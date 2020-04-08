面對疫情12星座的反應是什麼？射手無所畏懼 牡羊防疫很積極

新冠肺炎疫情來勢洶洶，因為現在科技發達交通方便，國家與國家之間已不再是遙遠距離，地球村的狀況在這次疫情擴散下明顯可見，在這樣一個全民戒備的嚴峻時刻，十二星座的人會有什麼個別特殊的反應呢？

牡羊座

牡羊座的人一般給人火象星座的印象很深，總是積極進取，工作效率超高，脾氣火爆，但在防疫期間牡羊座那小白羊神經質的個性會被開啟，因為事關自己與心愛之人，防疫準備會非常積極，特別害怕其他人因為大意而傳染給自己，他們會隨時準備酒精或消毒噴霧，除了幫自己狂噴之外，他接觸到的人也會邀請一起積極防疫，有的還會像是衛生署消防大隊瘋狂的對辦公室消毒，可以說是非常認真。心係家人的他們需要被安撫焦慮感，此刻的他們除了疫情之外對其他事物也會開始焦躁起來，身旁的人若能多說些溫暖貼心的話語，就能使他們重返平靜。

金牛座

金牛座的人在危急的時刻會發揮他們穩定的力量，雖然他們內心也會感到憂慮不安，但此刻若有事情可做他們就會按部就班的前進，因為在執行任務時他們會有安全感，譬如你會發現他們是最快學會政府發布的各種規則的人，不管是網路預購口罩還是排隊規則，還是如何成功的蒸口罩，他們會以最快的速度研究出可依循的規範，並且發揮大愛，教導周圍的親朋好友正確防疫資訊，協助他人預購口罩成功，若是看見前線防疫人員受委屈，他們也會上網留言加油打氣，還會默默私下的捐錢給需要的國家與單位。

雙子座

雙子座的人在這段期間反而會出奇的冷靜，他們是蒐集資訊的高手，除了掌握新聞最新消息之外，他們也會蒐集到在防疫期間有哪些店家推出最新的服務，或是超乎常理的優惠組合，若此時買到物美價廉的東西他們會非常開心，另外也會想趁機會好友相聚，會認為人少時很方便訂位，若好友中有人很緊張，他們才會在家用視訊開派對。另外也會注意是否有最新醫療科技已經掌握控制疫情的技術，關鍵訊息絕不錯過，他們自己其實會有些緊張，但會勸導其他人不要過分恐慌。不喜歡一整天看著新聞資訊，但會每天看一下是否有新政策或是有效新資訊。

巨蟹座

巨蟹座的人因為情緒容易受外界影響，也特別需要維持安全感，在疫情期間幾乎是可以不出門就不出去，能吃家裡就絕不買外面，杜絕所有可能接觸到他人的風險，可以說是堅守待在家中的最好示範。看見新聞上若有不遵守隔離規定的偷跑者，或者不戴口罩搭捷運屢勸不聽者，就算巨蟹本身沒有外出，也會感到格外憤怒，會上網發表憤怒言論抒發壓力，因為這些屢勸不聽的人正在創造更高的風險，會讓巨蟹座感到安全感被嚴重破壞。而心善的巨蟹座除了會利用網路嚴厲的勸導他人不要成為防疫破口之外，也會發表一些溫暖的文章希望大家在家裡都能充滿力量。

獅子座

為人處事非常大辣辣的獅子座在防疫期間常常會忘記要消毒的仔細，他們會在大方向上做好準備，但若遇到開心聊天的友人，會非常想拿下口罩好好表達自己，少了很多朋友聚會的獅子座會開始一直發布限時動態刷存在感，或是去找網路上的搞笑影集來娛樂自己，而內心很緊張，行為卻很脫線的獅子，這時候就是友人眼中的爆笑開心果。很有義氣的他們會將好不容易買到的酒精口罩分享給買不到的朋友，也會關心弱勢家庭需不需要捐款，甚至看到太過緊張的朋友還會講笑話給他們聽，算是讓親朋好友開心放鬆的一群人。

處女座

對於細小事物處理特別敏感也特別緊張的處女座，對於把防疫細節做到妥善不是問題，隨時掌握最新情況，不錯過政府發的最新規定。但他們在這樣經濟大受影響的情況下，他們會對於工作非常焦慮，感到壓力很大，通常他們會待在家裡瘋狂打電動，這可以使他們快速得到成就感，稍稍安撫不安的心，又有玩樂的紓壓感。在家自得其樂的他們可能會重新開始思考人生，會去計劃有什麼樣的事情是不需要出門也可以賺錢的，開始規劃事業第二春與退休生活。想的很遠但不一定會去執行，比較多是趁此情況仔細研究經濟發展來做投資。

