂解難。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得成就感以及正面的肯定！

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去時能滿足消費慾望外還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00金桔綠

開運方位：東北方向

處女座

珍惜與家人團聚的時間。

整體運：★★★★☆

對開始的新戀情抱有極高的憧憬，使雙方都沉浸在幻想的美好畫面中；財運達到最理想的高度，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，既定輕閒又得金錢；工作中太過內斂會失去許多機遇。

愛情運：★★★☆☆

出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

財運：★★★★★

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為居多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00羽絨白

開運方位：東南方向

天秤座

有失必有得。

整體運：★★★★☆

即使是胸襟開闊的伴侶，也經不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便向另一半里發洩哦。不注意勞逸結合，難達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過還是能得到他人的協助。

財運：★★★★★

財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00水晶紫

開運方位：正西方向

天蠍座

好運蘊藏在細節之中。

整體運：★★☆☆☆

有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那的收穫不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。

愛情運：★★★☆☆

已婚者把精力放在情趣營造上，相處會更融洽；單身者別急著戀愛，好桃花需耐心等待。

事業運：★★☆☆☆

工作進展緩慢，面對小問題，別太鑽牛角尖，否則事情更難獲得解決唷！

財運：★★★☆☆

財來財去的運勢，有賺有出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00硃砂紅

開運方位：正東方向

射手座

今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天和對方相處表面不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人布下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡闖瞎闖，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

財運：★★☆☆☆

過度的煩躁焦慮恐使財神遠離，貧神附身！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00湖水綠

開運方位：正東方向

摩羯座

愛情需借助開運物開運！

整體運：★★☆☆☆

愛情運低迷，單身MM佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入樂透或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。

事業運：★★★☆☆

勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

水瓶座

照本宣科更適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

事業運：★★★☆☆

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

財運：★★★★☆

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00碧空藍

開運方位：正西方向

雙魚座

善待身邊的人能提升今天的運氣。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的斂財方法，雖然見效慢，但收穫卻易有所突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助人。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的咧！

事業運：★★★☆☆

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免會成為阻礙你向前的攔路石。

財運：★★★☆☆

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00碧空藍

開運方位：東北方向





