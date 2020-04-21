【塔羅】想擺脫單身！桃花降臨時 你能牢牢抓緊嗎？

【文‧科技紫微網】

很多人天天都在心裡祈禱：希望真愛降臨、希望擺脫單身、希望好好談一次戀愛……但當那個人真的出現在你身邊時，你的愛情雷達能不能偵測到他呢？會不會一不小心就讓幸福悄悄離去？現在就由科技紫微網來為你占卜，看看桃花降臨時，你能牢牢抓緊嗎？

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「當桃花降臨時，我能抓緊緣份嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌1：死神

代表：無可抵擋的力量

死神牌象徵著一段關係的開始。選到這張牌的你，預示著你已收拾好過去殘破的心情，準備迎接下一段戀情，所以當有新對象出現時，你很快就能注意到他，也會積極展開行動，譬如主動湊過去聊天、主動邀約對方等。

選牌2：月亮

代表：莫名的憂慮

月亮牌象徵著不安與困惑。選到這張牌的你，預示著你最近對談戀愛有點恐懼，因此遇到有人想靠近你時，你會心生排斥。雖然你的排斥表現得並不明顯，甚至連對方也並未察覺，但碰了幾次你給的軟釘子後，他就會漸漸離你而去，等你突然覺得寂寞時就已來不及了。

選牌3：愚者

代表：隨性自在

愚者牌象徵的是不受拘束、信任天意。選到這張牌，預示著你身邊如果出現一位單身的人，如果彼此相處起來輕鬆愉悅，你就會有追愛的勇氣。你並不在乎他的年齡、學經歷、家世背景，只會專注享受當下的交往過程，所以你會放懷接納任何可能的機會。

選牌4：隱士

代表：從世俗抽離

隱士牌象徵著沉靜與私密。選到這張牌，預示著你雖然渴望戀情，但不會被愛情沖昏頭。你能夠冷靜的判斷出那些靠近你的人的優缺點，不斷的篩選著適合自己的人。在他人看起來，很難明白你想要的是什麼，於是你在不知不覺中已錯過好幾段緣份。

選牌5：力量

代表：愛的力量

力量牌象徵的是溫柔又堅毅。選到這張牌，預示著你最近能散發出誘人的吸引力，很容易讓身邊的人無法抗拒。但如果你操之過急，卻也會嚇跑對方。建議你在戀情快萌芽時，繼續耐心等待，並且投其所好，才不會造成彼此的壓力。

選牌6：倒吊者（逆位）

代表：等待機會來臨

倒吊人牌逆位象徵著犠牲、以退為進。選到這張牌，預示著你在感情中總是默默付出，不求回報，也不在意世俗的眼光，於是比較容易遇到不適合的人。如果你能在心儀對象面前，不委曲求全，多愛自己一些，相信對方也會願意為你付出，從而發展成一段好戀情。

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