天秤座

天秤座的人常常是朋友們安心的力量，在疫情爆發的期間他們會嘗試安慰大家不要緊張，並貼心的關懷有沒有哪位朋友需要協助，而他們也很需要大量的與朋友聊天，或開視訊與三五好友一起在家防疫聊天，或是跟朋友約好拍有趣影片上傳，保持網上溝通會使他們感覺社會依然是和諧的。若有寵物的天秤會在這段時間特別幫寵物創造粉絲專業，拍拍可愛的影片分享愛和力量。或是這段時間讓自己學習一些美學相關的課程，譬如在家研究茶道，或是自主學習插花，或是買畫布在家裡自由創作。因為在追求美感的過程中會讓天秤座的人可以紓壓。

天蠍座

天蠍座的人在防疫期間會想待在家裡將韓劇美劇看個徹底，甚至看到研究出整套編劇精神，細細地分析那些場景跟劇情鋪陳，意外打開寫小說的編劇能力。又或者他們會想去廚房玩一玩，這好好研究廚藝是不同的，他們基本上是一種有趣的實驗態度，想要趁此機會嘗試各種沒做過的料理，這樣會讓他們玩得不亦樂乎，雖然平常他們就蠻宅的，但這段時間會特別想挑戰之前在家不會做的事情，藉此找些新鮮感。他們外在表現上會看起來很輕鬆，但他們其實正在排解這巨大的壓力，因為他們深深害怕自己就是被傳染的那一個。

射手座

射手座無所畏懼的個性非常堅強，若本身是前線防疫人員會有大愛的奉獻心，但若是一般人的話，他們很容易被這股樂天的心給帶錯方向，心底認為船到橋頭自然直，天公疼憨人的射手座會覺得，我平常做很多善事出去空曠的地方玩應該沒關係吧！尤其會跑去大自然郊遊，雖然平常就很愛到處走透透，但這段時間他們會產生一種害怕自由被剝奪的感覺，會更想出們走走。甚至有時候去公園吹吹風也覺得開心。雖然心細的他們會攜帶防疫裝備，但在出遊的過程中卻很容易粗心大意不小心有風險，奉勸射手座雖然膽大但還是要小心為上。

摩羯座

摩羯座的人看似很冷靜分析社會局勢，但他們其實是非常緊張一族，他們會很謹慎的想要確保物資足夠，對於食物與日用品他們雖然不會過分囤貨，但會想辦法確保一切物資在避難所需標準。絕對會把泡麵跟衛生紙買到足夠。另外除了在居家物資用心外，他們更擔心與在乎的是事業，如果公司歇業或裁員會讓他們陷入焦慮，想賺錢但內心又好想待在家不出門，為了怕沒錢還是會硬著頭皮工作但內心焦慮，會默默地開始省吃儉用以防封城時刻來臨。行為上會默默地跟路人拉開一公尺的距離，看到洗手處就隨時去洗手。

水瓶座

水瓶座的人本身會讓自己保持在消息靈通的狀態，怕政府宣導新政策沒注意到會不小心犯法，而其他時刻會特別想拍影片在家秀生活，或是思考也許成為youtuber也不是不行，另外在乎世界和平的他們會積極參加公眾討論與投票，若此刻有什麼需要推動的環保議題，或是社會好規範，他們都會不吝嗇的投入。另外他們也會在最近想要關心好友們，不管是登門拜訪還是電話聯繫，危難時刻他們會很珍惜友情。防疫期間反而會很想出門旅遊的水瓶，最後會因為人身安全著想而宅在家，然後開始計畫下次出國的行程。

雙魚座

雙魚座的人在防疫期間該做的防護都會仔細注意，會期待在這段期間因為好友相聚少，就可以在家瘋狂健身，或是瘋狂研究保養美顏，有的甚至會打扮的非常時尚在家拍攝運動影片po上網，不是直接成為網美就是在想當網美的路上。還有人會趁這段時間偷偷微整形，大家不見面就不怕修復期尷尬。另外有些雙魚座會想趁這段時間好好療癒自己的身心靈，不管是靜坐冥想，還是放森林音樂在家替自己做SPA，或著開始修練瑜珈，他們會找到各種方法讓自己敏感的神經在優美的環境裡安頓下來。