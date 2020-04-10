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小孟塔羅：我吸引人的特質有哪些？

聯合新聞網 / 小孟
圖／Stocksnap
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花朵的香氣四溢時，嗅到味道的蝴蝶、蜜蜂，會被吸引過來採蜜。然而，不同種類的花朵，吸引到的昆蟲也會有所差異。同理可證，我們之所以被某人吸引，正是因為對方獨特的特質。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！我吸引人的特質有哪些？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：池田晶子(ダヤソのタロットカード)



A：慈悲包容。(力量牌正位)

牌面上有一個老婆婆，用手打開野狼的嘴巴。

A：慈悲包容。(力量牌正位) 圖／小孟提供
A：慈悲包容。(力量牌正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你是一個善良，並能包容他人缺點的人，這種特質會讓人感到溫暖。當別人有一些讓你不舒服的行為時，你總是能站在對方的立場，將心比心的替他著想，事情便能大事化小、小事化無。把手握緊裡面什麼都沒有；把手放開你得到的是一切。

B：思緒清晰。(女教皇正位)

牌面上有一位女子，一手拿鑰匙另一手牽著貓。

圖／小孟提供
圖／小孟提供

這張牌表示你很有自己想法，清晰的思維常讓人醍醐灌頂，這種特質會讓人感到安心。畢竟每人都有自己解不開的結，而你則是他們遇到瓶頸時，能帶領他們走出黑暗迷宮的嚮導。你所經歷的一切事物，無論好壞最終會化為養分，滋養你的智慧與成熟。

C：單純直率。(愚者牌正位)

牌面上有一隻兔子，扛著行囊往懸崖走去。

C：單純直率。(愚者牌正位) 圖／小孟提供
C：單純直率。(愚者牌正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你是一個沒想太多，想什麼便說什麼的人，這種特質會讓人感到真誠。當你的朋友做了對他不好的事，你也許無法給他療癒般的安慰，但你會把他從夢中搖醒。有些好聽的話如同毒藥般的可怕，直言不諱便是如同良藥苦口的真誠。

D：童心未泯。(太陽牌正位)

牌面上有一顆太陽，底下有一隻揮旗的貓。

D：童心未泯。(太陽牌正位) 圖／小孟提供
D：童心未泯。(太陽牌正位) 圖／小孟提供

這張牌表示你是一個在玩樂時，很放得開且沒有包袱的人，這個特質會讓人感到放鬆。當我們在生活中累積壓力時，有時並不想聽到智慧的話語，而是想要好好釋放與舒壓，你就是能一起瘋一起哭的夥伴。這個社會有太多武裝與面具，但你卻始終保有童心。

E：信守承諾。(審判牌正位)

牌面上有一個手拿球的老人，天空有一隻吹號角的貓。

圖／小孟提供
圖／小孟提供

這張牌表示你是一個很重視約定的人，這個特質會讓人感到信任。例如：朋友請你替他保守的秘密，旁人怎麼問你都會守口如瓶，跟他人約定好的事物，當遇到衝突也會盡力排除掉。在這個人多嘴雜的社交環境中，還能有你這樣的人真的很難得。

小孟塔羅

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